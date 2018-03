Marea problemă a lui Becali înaintea meciului cu CFR » De ce se teme patronul lui FCSB 15.03.2018

CFR Cluj și FCSB se vor întâlni în etapa a doua din play-off-ul Ligii 1 duminică, de la ora 20:45, fiind totodată un meci care poate schimba liderul. Gigi Becali spune că se teme cel mai mult de simulările lui Culio, însă recunoaște că și echipa sa îl are pe Florin Tănase care recurge la aceste gesturi pentru a obține faulturi în apropierea sau în interiorul careului. "Hațegan e bun, dacă nu avea valoare nu era arbitru FIFA. ...

