Marcel Ciolacu spune că programul de guvernare poate fi finalizat săptămâna viitoare 06.11.2021

06.11.2021 Marcel Ciolacu spune că programul de guvernare poate fi finalizat săptămâna viitoare Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat sâmbătă, 6 noiembrie, că experții Partidului Social Democrat lucrează deja la programul de guvernare, așa cum s-a convenit în negocierile purtate cu PNL pentru un viitor Guvern. „Așa cum am



Marcel Ciolacu spune că programul de guvernare poate fi finalizat săptămâna viitoare

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat sâmbătă, 6 noiembrie, că experții Partidului Social Democrat lucrează deja la programul de guvernare, așa cum s-a convenit în negocierile purtate cu PNL pentru un viitor Guvern. „Așa cum am discutat cu Partidul Național Liberal, am început să lucrăm la programul de guvernare. Astăzi am luat-o pe domenii. Transporturi, […]

Marcel Ciolacu spune că programul de guvernare poate fi finalizat săptămâna viitoare

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Aproximativ 17 kilograme de articole pirotehnice au fost găsite de poliţişti în urma a două percheziţii efectuate sâmbătă dimineaţă la locuinţele unor bărbaţi din comuna

Timpul de aşteptare este de aproximativ 2 ore în punctele de trecere a frontierei dintre Austria şi Ungaria din cauza verificărilor la intrarea/ieşirea de pe teritoriul austriac, anunţă MAE, care precizează că misiunile diplomatice române din

Vicepreşedintele american Mike Pence a fost inoculat vineri cu vaccinul Pfizer/BioNTech împotriva coronavirusului, iar momentul a fost transmis în direct la televiziune, în scopul de a întări încrederea populației în acest vaccin, relatează

Horoscop 19 decembrie 2020. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea găsești Horoscop zilnic cu previziuni în dragoste, bani sau sănătate. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de azi. Horoscop Berbec – 19 decembrie

Numele vehiculate până la această oră pentru ministerele viitorului guvern îi anunță pe Raluca Turcan sau Sorin Câmpeanu pentru Ministerul Educației și pe Vlad Voiculescu pentru Ministerul Sănătății.

Un restaurant din Singapore a servit, sâmbătă, pentru prima dată în istorie, carne de pui crescută în laborator. Este o etapă istorică pentru producătorii săi, start-up-ul american Eat Just, care speră să reducă amprenta de carbon lăsată

Luni, 21 decembrie, liderii celor trei formaţiuni politice se vor întâlni în Parlament pentru a semna Acordul de

Terapia Cluj, cel mai mare producător de medicamente de la noi din țară, a anunţat că din aprilie 2021 începe producţia în România de favipiravir, un medicament antiviral folosit în tratarea simptomelor medii şi uşoare de

Serge Gnabry (25 de ani) primește unul din cele mai spectaculoase carduri din FUT Freeze. Internaționalul german este unul din cei mai buni fotbaliști ai campioanei Europei. În ultimul an a avut evoluții impresionante, așa că nu surprinde pe

Camera Deputaţilor şi Senatul se întrunesc, luni, de la ora 12:00, în şedinţe separate de deschidere a legislaturii 2020-2024, la convocarea preşedintelui Klaus Iohannis, după alegerile parlamentare din 6 decembrie, informează Agerpres.

Compania Sentexim, business românesc înfiinţat în 1992, care comercializează atât în mediul online, cât şi în cel offline articole sportive, jocuri şi jucării, a înregistrat o creştere de aproximativ 30% în cele 11 luni de activitate ale

Alexandru Rafila, deputat PSD şi reprezentantul României la OMS, susţine că noua variantă a coronavirusului se cunoaşte bine, iar în prezent nu există elemente care să arate că vaccinul nu ar fi eficient. Alexandru Rafila a declarat, luni, la

Dan Bittman s-a întors la Liliana Ștefan, nimeni alta decât femeia care i-a fost alături mai bine de 30 de ani, deși niciun act nu i-a ținut uniți atâta timp. S-a speculat în presă că […] The post Dan Bittman s-a întors la vechea lui

Pandemia de covid a dus la o creştere puternică a pieţei asigurărilor de sănătate. La sfârşitul lunii septembrie aceasta ajunsese la 351 milioane de lei, în creștere cu aproximativ 18% față de

Grupul de restaurante Kane a adunat circa 90 de mici producători locali, furnizori ai industriei de ospi­ta­litate şi jucători din HoReca, pe plat-forma localnicii.ro şi vrea să vândă peste 30.000 de bunuri realizate de aceştia în

CFR Cluj - Craiova este meciul care închide etapa a 15-a din Liga I și care va decide formația care va termina turul pe locul secund, în spatele liderului FCSB. Ultima partidă din 2020 se joacă în Gruia, pe terenul campioanei, și va începe de la

Un nou proiect rock își face apariția pe scena muzicii din România.Trupa TMM își face debutul cu piesa “Suspine” interpretată de vocea tânără și puternică a Teodorei Negreanu, într-un nou proiect rock din industria muzicii […] The

Statele Unite ale Americii au depăşit, luni, pragul de 18 milioane de cazuri de COVID-19, cu peste 319.000 de morţi de la debutul pandemiei, potrivit Universităţii Johns Hopkins, scrie AFP, citată de news.ro. Ţara, cea mai afectată din lume, se

Urgenţele medicale de sărbători pot avea mai mulţi factori favorizanţi, printre care temperaturile scăzute, statusul economic precar, condiţiile de muncă, starea generală de sănătate a populaţiei, manifestările tradiţionale specifice,

Mai multe persoane de la o stație chiliană de cercetare din Antarctica au fost infectate cu COVID-19, scrie The Guardian. Până acum, Antarctica era singurul continent care nu fusese afectat de pandemie. În total, 36 de oameni aflați la baza de