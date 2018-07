Marea bătălie a televiziunilor: O miză de 35 de milioane de euro pentru posturile româneşti în această vară 27.07.2018

27.07.2018 Marea bătălie a televiziunilor: O miză de 35 de milioane de euro pentru posturile româneşti în această vară Microbiştii din România riscă să nu vadă, în acest sezon, două dintre cele mai importante campionate europene ale căror meciuri au făcut mai mereu rating-uri



Marea bătălie a televiziunilor: O miză de 35 de milioane de euro pentru posturile româneşti în această vară

Microbiştii din România riscă să nu vadă, în acest sezon, două dintre cele mai importante campionate europene ale căror meciuri au făcut mai mereu rating-uri uriaşe.

Marea bătălie a televiziunilor: O miză de 35 de milioane de euro pentru posturile româneşti în această vară

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Bogdan Dima a acoperit ,,gaura ” de competență produsă prin demisia Siminei Tănăsescu din funcția de consilier de stat la Cotroceni. Bogdan Dima a fost avansat ,,pe tăcute” din funcția de consilier

Prim-ministrul Viorica Dăncilă a anunţat că în şedinţa de joi Guvernul va adopta măsuri pentru asigurarea finanţării necesare celor 350 de centre medicale de permanenţă, alocând în acest sens

Apple a lansat luni primul iOS 12 Public Beta, lucru neobişnuit pentru companie, în condiţiile în care, în mod normal, aştepta iniţial dezvoltarea mai multor versiuni beta, înainte de a lansa prima versiune

Un român din patru are o experiență direct sau indirectă cu cancerul, ceea ce relevă un impact major al bolii în cadrul populaţiei României. Cu toate acestea, şapte din zece români consideră că statul

Aproape 70 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 17.340 de lei, au fost date de poliţişti pentru abateri de la normele legale care reglementează circulaţia pe drumurile publice şi activitatea

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie l-a condamnat, joi, pe fostul ministru al Energiei Constantin Niţă la 4 ani închisoare cu executare pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de influenţă, fiind acuzat

Cererea făcută de Omar Hayssam de întrerupere a executării pedepsei din motive medicale are termen, joi, la Tribunalul Dâmboviţa, se arată pe portalul instanţelor de judecată. Termenul iniţial era

Fostul ministru al Energiei, Constantin Niţă, a fost condamnat, joi, de instanţa supremă la 4 ani de închisoare pentru trafic de influenţă, în dosarul în care e acuzat că ar fi primit bani de la afaceristul Tiberiu Urdăreanu. Decizia e

CSA Steaua e nevoită să joace încă un an în Liga a 4-a, cel puțin asta e situația actuală, după ce a pierdut play-off-ul în dauna Rapidului. Roș-albaștrii puteau profita de un "artificiu" și să joace, totuși, în

Regina Elizabeth a II-a a Marii Britanii nu a mai participat la slujba la care trebuia să fie prezentă din cauza unei “indispoziții”. Catedrala Saint Paul a ținut, joi, o slujbă prin care a marcat cea de-a 200-a aniversare a

Pentru că este anotimpul perfect pentru a desfășura tot felul de activități sportive, publicul caută echipamente prin care să le realizeze însă într-o manieră sigură și confortabilă. Este în mod definitoriu modalitatea optimă de a petrece

Un cutremur cu magnitudinea de 2,9 pe scara Richter s-a produs, joi (28 iunie) în judeţul Vrancea, potrivit Institutului Naţional pentru Fizica Pământului (INFP). Seismul s-a produs la ora 12:28, în judeţul Vrancea, având magnitudinea 2,9 pe

Ploile continuă să facă ravagii în mai multe zone din țară. Citește mai

Administraţia Naţională de Meteorologie a emis, astăzi, mai multe atenţionări nowcasting cod portocaliu şi cod galben de vreme rea, valabile pentru mai multe zone din ţară. Citește mai

Un restaurant din Baia Mare a fost închis de DSP după ce au avut loc două evenimente nedorite. Elevii de la două licee care au ţinut acolo banchetele de absolvire au ajuns la spital cu

A doua ediţie a Festivalului „Frăţia Lupilor” va avea loc la sfârşit de săptămână la poalele Cetăţii dacice Costeşti. Phoenix este invitata specială a

Termenul de valabilitate al cardurilor naţionale de sănătate emise până la data de 31 iulie 2018 a fost prelungit de la 5 ani la 7 ani, potrivit unei Hotărâri adoptate în şedinţa de joi a

Serviciile secrete şi de securitate britanice au ştiut despre rele tratamente la care ar fi fost supuşi de către Statele Unite presupuşi militanţi terorişti, după atentatele de la 11 septembrie 2001 şi au tolerat tratamentul "de neiertat" al

Mai multe localităţi din judeţul Teleorman sunt afectate de precipitaţiile abundente din ultimele ore. Apele au inundat curţile oamenilor, drumuri comunale şi străzi. Un copac a căzut pe drumul ce leagă Alexandria de Turnu Măgurele, iar

Producătorul american David Bergstein (55 de ani) care a lucrat la filme ca „Laws of Attraction“ şi „Before the Devil Knows You're Dead“, a fost condamnat la 8 ani de închisoare pentru