Manchester United i-a găsit înlocuitorul perfect lui Paul Pogba: Sergej Milinkovic-Savic 11.07.2019

11.07.2019 Manchester United i-a găsit înlocuitorul perfect lui Paul Pogba: Sergej Milinkovic-Savic Oficialii „diavolilor roșii” sunt pregătiți să-l cumpere pe superstarul celor de la Lazio, Sergej Milinkovic-Savic (24 de ani), dar numai dacă transferul lui Paul Pogba la Real Madrid se va perfecta. Cei de la Manchester United au fost foarte



Manchester United i-a găsit înlocuitorul perfect lui Paul Pogba: Sergej Milinkovic-Savic

Oficialii „diavolilor roșii” sunt pregătiți să-l cumpere pe superstarul celor de la Lazio, Sergej Milinkovic-Savic (24 de ani), dar numai dacă transferul lui Paul Pogba la Real Madrid se va perfecta. Cei de la Manchester United au fost foarte aproape și în trecut de a-l aduce pe Old Trafford pe sârbul evaluat la 65 milioane de euro, care are peste 150 de meciuri în Seria A și 22 de goluri marcate pentru echipa de pe Olimpico. ...

Manchester United i-a găsit înlocuitorul perfect lui Paul Pogba: Sergej Milinkovic-Savic

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Un preot din Australia a cărui identitate nu a fost făcută publică a fost acuzat că în anul 1993 el a agresat sexual un adolescent de 15 ani. Bărbatul în vârstă de 61 de ani a fost arestat și suspendat de către Biserică. Clericul este

Theresa May i-a trimis, miercuri, președintelui Consiliului European, Donald Tusk, o scrisoare prin care i-a cerut să aprobe prelungirea termenului privind ieșirea Marii Britanii din UE până pe 30 iunie. UPDATE 15:00: Uniunea Europeană ar vrea ca

În luna noiembrie 2017, Telekom a fost primul operator de pe piața românească care a introdus oferta nelimitată de trafic de date mobil 4G la abonament, atat pentru clientii persoane fizice, cat si juridice. Promisiunea #Netliberare continuă cu

Un caz şocant vine de la o grădiniţă din statul Illinois, SUA. Citește mai

Zilele lu Tudorel Toader în guvern sunt numărate, susţin surse poltiice din PSD. Aşa cum au şi promis, social-democraţii l-au salvat de moţiunea iniţiată de opoziţie doar pentru a-l "executa" la remaniere, potrivit

Simona Halep (3 WTA) a renunţat după un singur turneu la belgianul Thierry van Cleemput şi noul ei antrenor e, de asemenea, unul

Cu toţii ştim frigănelele. Felii de pâine îmbibate în lapte cu scorţişoară şi zahăr, trecute prin ou şi apoi prăjite pe fiecare parte. Un deliciu clasic, însă ce ziceţi de 4 variante ale desertului din copilărie? Iată cât de uşor se

Un politician populist italian, care a dus o campanie împotriva vaccinării obligatorii la copii, a fost internat în spital pentru că s-a îmbolnăvit de varicelă, informează The

Manfred Weber, capul de listă al Partidului Popular European (PPE) la scrutinul europarlamentar din mai, a cerut oficial miercuri ca Fidesz, partidul premierului conservator ungar Viktor Orban, să rămână temporar fără drept de vot în cadrul PPE,

Viaţa e complexă şi are multe aspecte! Replica de film de mai sus, lansată cu mare succes de „Filantropica” lui Nae Caranfil, şi-a găsit o dată în plus corespondentul în realitate. De data asta în deciziile noului vicepremier şi ministru

Finlanda este, pentru al doilea an consecutiv, ţara cea mai fericită din lume, potrivit unui raport al Organizaţiei Naţiunilor Unite (ONU), publicat miercuri, în timp ce Sudanul de Sud, pradă războiului, ocupă ultimul loc, informează

Partidul Naţional Liberal susţine orice demers al şefului statului, inclusiv un referendum pe Justiţie, a anunţat miercuri liderul deputaţilor PNL, Raluca Turcan. "PNL susţine orice demers al

Metropola americană San Francisco încearcă să reducă număruil utilizatorilor de ţigări electronice, mai ales că unele studii arată că tot mai mulţi adolescenţi folosesc aceste dispozitive. Prin urmare,

Deputaţii PNL Lucian Bode şi Marius Bodea atrag atenţia că, începând de vineri, toate aeronavele TAROM pot rămâne la sol, în condiţiile în care nu există un Consiliu de Administraţie, iar

Fostului lider politic al sârbilor din Bosnia, Radovan Karadzic, acuzat de genocid în timpul războiului intercomunitar (1992-1995), a fost condamnat miercuri la închisoare pe viaţă de către

Grav accident rutier în această dupăamiază în Mărăcineni, pe DN 73 Pitești- Câmpulung, (zona Slava) în care au fost implicate o mașină și un TIR. Din primele informații, șoferul tirului ar

Gigantul Facebook va lansa la sfârşitul lunii martie mecanismul său de transparenţă în materie de publicitate politică în interiorul Uniunii Europene, în cadrul eforturilor sale de a se opune

Santana, Robert Plant, The Killers, The Black Keys, Jay-Z şi Miley Cyrus se numără printre artiştii care vor participa la un eveniment muzical ce va fi organizat în luna august pentru a marca a 50-a aniversare

Primul trailer al filmului poliţist ''Once Upon a Time in Hollywood'', în regia lui Quentin Tarantino, cu Brad Pitt şi Leonardo DiCaprio în rolurile principale, a fost dat publicităţii, informează miercuri

Cerul va fi mai mult noros, iar în prima parte a zilei va mai ploua cu totul izolat doar în Oltenia şi în vestul Munteniei. Vântul va sufla moderat în nordul Moldovei şi slab pâna la moderat în celelalte