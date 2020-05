Marcel Vela, despre redeschiderea bisericilor: ”Este nevoie de o analiză obiectivă, fără patimă. Acest virus ne va schimba” 05.05.2020

05.05.2020 Marcel Vela, despre redeschiderea bisericilor: ”Este nevoie de o analiză obiectivă, fără patimă. Acest virus ne va schimba” Președintele Klaus Iohannis a anunțat, ieri, că starea de urgență nu va fi prelungită – după 15 mai – pe teritoriul României, măsurile de relaxare urmând a fi implementate gradual. În acest context, au apărut și întrebări



Marcel Vela, despre redeschiderea bisericilor: ”Este nevoie de o analiză obiectivă, fără patimă. Acest virus ne va schimba”

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, ieri, că starea de urgență nu va fi prelungită – după 15 mai – pe teritoriul României, măsurile de relaxare urmând a fi implementate gradual. În acest context, au apărut și întrebări referitoare la momentul în care bisericile vor fi redeschise pentru credincioși, iar Marcel Vela, ministrul Afacerilor Interne, a […] The post Marcel Vela, despre redeschiderea bisericilor: ”Este nevoie de o analiză obiectivă, fără patimă. Acest virus ne va schimba” appeared first on Cancan.ro.

Marcel Vela, despre redeschiderea bisericilor: ”Este nevoie de o analiză obiectivă, fără patimă. Acest virus ne va schimba”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Consiliul suprem electoral (YSK) din Turcia a invalidat luni rezultatele alegerilor municipale de la Istanbul şi a dispus ca acestea să fie reluate, după cum au solicitat partidul de la guvernare şi preşedintele Recep Tayyip Erdogan, relatează dpa

Existența unui raport care arată fraudele statelor membre UE din fonduri europene, dar care a fost secretizat de președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Junker, a fost confirmată de Traian

Ultima decizie a lui Klaus Iohannis îl poate doborî pe șeful statului. Ies la iveală dezvăluiri incendiare după ce președintele a făcut ultima numire într-o funcție cheie din statul român. Un gest din trecut o urmărește și acum pe persoana

Norwich și-a asigurat duminică matematic promovarea în Premier League, după succesul cu Aston Villa, 2-1. „Canarii” revin astfel pe prima scenă după doi ani petrecuți în Championship. Jucătorii echipei din

Helmuth Duckadam (60 ani), ”eroul de la Sevilla”, a dezvăluit care este cel mai valoros portar român la ora actuală. Citește mai

Postul de ştiri România TV a fost amendat de Consiliul Naţional al Audiovizualului (CNA) pentru lipsa de reacţie a realizatorului Victor Ciutacu în momentul în care Sebastian Ghiţă a ameninţat cu bătaia

„Se pot închiria birouri sau spaţii de co-working cu tarife de aproximativ 30 de lei pe zi, în care se oferă un birou, Wi-fi, bucătărie, cafea, băuturi şi un

Tânărul înarmat care a luat ostatice patru femei într-un magazin din Toulouse a eliberat marți seara toate persoanele sechestrate, relatează agenția de știri Reuters, citând surse din cadrul poliției franceze. Individul, în vârstă de 17 ani,

Spitalul orăşenesc din Ţăndărei va primi 1,4 milioane de lei de la Ministerul Sănătăţii pentru investiţii. Sorina Pintea, ministrul Sănătăţii, s-a aflat ieri în vizită la unitatea medicală, după ce a fost prezentă la demaarea unei

♦ În 2017 piaţa locală figura cu o cotă de piaţă de 1,1% în totalul achiziţiilor făcute de grupul polonez la nivel mondial ♦ În 2018 România nu mai apărea între ţările unde sunt produşi pantofii CCC, cel mai probabil fiind inclusă

Probleme pentru Simona Halep la turneul de la Madrid. Este vestea pe care nu ar fi vrut să o afle imediat după victoria entuziasmantă, la zero, din optimile de

Postul de arhitect-şef al municipiului Iași a fost din nou scos la concurs după ce singurul candidat pentru acest job a pictat deja de două ori examenul. Funcţia de arhitect-şef este una dintre cel mai bine plătite posturi la nivelul primăriei:

Fostul ginere al lui Traian Băsescu are randament de ”campion”: bifează a doua cucerire de la începutul anului. Celebrul Syda trăiește, din nou, o frumoasă poveste de dragoste! CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 DIN ROMÂNIA, vă prezintă imagini în

PSD încearcă să își ia revanșa, joi, la Iași. Un miting de amploare la care va lua parte și Liviu Dragnea va avea loc în capitala Moldovei, joi după-amiază. 40.000 de simpatizanți PSD ar urma să vină la eveniment.

Piaţa asigurărilor de credit comercial s-a situat la 25 mil. euro în 2018, iar în acest an ar putea ajunge la 29-30 mil. euro, după o creştere de 15%, estimează Otto Broker, unul dintre cei mai mari interme­diari locali de astfel de poliţe.

România este foarte interesată de continuarea finanţărilor Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD) în Europa Centrală şi de Sud-Est, unde există încă decalaje însemnate, a

Persoanele fizice, juridice şi instituţiile publice din România vor putea raporta, începând de astăzi, orice de fel de incident de securitate cibernetică la numărul uni 1911. "Pe data de 2 mai vom lansa un proiect foarte important, pe o zonă ce

Suntem setați să obținem profit pe manșa retur a semifinalelor UEFA Europa League. După duelurile spectaculoase de cinci stele de zilele trecute, din semifinalele UCL, ne focusăm pe cele două super-meciuri ale serii, care vor consemna finalistele

Se pare că iarna revine în România, dar în luna mai. În unele zone ale țării, stratul de zăpadă a atins deja doi metri, iar autoritățile se luptă cu

FC Liverpool şi Tottenham Hotspur, finalistele Ligii Campionilor la fotbal, vor primi câte 16.613 bilete pe stadionul Wanda Metropolitano, gazda ultimului act al competiţiei europene intercluburi din 1