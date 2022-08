Maria Constantin a fost cerută în căsătorie. Ce nu vrea artista să facă la nunta ei 05.08.2022

Maria Constantin a fost cerută în căsătorie. Ce nu vrea artista să facă la nunta ei

Steliano Filip a primit cartonașul roșu în minutul 37 al derby-ului FCSB - Dinamo, de arbitrul centrat Istvan Kovacs, după un fault comis asupra lui Valentin

Consiliul de Administraţie al Rompetrol Well Services, divizia de servicii petroliere a Rompetrol, a decis să convoace acţionarii pe 20 octombrie pentru a discuta propunerea KJK Balkan Holding, cu 10,6% deţinere în companie, de revocare a

Judecătorii de la Tribunalul București au decis, astăzi, 15 septembrie, condamnarea la cinci ani de închisoare a fostului deputat PNL Marin Anton, acuzat că a primit o mită de 5,3 milioane de euro în perioada în care era secretar de stat în

Ministerul Energiei a transmis la Banca Europeană de Investiţii primele aplicaţii pentru finanţarea din bugetul Fondului pentru Modernizare a nouă proiecte strategice în sectorul energetic, cu un cost de investiţie de peste 693 milioane

Gazoductul Baltic Pipe a ajuns deja în zona de coastă din nord-vestul Poloniei, a anunţat operatorul acestuia Gaz-System, potrivit The First

OK Medical, o reţea de centre de recoltare a probelor pentru depistarea a COVID-19, a ajuns la 42,6 mil. lei cifra de afaceri în 2020, în creştere de la aproape 6 mil. lei anul anterior, arată datele publice de la ministerul de

Un medic de la Spitalul de Psihiatrie Cavnic a fost reținut de polițiști și apoi arestat preventiv pentru 30 de zile pentru luare de

In județul Dâmbovița, au revenit de azi restricțiile dupa ce în ultima săptămână numărul cazurilor confirmate cu noul coronavirus a crescut alarmant, ajungând la 211 în șapte zile. Astfel,

Adrian Pigulea (53 de ani), fost fotbalist la Universitatea Craiova și ginerele regretatului Ion Oblemenco, a lămurit la GSP Live situația stadionului din Bănie, denumit în acte „Stadion de fotbal pentru Municipiul Craiova”.

Curtea Constituţională a României (CCR) a admis, astăzi, sesizarea preşedintelui Klaus Iohannis, stabilind că sunt neconstituţionale dispoziţiile legii potrivit căreia incitarea la violenţă, ură sau discriminare împotriva unei persoane pe

Marcel Ciolacu, preşedintele PSD, a declarat că dacă Liviu Dragnea îşi va crea un nou partid va fi „prea mult”. Ciolacu a susţinut că Dragnea nu a vrut să aibe un dialog cu membrii partidului nici cât timp a fost închis, nici după ce a

Şeful CNCD, Asztalos Csaba, afirmă că, din punctul său de vedere, condiţionarea accesului în baruri şi discoteci de deţinerea certificatului verde se poate face doar printr-o lege votată în parlament şi nu printr-o hotărâre de

În Ungaria au început consultările privitoare la salariul minim pentru anul viitor, iar partenerii sociali au convenit ca acesta să fie majorat într-o singură etapă la 200.000 de forinţi(571 de euro) anul viitor, relatează Hungary

Echipa națională de fotbal masculin a României a urcat 3 poziții în clasamentul FIFA după rezultatele înregistrate în această lună. În prezent, „tricolorii” sunt pe locul 42. În luna septembrie, România a disputat 3 meciuri oficiale în

Un minor din Spania a devenit primul caz cunoscut în lume că a avut nevoie de spitalizare timp de două luni pentru dependenţă gravă de jocul video Fortnite. Adolescentul a avut un comportament care l-a făcut să se autoizoleze la domiciliu şi să

Adrian Minune a izbucnit în lacrimi în timp ce cânta pentru familia lui Emi Pian. Celebrul cântăreț de manele nu a mai putut continua recitalul, plângând cot la cot cu fiul cel mic al interlopului […] The post Adrian Minune, în lacrimi! Ce

Cele mai multe cazuri noi de infectare cu SARS-CoV-2, faţă de ultima raportare, au fost înregistrate în Bucureşti - 651 şi în judeţele Timiş - 313, Iaşi - 225, Cluj - 186, a informat, vineri, Grupul

Bianca Drăgușanu a fost dată de gol de fiica ei în ceea ce privește detalii intime din viața amoroasă. Mai exact, Sofia a menționat cum o alinta Gabi Bădălău. Bianca a fost întrebată cum era […] The post Bianca Drăguşanu, dată de

Infrastructura locală sportivă este slab dezvoltată, iar pentru conducători sportul nu este o prioritate, astfel că şi investiţiile în acest domeniu sunt foarte mici, însă, România culege roadele muncii Emmei Răducanu, sportiva profesionistă

Cântăreţul de muzică uşoară Dorin Anastasiu a murit sâmbătă la vârsta de 78 de ani. Artistul originar din Craiova a câştigat acum mai bine de 50 de ani trofeul „Cerbul de Argint“, alături de Angela