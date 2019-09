Marea Britanie va constitui un fond pentru contracararea efectelor pierderii fondurilor europene 29.09.2019

29.09.2019 Marea Britanie va constitui un fond pentru contracararea efectelor pierderii fondurilor europene Ministrul britanic de Finanţe, Sajid Javid, ar urma să anunţe constituirea unui fond de peste 16 miliarde de lire sterline pentru contracararea efectelor pierderii fondurilor europene după Brexit, informează site-ul agenţiei



Marea Britanie va constitui un fond pentru contracararea efectelor pierderii fondurilor europene

Ministrul britanic de Finanţe, Sajid Javid, ar urma să anunţe constituirea unui fond de peste 16 miliarde de lire sterline pentru contracararea efectelor pierderii fondurilor europene după Brexit, informează site-ul agenţiei DPA.

Marea Britanie va constitui un fond pentru contracararea efectelor pierderii fondurilor europene

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Damian Drăghici & Brothers, Bogdan Ioan – câștigător la Vocea României în 2018 - și Franny cântă pentru copiii cu autism Damian

Bogdan Ion, country managing partner la EY România, COO Central, Eastern and Southeastern Europe & Central Asia: „Două din cinci firme intenţionează ca până în 2020 să angajeze mai mulţi contractori. Dacă e să mă refer la acele firme care

Betano, operatorul digital de pariuri și cazinou, are de astăzi zeci de jocuri Novomatic! Book of Ra, Lucky Lady’s Charm, Sizzling Hotși multe altele sunt acum disponibile în Cazinoul Betano! Cele mai populare sloturi video din

In cazul in care urmeaza sa ajungi in Bucuresti, fie in scop de serviciu, fie pentru a vizita orasul pentru cateva zile, conteaza mult alegerea locului in care vei sta. Iar cazarea in regim hotelier Bucuresti reprezinta o alegere avantajoasa din multiple

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcție de care se calculează dobânzile românilor cu credite în lei, a urcat uni la 3,23% de la nivelul de 3,16%, înregistrat vineri. Creșterea ROBOR se traduce în creșterea ratelor, iar Guvernul vrea să

Un complet de cinci judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a respins, luni, recursul Inspecţiei Judiciare şi a decis că fosta şefă a DNA Laura Codruţa Kovesi nu a săvârşit abatere disciplinară când şi-a desemnat consiliera,

Social-democraţii au validat, luni, lista candidaţilor la alegerile europarlamentare, cu câteva zile înainte de finalizarea procedurii de înregistrare a listelor la Biroul Electoral Central. Lista este deschisă de Rovana Plub, urmată de jurnalista

eMAG a dat startul promotiei Blue Week, promotie ce reduce preturile cu pana la 40% pentru mai multe produse electrocasnice fabricate sub brandul Samsung. Citește mai

Amatorii de cafea s-au întrebat cu siguranță dacă licoarea aromată pe care o preferă de obicei în pauze este permisă și în perioada postului. Citește mai

Casa Albă a anunţat pe site-ul oficial că preşedintele SUA, Donald Trump îl va primi astăzi pe premierul israelian Beniamin

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Călăraşi a sărbătorit Ziua Poliţiei Române prin diferite activităţi desfăşurate la nivelul

Contrar opiniei larg împărtăşite, PSD nu trebuie ras de pe fata pământului printr-o revoluţie furioasă. Furia la adresa PSD e legitimă, dar contraproductivă electoral. Nu ajută cu nimic să distrugi un partid. În spatele său, sunt oameni

Elevii de clasa a VIII-a şi a VII-a din Buzău s-au jucat de-a simularea examenului de Evaluare Naţională. Potrivit rezultatelor simularii examenului de Evaluare Natională, doar 53,4 la sută dintre elevii din judetul Buzău au luat medii mai mari de

Adolescentul din Gorj căutat încă de joi, 21 martie, a fost găsit luni, 25 martie, la Caracal. Şi-a strâns în braţe tatăl după patru zile de mers pe jos şi dormit pe unde s-a

Premierul României, Viorica Dăncilă, s-a întâlnit astăzi cu vicepreşedintele SUA, Mike Pence, susţine un comunicat al Guvernului. Acesta din urmă i-a mulţumit oficialului român pentru poziţia în legătură cu mutarea ambasadei României din

Preşedintele american Donald Trump a semnat, luni, o proclamaţie prin care recunoaşte suveranitatea Israelului asupra Înălţimilor Golan, informează

Organizatorii festivalului Awake 2019 au dezvăluit ce artişti sunt incluşi în lineup-ul celei de-a treia ediţii, printre aceştia numărându-se Lady Leshurr, Moonlight Breakfast, Grimus şi The Mono

Cel puţin 500.000 de români şi maghiari vor asista în perioada 31 mai – 2 iunie la ceremoniile religioase organizate cu prilejul vizitei Papei Francisc în

Comitetul Executiv al PSD a validat lista partidului pentru alegerile europarlamentare din 26 mai, aceasta fiind deschisă de actualul ministru al Fondurilor Europene, Rovana Plumb, urmată de jurnalista Carmen Avram şi de senatorul Claudiu

Theresa May a anunţat luni că renunţă, pentru moment, să organizeze un al treilea vot de ratificare în Camera Comunelor a acordului său al Brexitului, din cauză că tratatul retragerii din Uniunea Europeană (UE) ”nu are o susţinere