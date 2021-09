Marcel Pavel, în lacrimi, în direct la Tv. Ce mare regret are în legătură cu mama lui 14.09.2021

14.09.2021 Marcel Pavel, în lacrimi, în direct la Tv. Ce mare regret are în legătură cu mama lui Marcel Pavel și-a expus sufletul pe tavă în emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”, atunci când a mărturisit ce regret are în legătură cu mama lui, care a murit în urmă cu o lună. Marcel […] The post Marcel Pavel, în lacrimi, în



Marcel Pavel, în lacrimi, în direct la Tv. Ce mare regret are în legătură cu mama lui

Marcel Pavel și-a expus sufletul pe tavă în emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”, atunci când a mărturisit ce regret are în legătură cu mama lui, care a murit în urmă cu o lună. Marcel […] The post Marcel Pavel, în lacrimi, în direct la Tv. Ce mare regret are în legătură cu mama lui appeared first on Cancan.

Marcel Pavel, în lacrimi, în direct la Tv. Ce mare regret are în legătură cu mama lui

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Deși pandemia de coronavirus a provocat o criză economică mondială fără precedent, numărul miliardarilor chinezi este în creștere. Valoarea totală a câștigurilor acestora, în 2020, se ridică la 1.500

Corneliu Manole, 39 de ani, investitor pe piaţa de capital de circa opt ani, spune că an de an reinvesteşte dividendele primite în aceiaşi emitenţi din portofoliu pentru a putea beneficia de un preţ de cumpărare mai mic în urma corecţiei

Cea mai urmărită competiție fotbalistică europeană intercluburi, UEFA Champions League, revine în această săptămână, cu primele meciuri din faza grupelor, ediția 2020/2021. Vom avea 8 meciuri marți și 8 miercuri, cu cele mai interesante

PSG a pierdut cu Manchester United, 1-2, iar antrenorul neamț Thomas Tuchel ar putea fi demis de PSG și înlocuit cu Massimiliano Allegri, liber după despărțirea de Juventus. „E o surpriză cum am jucat atât de prost, nu-mi

Coronavirus România, 21 octombrie. 69 de decese au fost înregistrate în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Până astăzi, 6.065 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. În intervalul 20.10.2020

Ştefan Fusea, preşedintele Camerei de Comerţ Brăi­la şi preşedintele Titan Group Brăila, spune că a rămas cu aproape 200.000 de lei fond de salarii plătit oamenilor care au stat acasă şi au beneficiat de 75% din

Inter - Monchengladbach se joacă în această seară, de la 22:00, în prima etapă din grupele Ligii Campionilor. Confruntarea de la Milano vine la pachet cu o cotă excelentă pentru pariori. Inter vrea să-și ia revanșa în fața propriilor fani,

Protocolul de protecţie pentru clienţi şi angajaţi impus de BCR în contextul actual al pandemiei de COVID-19 a ge­ne­rat un număr ma­re de persoane în faţa unită­ţi­lor băn­cii, astfel că înce­pând cu data de 19 oc­tom­brie

Parlamentarii PNL au anunțat că vor depune și ei o sesizare la Curtea Constituțională referitoare la alegerea lui Florin Iordache în funcția de președinte al Consiliului Legislativ, considerând

Dacă ai ajuns pe acest articol, înseamnă că e foarte posibil ca printre căutările tale recente în bara de search a Google să fie cum ne protejăm de Covid, de unde cumpărăm măști bune de protecție, intrăm în stare de urgență, se deschid

Federația și Liga italiană au pregătit planul B pentru varianta în care Serie A ar fi afectată grav de explozia cazurilor de coronavirus. Cum UEFA impune încheierea campionatelor până la finele lunii mai, scenariul prevede ca după tur să

Marea Britanie înăsprește regimul de acces pentru cetăţenii Uniunii Europene care au antecedente penale, a anunțat Ministerului de Interne britanic, relatează BBC, citată de Mediafax. Persoanele din statele Uniunii Europene condamnate la peste un

Portughezul Cristiano Ronaldo (35 de ani) s-a testat din nou pentru coronavirus, iar rezultatul a fost iar pozitiv. El ar putea rata meciul Juventus - Barcelona. Starul lui Juventus, care se află în izolare după ce a s-a îmbolnăvit de COVID-19, ar

Polonia şi Ungaria vor depune eforturi pentru a se asigura că niciunul dintre cele două state nu poate fi şantajat în legătură cu utilizarea fondurilor UE, a declarat, miercuri, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor Externe şi al

Fostul şef operativ al SRI, Florian Coldea, a urmat calea bătătorită de alţi foşti şefi din structurile de ordine şi securitate şi a intrat în afaceri. Astfel, foștii șefi operativi ai serviciilor secrete românești, generalii Silviu Predoiu

Din cauza pandemiei de coronavirus, fanii nu au voie să intre încă pe arenele din Anglie, dar pot viziona meciurile la

Un conflict spontan între mai multe persoane din cartierul de romi de la Teiş, de lângă Târgovişte, a fost aplanat de poliţişti cu ajutorul mascaţilor de la jandarmi. Opt persoane au fost

Al doilea val al pandemiei lovește statele europene mai mult decât au prevăzut autoritățile. Restricțiile par insuficiente pentru oprirea răspândirii virusului SARS-CoV-2 dar nici închiderea totală

Grupul Renault va opri producţia breakului Logan MCV, odată cu finalul vieţii celei de-a doua generaţii a Logan şi Sandero, iar francezii promit ca în locul acestuia să vină un automobil

Parfumul reprezintă unul dintre accesoriile care definesc orice persoană. Mirosul pe care îl emană un bărbat sau o femeie spune multe despre el sau ea. Dacă te-ai întrebat și tu ce ți s-ar potrivi și cum ar fi indicat să-ți alegi parfumul, ca