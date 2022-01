Maria Constantin l-a refuzat pe Dan Bittman? Ce avansuri i-a făcut cunoscutul artist 25.01.2022

25.01.2022 Maria Constantin l-a refuzat pe Dan Bittman? Ce avansuri i-a făcut cunoscutul artist Maria Constantin este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Această părere ar fi avut-o şi celebrul Dan Bittman, după cum a declarat chiar artista în cadrul unui interviu recent. Cântăreţul i-ar fi făcut […] The post Maria



Maria Constantin l-a refuzat pe Dan Bittman? Ce avansuri i-a făcut cunoscutul artist

Maria Constantin este una dintre cele mai apreciate artiste din România. Această părere ar fi avut-o şi celebrul Dan Bittman, după cum a declarat chiar artista în cadrul unui interviu recent. Cântăreţul i-ar fi făcut […] The post Maria Constantin l-a refuzat pe Dan Bittman? Ce avansuri i-a făcut cunoscutul artist appeared first on Cancan.

Maria Constantin l-a refuzat pe Dan Bittman? Ce avansuri i-a făcut cunoscutul artist

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Ajutorul de înmormântare se diminuează, de vineri, cu aproape 50 de lei, a anunțat deputatul PSD de Olt, Marius Iancu. Parlamentarul arată că o astfel de măsură vine în condiţiile în care toate preţurile au crescut foarte mult, în ultimele

Administraţia condusă de Joe Biden a lansat luna trecută mai multe acţiuni în culise pentru a ajunge în Coreea de Nord prin mai multe canale, a declarat un CNN un oficial cu rang înalt, însă până în prezent Phenianul nu a

Gala premiilor Grammy 2021 se va desfășura, pentru prima dată în istoria sa de 63 de ani, fără public, din cauza restricţiilor impuse de pandemia de COVID. Astfel, ceremonia va fi una hibrid, compusă din clipuri preînregistrate şi transmisii

Premierul Florin Cîţu a cerut duminică, la şedinţa Comiterului Naţional de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei (CNCCI), în perspectiva unei intensificări a valului trei al pandemiei de COVID-19, creşterea numărului paturilor ATI la 1.600

Clinicile dentare Dr. Leahu au raportat pentru anul 2020 venituri totale care depăşesc 59 mil. de lei, în creştere cu 18% faţă de anul precedent, şi un profit net de 2,8 mil. de lei, un plus de 3% faţă de

Companiile trebuie să se adapteze, să asigure continuitatea afacerii, să adecveze costurile la un nivel întrucâtva volatil al veniturilor, să găsească noi modele de business şi noi segmente în care să îşi promoveze produsele şi serviciile,

Poliţiştii de frontieră din cadrul Gărzii de Coastă au depistat, în zona economică exclusivă a României, un pescador sub pavilion Turcia, care desfăşura activităţi de pescuit

Compania olandeză de consultanţă imobiliară MVGM, care a preluat divizia de property management a JLL din mai multe ţări din Europa, inclusiv România, intră pe piaţa rezidenţială locală odată cu preluarea administrării complexului

Rusul Daniil Medvedev (25 de ani) își continuă forma excelentă și a spart o barieră veche de aproape 16 ani în circuitul masculin. După ce a triumfat în finala turneului de la Marseille, 6-4, 6-7(4), 6-4 cu Pierre Hugues-Herbert, Medvedev,

Un grup de circa 20 de producători din zona Clujului a pus bazele proiectului ROA Cluj – Roade Online Ardeleneşti, o iniţiativă prin care a creat o reţea de vânzare

Patria Credit, o instituţie de microfinan­ţare pe zona de agricultură, subsidiară a Patria Bank, estimează o creştere a soldului creditelor pentru anul 2021 de circa 30%, iar planurile includ şi o extindere geografică în zone rurale, a spus

MedLife (simbol bursier M) a cumpărat 60% din acţiunile Medica Sibiu, un jucător de talie mică din piaţa privată de sănătate, cu afaceri de 3,7 mil. lei în 2020, în uşoară creştere faţă de anul anterior. Valoarea tranzaacţiei nu a fost

Top 10 WTA a rămas neschimbat, cu asutralianca Ashleigh Barty pe primul loc, urmată de japoneza Naomi Osaka și Simona Halep. Totodată, alte patru românce se află în primele 100 de jucătoare din

Noua tulpină britanică circulă în peste 60% din judeţele ţării, iar managerul Institutului Marius Nasta, Beatrice Mahler, susţine că în fiecare noapte trebuie suplimentate locurile. De asemenea, media de vârstă a pacienţilor internaţi este

Pentru ca societăţile listate pe segmentul alternativ de tranzacţio­nare AeRo să fie mai bine reprezentate în dinamica Bursei de la Bucureşti, mai ales în contextul în care de multe ori astfel de companii sunt mai tranzacţionate ca unele din

CS Universitatea Craiova joacă acasă de la ora 19:00, cu UTA, în primul meci al etapei #28. Meciul e liveTEXT pe GSP.ro, televizat de Digi Sport 1, TV Telekom Sport 1 și Look Sport+. Vezi AICI programul etapei #28! CRAIOVA - UTA ARAD, liveTEXT de la

Proiectul privind aprobarea tarifelor pentru salubrizare stradală se află în dezbatere publică şi va fi subiectul unei viitoare şedinţe a Consiliului Local

Este începutul primăverii, așa că o schimbare de look și zi în care să te răsfeți sunt mai mult decât binevenite. Nu trebuie neapărat să mergi la coafor pentru a te vopsi, ci poți să o faci singură acasă, cu o vopsea fără amoniac,

Arta, maşinile de epocă, ceasurile, vinul şi bijuteriile sunt cele mai populare investiţii în rândul europenilor bogaţi care îşi cultivă astfel pasiunile, arată raportul Knight Frank Wealth Report 2021 realizat cu informaţii culese în

Numărul companiilor cu capital francez din România a crescut, în ciuda provocărilor economice, generate de pandemie, fiind înregistrate, la sfârşitul lunii ianuarie a acestui an, 9.847 de companii franceze, cu un total al capitalului social