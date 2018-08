Maria Simion, implicată într-un accident pe litoral! A ajuns pe mâna medicilor 23.08.2018

23.08.2018 Maria Simion, implicată într-un accident pe litoral! A ajuns pe mâna medicilor Maria Simion a trecut printr-un accident pe când se afla la plajă, iar acum are parte de dureri groaznice. Vedeta urmează un tratament medicamentos drastic. Ea a suferit o căzătură gravă pe scoici, în urma căreia s-a ales cu o rană plină de



Maria Simion, implicată într-un accident pe litoral! A ajuns pe mâna medicilor

Maria Simion a trecut printr-un accident pe când se afla la plajă, iar acum are parte de dureri groaznice. Vedeta urmează un tratament medicamentos drastic. Ea a suferit o căzătură gravă pe scoici, în urma căreia s-a ales cu o rană plină de puroi, la picior. Maria Simion e pe antibiotice, după căzătura pe care […] The post Maria Simion, implicată într-un accident pe litoral! A ajuns pe mâna medicilor appeared first on Cancan.ro.

Maria Simion, implicată într-un accident pe litoral! A ajuns pe mâna medicilor

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Importăm luptători din Rusia. Doi luptători ruşi sunt, de acum înainte cetăţeni români. Guvernul a aprobat, marţi, prin HG, acordarea cetăţeniei române pentru Zurab Kapraev şi Nikolai Okhlopkov.

Pro TV va produce un serial ce, la prima vedere, pare un Prison Break, de România. Serialul se va numi "Vlad". Citește mai

Suzuki Jimny este una dintre mașinile care au suferit poate cele mai mici schimbări de design de-a lungul celor 48 de ani de existență. Cea de a patra generație - pentru că doar aici s-a ajuns, chiar

Bilanţul deceselor provocate de incendiile de vegetaţie din apropiere de Atena a crescut la 74, iar un număr total de 164 de adulţi şi 23 de copii au fost răniţi, a anuntat o purtătoare de cuvânt a

CFR Cluj a fost învinsă de echipa suedeză Malmo FF cu scorul de 1-0 (1-0), marţi seara, pe stadionul ''Dr. Constantin Rădulescu'' din Cluj-Napoca, în prima manşă a turului al doilea preliminar al

Donald Trump considera ca, dintre toti presedintii SUA, el s-a comportat cel mai dur cu Rusia si de aceea crede ca Moscova va dori sa ajute Partidul democrat la alegerile intermediare din

♦ Pâinea este cel mai fragmentat sector din industria alimentară ♦ Franzela are în continuare cele mai mari vânzări pe piaţa de pâine, circa 60% din total ♦ Pâinea ambalată şi-a făcut cel mai bine loc în marile reţele de magazine, unde

Agricultura ecologică prinde contur şi în România, pe rafturile magazinelor ajungând lactate, legume sau cereale cu „etichetă

De la moartea Mădălinei Manole, rudele acesteia nu și-au mai văzut nepotul. Scandalul dintre familia regretatei artiste și Petru Mircea ia din nou amploare și va mai ajunge odată în instanță. Fiul Mădălinei Manole împlinise un an cu o lună

Localnicii unor sate de pe traseul viitoarei autostrăzi Deva – Lugoj se plâng că trăiesc un coşmar din cauza numeroaselor camioane încărcate cu materiale de construcţii care circulă zilnic pe şosea. Utilajele drumarilor au lăsat urme adânci

Mii de oameni sunt aşteptaţi la sfârşit de săptămână la primul festival de muzică electronică organizat în Cetatea

Adrian Cernăuţan, 40 de ani, un executiv care lucrează de aproape un deceniu în cadrul sistemului Coca-Cola, a fost numit director al businessului The Coca-Cola Company din regiunea Caucazului, care cuprinde Georgia, Armenia şi

♦ Creditarea totală privată pentru populaţie şi companii a ajuns la sfârşitul lunii iunie 2018 la un ritm anual de creştere de 6,8% comparativ cu iunie 2017. ♦ Avântul împrumuturilor în lei impulsionează ascensiunea creditării private,

♦ Zona Caucaz cuprinde trei ţări, şi anume, Georgia, Armenia şi Azerbaidjan, ultima având una dintre cele mai mari creşteri ale businessului Coca-Cola la nivel global ♦ Cele trei au împreună 16,4 milioane de locuitori, de circa două ori mai

Demi Lovato a fost spitalizată după o supradoză de heroină. Site-ul TMZ scrie că artista a fost transportată de urgenţă la spital, fiind găsită inconştientă la domiciliul acesteia. UPDATE 1.15. Potrivit Variety, starea artistei este în acest

Marea Unire nu a consemnat doar închegarea națiunii române, istoricește vorbind, ci a fost, vrând-nevrând, și contemporana unei profunde schimbări la nivel social. În deceniile de după 1918, Bucureștiul s-a schimbat enorm, devenind, dintr-un

Un oficial de stat de la Kremlin a declarat marţi că Rusia nu este pregătită să accepte invitaţia preşedintelui Donald Trump pentru un al doilea summit cu preşedintele rus Vladimir Putin în Washington, potrivit The

Tarifele asigurărilor auto obligatorii ar putea creşte din nou. Decizia se află în pixul judecătorilor, care analizează plângerea făcută de companiile de asigurări împotriva deciziei Guvernului de plafonare a preţului

Pentru marile vedete, reţelele de socializare au devenit o sursă importantă de venit, iar Cristiano Ronaldo valorifică şi el orice oportunitate de a face

Polţia britanică a declarat miercuri că a pus sub acuzare cinci bărbaţi suspectaţi că ar fi atacat cu acid un băiat de trei ani din oraşul Worcester, relatează