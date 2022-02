Marcel Ciolacu: Suprataxarea proprietăţilor, o abordare social-democrată. Vom analiza şi cota unică 12.02.2022

12.02.2022 Marcel Ciolacu: Suprataxarea proprietăţilor, o abordare social-democrată. Vom analiza şi cota unică Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat sâmbătă, 12 februarie, că propunerile ministrului PSD al finanţelor, Adrian Câciu, privind supraimpozitarea celor care deţin mai mult de două proprietăţi sau două maşini, reprezintă „o



Marcel Ciolacu: Suprataxarea proprietăţilor, o abordare social-democrată. Vom analiza şi cota unică

Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat sâmbătă, 12 februarie, că propunerile ministrului PSD al finanţelor, Adrian Câciu, privind supraimpozitarea celor care deţin mai mult de două proprietăţi sau două maşini, reprezintă „o abordare care există în toată Europa”. Ciolacu a precizat că propunerea de supraimpozitare este „o abordare social-democrată”, în contextul în care taxarea directă […]

Marcel Ciolacu: Suprataxarea proprietăţilor, o abordare social-democrată. Vom analiza şi cota unică

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Șeful secției de traumatologie și ortopedie a spitalului din Omsk a „decedat prematur” după un accident vascular cerebral produs în decembrie 2020, conform RFI România. La începutul lunii februarie, un coleg de-al acestuia a murit la

Compania Johnson&Johnson a anunțat, miercuri, că a descoperit un lot dintr-o substanță care nu îndeplinește standardele de calitate. Lotul cu probeleme nu a ajuns în etapele finale ale procedurii

PSD susține necesitatea valorificării oportunităţilor oferite prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) pentru o reformă "reală" a sistemului energetic care să asigure eficienţă, precum şi o dezvoltare durabilă prin

ZF şi Aleph News, cel mai nou post de televiziune din România, vor avea în fiecare zi de la ora 18:00 pe zf.ro şi pagina de Facebook a ZF o discuţie legată de unul dintre subiectele importante ale zilei, indiferent că este politic, social,

Ministrul apărării naţionale, Nicolae Ciucă, a declarat că are „toleranţă zero” faţă de persoanele din MApN care nu respectă legea, referindu-se la recentul caz al fostului director adjunct al Direcţiei Generale de Informaţii a

Ministerul Sănătăţii, în colaborare cu Ministerul Educaţiei Naţionale, UNICEF şi Universitatea Babeş Bolyai-catedra de sănătate publică, a lansat o serie de afişe cu informaţii utile şi reguli care trebuie respectate pentru limitarea

Gabriel Fătu, actorul care a devenit celebru cu farsele lui, la OTV-ul lui Dan Diaconescu, a încălcat legea în trafic și s-a ales cu un dosar penal pentru conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau […] The post Am aflat de ce l-au

Cele mai multe dintre cele 51 de focare de coronavirus din judeţul Ialomiţa sunt familiale, însă focare de boală sunt şi în firme, la şcoli şi la Spitalul Municipal Urziceni, anunţă

Centrul pentru Controlul și Prevenirea Bolilor (CDC) din SUA a lansat vineri o actualizare a ghidurilor de călătorie pentru persoanele care sunt complet vaccinate împotriva Covid, eliminând unele recomandări de testare și carantină, informează

Autoritățile egiptene au apreciat că pierderile şi pagubele provocate de blocarea navei Ever Given ar putea ajunge la un miliard de

O clinică privată a depus doua plângeri penale împotriva angajaţilor Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti (DSPMB) pe motiv că instituţia a ignorat şi nu a introdus în platforma Corona Forms o serie de raportări privind

Inginer, industriaș, sportsman, explorator, om de știință, fiul celui care a dat cea mai faimoasă moară din România a introdus automobilul în Regat. A iubit tirul, înotul și atletismul și a vrut să ajungă la Olimpiada din 1904 Pe când avea

De la începutul acestui an, au fost înregistrate circa 1,9 milioane de aplicații pentru locuri de muncă, cu circa 24% mai multe față de perioada ianuarie-martie 2020. Numai în luna martie, au fost

Jucătorul lui PSG, Marco Verratti, a fost depistat pozitiv după întoarcerea de la naționala Italiei. Nu va evolua în primul meci cu Bayern, miercuri, în turul „sferturilor” Ligii Campionilor. Faptul că ai avut coronavirus nu îți

Un cadavru a fost găsit sâmbătă după-amiază, într-un desiș, pe un câmp, între localitățile Mișca și Vânători. Din primele informații, transmise de reprezentanții IPJ Arad, îmbrăcămintea și încălțămintea sunt identice cu hainele

Prefectura Ilfov a anunțat că de vineri, de la ora 22.00, va fi instituită carantina în comuna 1 Decembrie pentru o perioadă de 14 zile. Potrivit ordinului DSU, în comuna 1 Decembrie, din județul

Prim-ministrul Florin Cîţu le-a transmis credincioşilor care se pregătesc să celebreze Învierea Domnului sărbători pline de „sănătate, lumină şi bucurie”. „Credincioşii romano-catolici, reformaţi, unitarieni şi

Handbalista Cristina Neagu a urcat pe primul loc în topul marcatoarelor Ligii Campionilor, după victoria echipei CSM Bucureşti cu ŢSKA Moscova, scor 32-27, în turul sferturilor

Cătălin Didu, fost jucător la Extensiv Craiova, Apulum Alba Iulia și Oltul Slatina, s-a stins din viața la doar 43 de ani, după ce s-a infectat cu COVID-19. Didu, care a evoluat pe poziția de fundaș central, era internat de câteva săptămâni

Bilanţul total al persoanelor confirmate în România cu noul coronavirus a ajuns, duminică, la 974.375 de cazuri, după ce în ultimele 24 de ore au fost confirmate alte 4.151 de noi îmbolnăviri din puţin peste 20.000 de teste efectuate. În