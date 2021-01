Maria Sara Popa, printre cele mai tinere jucătoare din lume cu un punct WTA 09.01.2021

09.01.2021



Maria Sara Popa continuă să impresioneze în competițiile de tenis internaționale. Bucureșteanca de doar 15 ani a reușit săptămâna aceasta rezultatul carierei. S-a calificat pe tabloul principal al turneului ITF W15 din Antalya (Turcia, zgură), pentru ca mai […] The post Maria Sara Popa, printre cele mai tinere jucătoare din lume cu un punct WTA appeared first on Cancan.ro.

