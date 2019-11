Manifestaţii în întreaga lume împotriva violenţelor la adresa femeilor 27.11.2019

27.11.2019 Manifestaţii în întreaga lume împotriva violenţelor la adresa femeilor Luni a fost a patra Zi internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor, o cauză care a adus în stradă, începând de sâmbătă, zeci de mii de manifestanţi în diferite ţări, Franţa,



Luni a fost a patra Zi internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor, o cauză care a adus în stradă, începând de sâmbătă, zeci de mii de manifestanţi în diferite ţări, Franţa, Italia,...

