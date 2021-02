Marcela Fota, dezvăluiri cutremurătoare, cu lacrimi în ochi: ”Nu am putut să-i spun lui David că tatăl lui a murit!” 06.02.2021

06.02.2021 Marcela Fota, dezvăluiri cutremurătoare, cu lacrimi în ochi: ”Nu am putut să-i spun lui David că tatăl lui a murit!” Marcela Fota traversează o adevărată dramă, după ce și-a pierdut, de curând, soțul. Invitată la Acces Direct, emisiune moderată de Mirela Vaida, Marcela a povestit cum l-a anunțat pe David, băiatul ei, că tatăl lui […] The post



Marcela Fota, dezvăluiri cutremurătoare, cu lacrimi în ochi: ”Nu am putut să-i spun lui David că tatăl lui a murit!”

Marcela Fota traversează o adevărată dramă, după ce și-a pierdut, de curând, soțul. Invitată la Acces Direct, emisiune moderată de Mirela Vaida, Marcela a povestit cum l-a anunțat pe David, băiatul ei, că tatăl lui […] The post Marcela Fota, dezvăluiri cutremurătoare, cu lacrimi în ochi: ”Nu am putut să-i spun lui David că tatăl lui a murit!” appeared first on Cancan.ro.

Marcela Fota, dezvăluiri cutremurătoare, cu lacrimi în ochi: ”Nu am putut să-i spun lui David că tatăl lui a murit!”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Ministrul Finanţelor Publice, Florin Cîţu, susţine că PSD produce ştiri false pe teme economice, acestea vizându-l direct. „Disperare, numele tău este PSD”, a scris, sâmbătă, Cîţu pe

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) s-a pronunţat marţi împotriva României într-un proces intentat de cetăţeanul român Marcel Dan Cînţa, apreciind că în cazul său s-au încălcat prevederile a două articole din Convenţia

USR are în rândurile sale un vector de imagine disident ale cărui manifestări publice sunt tot mai greu de privit. Mai ales după ce doamna Chichirău, preşedintele filialei USR Iaşi, a reuşit să-l eclipseze pe Teodorovici în materie

Sebastian Stan este un actor american de origine română şi a devenit cunoscut în toată lumea după ce a interpetat rolul lui Bucky Barnes în Captain America şi în Avengers. Actorul nu duce lipsă de proiecte şi va putea fi văzut în curând

Americanul Mike Hughes „Îndrăzneţul”, adept al teoriei pământului plat, a murit duminică după o lansare eşuată a rachetei sale, în apropiere de Barstow,

Mihnea Şerbănescu, unul dintre cei mai cunoscuţi consultanţi imobiliari de pe piaţă, a răbufnit vineri la ZF Live: Ne vindem ieftin, suntem percepuţi şi evaluaţi ca o ţară de discount, un investitor mai degrabă cumpără o clădire de

Poliţiştii de frontieră din cadrul Sectorului Poliţiei de Frontieră Turnu au depistat 19 cetăţeni din Irak, Palestina şi Siria, care au încercat să treacă ilegal frontiera în Ungaria, pentru a ajunge în vestul Europei, se arată într-un

Calificarea în play-off nu e sinonimă cu pacea la Mediaș. Președintele Mărginean l-a acuzat pe administratorul judiciar Răzvan Zăvăleanu că ar încerca să împiedice ieșirea din insolvență. Zăvăleanu a intervenit la GSP Live cu o

Marco Bellocchio urmărește epopeea lui Tommaso Buscetta, primul șef al mafiei siciliene care a depus mărturie chiar împotriva mafiei, încălcând fără resentimente celebra Omerta, legea tăcerii. Nu e o peliculă care să cuprindă sondări

Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, a făcut anunțul, luni seara! Astfel, toți românii care vin din cele 11 localități afectate de virusul coronavirus vor intra în carantină timp de 14 zile. „S-a decis băgarea în carantină a

Un bărbat de 45 de ani este cercetat pentru vătămare corporală din culpă după ce s-a apropiat prea mult de maşina care circula în faţa sa, iar când aceasta a frânat, a virat brusc pentru a evita impactul şi a ieşit de pe carosabil,

Şoferii devin tot mai interesaţi de valoarea reparaţiilor plătite de asigurători în baza poliţelor Caso, solicitând service-urilor să le comunice suma decontată de compania de

Societatea de investiţii financiare (SIF) Oltenia a înregistrat anul trecut venituri totale de 156,6 milioane lei, în creştere cu 26%, în timp ce profitul net s-a majorat cu 29%, la 124 milioane lei, potrivit raportului financiar

Deontay Wilder, 34 de ani, a pierdut clar superduelul cu britanicul Tyson Fury pentru centura WBC la categoria grea. Americanul dăduse niște declarații controversate despre Mike Tyson cu ceva timp înainte.

Sistemul bancar, principalul finan­ţator al economiei Ro­mâ­niei, a obţinut în 2019 un profit net de circa 6,4 mld. lei, iar activele au urcat la un nou vârf, de 495,3 mld. lei, în condiţiile creşterii creditării cu un ritm mediu anual de

Mariana Ioniţă a fost numită marţi în locul lui Sorin Scarlat la conducerea Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere

Era de aşteptat anunţul preşedintelui Iohannis de astă seară. Situaţia în care se va găsi România în următoarele zile reclamă un guvern valid, susţinut de majoritatea clasei politice, instalat în următoarele 48 de ore. Ţara noastră

Din primii 138 de pacienţi cu coronavirus internaţi în China, patru au avut nevoie de o procedură numită ECMO. În România, programul dedicat ECMO nu este finanţat, deşi a fost înfiinţat încă din aprilie anul trecut, printr-un ordin de

Patru deputaţi foşti membri ALDE şi-au retras, marţi, semnăturile de pe cererea de înfiinţare a Grupului parlamentar al Liberalilor şi Democraţilor şi au anunţat că se afiliază Grupului parlamentar al PNL. Este vorba despre Toma Petcu,

Familia tânărului român ucis în atacul armat din Germania se pregătește să-l conducă pe ultimul drum, informează Realitatea