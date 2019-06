Marcel Lepa a fost, de fapt, asasinat?! “I-au înscenat sinuciderea” 13.06.2019

13.06.2019 Marcel Lepa a fost, de fapt, asasinat?! “I-au înscenat sinuciderea” Apar informații noi în cazul sinuciderii lui Marcel Lepa, cel care l-a împușcat mortal pe polițistul Cristian Amariei. Lepa s-a sinucis, spânzurându-se cu un cearșaf, în penitenciarul de la Timișoara. Ionel Marcel Lepa, bărbatul care l-a



Marcel Lepa a fost, de fapt, asasinat?! “I-au înscenat sinuciderea”

Apar informații noi în cazul sinuciderii lui Marcel Lepa, cel care l-a împușcat mortal pe polițistul Cristian Amariei. Lepa s-a sinucis, spânzurându-se cu un cearșaf, în penitenciarul de la Timișoara. Ionel Marcel Lepa, bărbatul care l-a împuşcat mortal pe poliţistul cristian Amariei, aflat în misiune, a avut parte de toate condiţiile pentru a-şi pune în […] The post Marcel Lepa a fost, de fapt, asasinat?! “I-au înscenat sinuciderea” appeared first on Cancan.ro.

Marcel Lepa a fost, de fapt, asasinat?! “I-au înscenat sinuciderea”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Institutul Cultural Român din Tel Aviv a anunţat că a murit rabinul Efraim Guttman, lider spiritual al comunităţii evreilor de origine română din

Circulaţia rutieră pe sensul Mogoşoaia - Otopeni al şoselei de centură a Capitalei este întreruptă în zona Academiei Naţionale de Informaţii "Mihai Viteazul", după ce şoferul unui camion de pe sensul opus

La ÎCCJ procesul lui Liviu Dragnea e în desfășurare. Liderul PSD trebuia să ajungă luni la Instanță pentru a fi audiat în dosarul angajărilor fictive de la Direcția pentru

Autorităţile olandeze l-au identificat pe atacatorul din tramvaiul din Utrecht. Este vorba de un cetăţean turc, Gokman Tanis, în vârstă de 37 de ani. Focuri de armă s-au auzit luni în diferite locuri

Deficitul contului curent al balanţei de plăţi a ajuns în ianuarie la 114 milioane euro, faţă de 7 milioane euro în aceeaşi perioadă din 2018, în condiţiile în care anul trecut deficiul a urcat la 9,4 miliarde de euro (cel mai înalt nivel

Bianca Andreescu, 18 ani, a câștigat duminică seară turneul Premier Mandatory de la Indian Wells, după ce s-a impus în fața lui Angelique Kerber, scor 6-4, 3-6, 6-4 (Detalii AICI). După victoria de la Indian Wells, Bianca

Alergătorul Thomas Panek a făcut istorie, duminică, la ediţia din 2019 a semimaratonului de la New York, devenind primul alergător nevăzător care a reuşit să încheie cursa asistat de ghizi canini, fără ajutor uman, relatează luni CNS News

Tribunalul Constanţa a respins, luni, cererea fostului preşedinte al Consiliului Judeţean (CJ) Constanţa, Nicuşor Constantinescu de eliberare condiţionată din penitenciar, în dosarul "Centrul Militar Zonal", în care a fost condamnat la cinci ani

Bărbatul din Botoşani a fost trimis în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani pentru tentativă de transmitere a sindromului imunodeficitar dobândit (SIDA). Prim-procurorul Valeriu Chihaia a declarat, luni,

Un tânãr de 19 ani, din satul Iaz – comuna Solesti – a ajuns în comã la Spitalul Clinic de Urgentã “Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iasi, după ce un amic de pahar i-a spart capul cu ciocanul. Totuși, de unde a plecat totul?

Pe Keira Knightley o putem vedea din 15 martie în drama The Aftermath. Cu această ocazie, actrița britanică a oferit un interviu despre familie și carieră. Citește mai

Subiecte EDU.ro 2019. Barem Română simulare BAC 2019! Consultă subiectele și baremul la Română simulare Bacalaureat 2019! Citește mai

Biologii marini au descoperit peste 40 de kilograme de pungi de plastic în stomaculo unei balene care a eșuat în Filipine. Citește mai

Unul dintre cei mai îndrăgiți prezentatori de la Antena 1, Dani Oțil, a făcut mărturisiri incredibile la emisiunea „Neatza cu Răzvan și Dani”. Acesta a spus că angajările la Antena 1 se fac în funcție de favorurile sexuale. Totul a fost

PSD va vota împotriva moțiunilor simple programate în plenul Camerei Deputaților în această săptămână. Cele două moțiuni au fost depuse de Opoziție împotriva ministrului Justiției, Tudorel Toader, și a ministrului Finanțelor, Eugen

Şoferul unui autoturism a oprit maşina pe DE 584 din cauza vizibilităţii extrem de scăzute, fiind acroşat imediat de un alt autovehicul şi o autoutilitară înmatriculată în

O explozie a unui meteorit deasupra Mării Bering la sfârşitul anului trecut a eliberat de 10 ori mai multă energie decât bomba atomică care a distrus Hiroshima, conform oamenilor de

Poliţiştii călărăşeni au constatat 6 infracţiuni şi au aplicat peste 1.000 de sancţiuni contravenţionale în urma unei acţiuni desfăşurate pe raza

Frank Engel, europarlamentar luxemburghez şi şef al Partidul Creştin Social, a povestit, într-un interviu pentru ziare.com, faptul că premierul Viorica Dăncilă le-a explicat eurodeputaţilor din PES că în România nu există corupţie, ci doar o

Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a declarat, luni, la Constanţa, că BNR a dat statului român, în ultimii zece ani, sub formă de impozit pe profit, echivalentul a un miliard de