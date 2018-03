Marea problemă a lui Alibec a fost dezvăluită de un fost mare atacant al Stelei: "E cel mai mare handicap al lui" 21.03.2018

21.03.2018 Marea problemă a lui Alibec a fost dezvăluită de un fost mare atacant al Stelei: "E cel mai mare handicap al lui" Gabi Balint știe de ce jocul lui Denis Alibec nu funcționează și îi dă câteva sfaturi atacantului de la FCSB, care la meciul cu CFR Cluj a dezamăgit din nou, așa cum a făcut-o în cam tot acest campionat. "Până acum



Marea problemă a lui Alibec a fost dezvăluită de un fost mare atacant al Stelei: "E cel mai mare handicap al lui"

Gabi Balint știe de ce jocul lui Denis Alibec nu funcționează și îi dă câteva sfaturi atacantului de la FCSB, care la meciul cu CFR Cluj a dezamăgit din nou, așa cum a făcut-o în cam tot acest campionat. "Până acum Alibec a avut parte de încurajări şi de sprijin de la toţi. Şi Budescu a mai avut ieşiri, dar s-a adaptat. Plus că la Budi mai poţi să închizi ochii la cum joacă, e mereu decisiv. ...

Marea problemă a lui Alibec a fost dezvăluită de un fost mare atacant al Stelei: "E cel mai mare handicap al lui"

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Directorul general al Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică, Tudor Copaci, confirmă că există premise pentru micşorarea tarifelor la gazele naturale, dar nu în măsura în care au anunţat mai devreme unii experţi în

Grapefruitul este cunoscut drept un antioxidant, cât și ca un fruct cu puternice proprietăți antibacteriane. În plus, este bogat în vitamina C, conține vitaminele A, B, D, E, calciu,

În pofida recentei apropieri dintre Phenian și Seul și a „ofensivei de șarm” lansate de sora dictatorului Kim Jong-un cu ocazia Olimpiadei de la Pyeongchang, administrația de la Washington

Senatul a adoptat, în şedinţa plenului de miercuri, o propunere legislativă pentru completarea art. 139 din Legea 53/2003 - Codul muncii, prin care Vinerea Mare - ultima zi de vineri înaintea Paştelui

O pisică a înghiţit un pix în timp ce se "lupta" cu proprietarul ei pentru a nu fi spălată, informează BBC News. Neobişnuitul incident a avut loc într-o casă din Luton atunci

Un primar a decis ca persoanele ce primesc de mâncare la cantina săracilor să presteze şi ore de muncă în folosul comunităţii, ca o răsplată că le înţelege necazul şi le asigură

Un băiat în vârstă de 15 ani a murit miercuri la Spitalul de Pediatrie "Sfânta Maria" din Iaşi, la scurt timp după ce a fost adus în stare foarte gravă la Unitatea de

Un român din şase înghite antibiotice fără să întrebe medicul dacă pastilele sunt indicate pentru boala lui. Sunt rezultatele şocante ale celui mai recent studiu privind automedicaţia.

Orice creştere de inflaţie, ROBOR sau curs de schimb reprezintă o îngrijorare, dar vom discuta cu guvernatorul Mugur Isărescu, săptămâna viitoare, a declarat Eugen Teodorovici, ministrul

OMV Petrom, cea mai mare companie petrolieră din România, caută posibilităţi de dezvoltare în Marea Neagră, în Kazahstan şi în zona de est a Mării Mediterane, a anunţat, miercuri,

Bogdan Stancu (30 de ani) i-a informat astăzi pe oficialii FRF că se va retrage din naționala de fotbal a României. Bogdan Stancu, în prezent la Bursaspor, a trimis astăzi un mail pe adresa Federației Române de Fotbal în care

Simulare 2018 Evaluare Naţională. Elevii din clasa a VIII-a dau simularea Evaluării Naționale 2018 în perioada 5-7 martie, prima probă scrisă fiind la Limba și literatura română. Citește mai

O situație demnă de scenariul unui film de comedie cu umor negru a avut loc în Bârlad. Un bărbat a fost declarat mort, în urmă cu ani buni, de propria soție care dorea să se căsătorească cu altcineva. Citește

Guvernul britanic a cerut Uniunii Europene să ia în considerare o perioadă de tranziţie mai lungă faţă de cea propusă de Bruxelles, conform unor documente redactate de negociatorii pentru Brexit, scrie The

Primarul interimar al Chişinăului, Silvia Radu, acuzată tot mai des de partidele de opoziţie că ar fi afiliată Partidului Democrat, a anunţat miercuri, 21 februarie, că un democrat a fost eliberat din funcţie de la

O adolescentă în vârstă de 12 ani a ajuns în spital, după ce a fost bătută de un coleg de clasă, în pauza

Televiziunile Look TV şi Look Plus vor transmite în direct, începând de miercuri şi până la finalul actualului sezon, mai multe meciuri de fotbal din cele mai importante competiţii de fotbal intercluburi, UEFA Champions League şi UEFA Europa

România a importat, în 2017, o cantitate de ţiţei de 7,75 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 285.900 tep (3,8%) mai mare faţă de cea importată în aceeaşi în 2016, conform

Congresul extraordinar al PSD va avea loc pe 10 martie la Sala Palatului, a declarat miercuri vicepremierul Paul Stănescu. El a precizat că data a fost stabilită în şedinţa Biroului

Cea mai îndrăgită emisiune de umor din România revine cu cel de-al cincilea sezon duminica aceasta, 25 februarie, de la ora 20.00, la Antena 1. De-a lungul zilelor de audiții,