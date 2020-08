[MarComView] Cum s-a transformat comerţul online în pandemie 07.08.2020

07.08.2020 [MarComView] Cum s-a transformat comerţul online în pandemie Comerţul online este unul dintre domeniile câştigătoare ale momentului, dar cât este oare de uşor să gestionezi un business în creştere? Când ”mult” devine ”prea mult” şi care sunt provocările care au transformat domeniul e-commerce



[MarComView] Cum s-a transformat comerţul online în pandemie

Comerţul online este unul dintre domeniile câştigătoare ale momentului, dar cât este oare de uşor să gestionezi un business în creştere? Când ”mult” devine ”prea mult” şi care sunt provocările care au transformat domeniul e-commerce din martie încoace?

[MarComView] Cum s-a transformat comerţul online în pandemie

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Alex Chipciu, 30 de ani, va pleca în această vară de la Anderlecht și ar putea reveni la FCSB. FCSB este în căutarea unui fundaș dreapta, post pe care ar putea evolua Chipciu. Jucătorul nu este pe placul antrenorului Vincent Kompany,

Deputatul PSD Cătălin Rădulescu a declarat duminică că va face tot posibilul ca vinovaţii din cazul de la Caracal să plătească şi a cerut CSM-ului să înceapă evaluarea fiecărui judecător asupra căruia ar plana suspuciuni că protejează

Producţiile de porumb obţinute de România în anii 2017 şi 2018 sunt reale, iar acest lucru a fost transmis în această săptămână în răspunsul formulat Comisiei Europene, a declarat pentru AGERPRES

Preşedintele SUA, Donald Trump, vrea să iniţieze retragerea trupelor americane din Afganistan înaintea scrutinului prezidenţial din anul 2020, a declarat luni secretarul de Stat Mike Pompeo, informează site-ul cotidianului Le

Compania locală ABN Systems International, ce deţine brandul Tellur, integrator şi distribuitor de echipamente electronice şi accesorii telecom, estimează o creştere cu 20% a businessului în acest an, la 23 milioane euro, după ce şi-a extins

„Craiova e la un pas să-l transfere pe Diogo Verdasca de la Zaragoza”, anunță în această seară ziarele din Spania. Oltenii par să fi încheiat cu succes negocierile pentru fundașul central portughez de 22 de ani, după ce

HABIT30FITNESS este un studio de fitness din Sibiu creat de Casiana şi Radu

Update. Preşedintele Klaus Iohannis a ţinut o declaraţie de presă dup şedinţa CSAT, convocată în contextul crimelor din Caracal. ”Această dramă arată unde este dus statul cu instituțiile

Progresul Spartac Bucureşti va efectua şi în această vară un cantonament în străinătate. Delegaţia bucureşteană va pleca mâine pentru zece zile în Turcia, la Bolu, unde se va parcurge un stagiu care cuprinde şi trei

CFR Cluj s-a calificat în turul III al Ligii Campionilor, după ce a remizat în Israel, scor 2-2 cu Maccabi Tel-Aviv și va juca împotriva lui Celtic Glasgow (Scoția) pe 6/7 și 13/ august. Neil Lennon, antrenorul

Horoscop. Casandra prezintă previziunile astrologice pentru toată săptămâna 5 - 11 august 2019. Horoscop BERBEC 21.03-20.04: La inceputul saptamânii apare o surpriza placuta legata de casa, familie

Fotoreporterii Auto Bild România au surprins mai multe imagini cu ceea ce pare a fi prototipul viitorului Suv-Coupe Dacia. Fotografiile au fost făcute în timpul testelor de drum în județul Dâmbovița. „Spre

Starul irlandez Ronan Keating (42 de ani) va cânta pe scena festivalului Cerbul de Aur 2019, în Piaţa Sfatului din Braşov, piese renumite precum „When You Say Nothing at All“ şi „If Tomorrow Never

Viaţa oferă imaginile unui carnaval, dar şi tristeţea unor destine cu care s-a jucat cinic soarta. Viaţa face auzite şi chiote de veselie, dar şi bocet cu veşminte cernite. Este împrospătător că

Cele mai tari imagini din sport în luna august 2019, de la fotoreporterii GSP și cele mai tari agenții din

Noi imagini, obţinute de Antena 3, surprind traseul lui Gheorghe Dincă, înainte ca Alexandra să sune la 112. Gheoghe Dincă a fost surprins când intră într-un centru comercial de unde își cumpără

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat, joi, că premierul Viorica Dăncilă "a descoperit" războiul împotriva criminalităţii, însă susţine în continuare legea recursului compensatoriu, iar PSD a

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, a prezentat vineri pe Facebook o analiză a rectificării bugetare, afirmând că România „a intrat oficial pe ultimul segremt al drumului spre prăpastia bugetară”. Acesta explică că indiferent de cine

„Ne-am dorit să încurajăm producţia locală şi să ne mândrim cu lucruri făcute în ţara

FCSB a anunțat azi transferul fundașului stânga grec Aristidis Soiledis, 28 de ani, de la FC Botoșani. Așa cum GSP.RO a anunțat ieri, Soiledis a plecat joi spre București, iar azi a ajuns la un acord cu șefii celor de la FCSB.