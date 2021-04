Manchester United - AS Roma » Supermeci în Europa League: echipe probabile + cote 29.04.2021

29.04.2021 Manchester United - AS Roma » Supermeci în Europa League: echipe probabile + cote Manchester City și AS Roma se întâlnesc azi, de la 22:00, în manșa tur a semifinalelor Europa League. Meciul poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. Returul este



Manchester United - AS Roma » Supermeci în Europa League: echipe probabile + cote

Manchester City și AS Roma se întâlnesc azi, de la 22:00, în manșa tur a semifinalelor Europa League. Meciul poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct la TV pe Look Sport+, Telekom Sport 1 și Digi Sport 1. Returul este programat peste o săptămână, în Italia. ...

Manchester United - AS Roma » Supermeci în Europa League: echipe probabile + cote

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Bune maniere, cultură japoneză, bijuterie, make-up, yoga, limbi străine sau actorie – totul se învaţă. Pasiunile celor cu spiritul antreprenorial în sânge au migrat uşor către statutul de afacere şi aşa au apărut în peisajul local

A fost rupere de nori, miercuri după-masă, în judeţul Gorj. Mai multe străzi din Târgu Jiu şi câteva spaţii comerciale au fost

Sunteți pregătiți pentru o nouă atmosferă ? Dispoziția voastră depinde de obicei de conducătorul planetar al zodiacului, adică de Soare. Pe lângă faptul că Soarele

Bayern Munchen, liderul Bundesliga, a efectuat o mutare importantă astăzi: bavarezii i-au prelungit contractul portarului Manuel Neuer (34 de ani). Noua înțelegere semnată de portarul german va fi valabilă până pe 30 iunie 2023, dată la care

La mijlocul lunii martie, Gertrud Schop, 60 de ani, din Zella-Mehlis (Turingia) aprinsese primele 249 de lumânări. Între timp, femeia a ajuns la fix 8.193 de candele, câte una pentru fiecare deces cauzat de pandemie în Germania, informează

Românii caută cu disperare noi locuri de muncă, doar într-o lună fiind trimise circa 1 milion de CV-uri în urma anunţurilor postate pe eJobs, site de recrutare care a anunţat şi topul celor mai căutate

Adrian Minune este unul dintre cei mai talentați și îndrăgiți artiști de muzică de petrecere și s-a făcut remarcat încă de la începutul carierei sale datorită vocii sale inconfundabile. Iar de curând, manelistul, apropiații și fanii săi

Mirela Vaida este o mamă și o soție fericită și împlinită. Zilele trecute, vedeta a fost surprinsă de fiul ei cel mic, Tudor, așa că a împărtășit bucuria cu fanii ei. Micuțul a împlinit de curând 1 ani și a făcut deja primii pași.

Un angajat al Primăriei Brăila a fost confirmat cu coronavirus. Testul a fost efectuat într-un laborator privat. "Angajatul îşi desfăşoară activitatea într-o altă clădire a Primăriei Brăila,

Lansările de noi modele de către toţi constructorii de pe piaţa auto locală dar şi ten­dinţa din piaţă au făcut din segmentul SUV-urilor, înainte unul de nişă, să devină principala clasă, potrivit datelor Asociaţiei Producătorilor şi

Liga secundă din Germania programează în acest weekend cea de-a doua rundă de la reluarea sezonului competițional care a fost intereupt ca urmare a pandemiei de coronavirus care a cuprins întreaga lume. Cele mai variate tipuri de pronosticuri,

Muzeul de Istorie Naturală "Grigore Antipa" se va redeschide pentru public de la 1 iunie, de Ziua Internaţională a Copilului. "Ce cadou mai plăcut poate oferi Muzeul Antipa copiilor decât redeschiderea

Gamerii de FIFA 20 vor sta cu ochii acum și pe cardurile de tip Omul Partidei. Cum Bundesliga s-a reluat, iar Serie A și La Liga nu par nici ele departe, cei de la EA s-au gândit la o nouă formulă prin care să premieze cele mai bune evoluții

Antrenorul Mircea Rednic şi-a prelungit, joi, contractul cu echipa de fotbal CSM Politehnica Iaşi până la finalul sezonului în curs, suspendat în prezent din cauza pandemiei de coronavirus. Tehnicianul a semnat prelungirea contractului în faţa

Darren Cahill (54 de ani), antrenorul Simonei Halep (28 de ani, 2 WTA) a dezvăluit că a fost refuzat de sportiva noastră în momentul în care australianul i-a propus o metodă de economisire a banilor cheltuiți pe taxe și impozite. Cahill i-a

Deputaţii vor sta în autoizolare la domiciliu începând de vineri, 22 mai, până la prezentarea rezultatelor infirmative a prezenţei noului tip de coronavirus la aceştia. Dispoziţia a fost semnată de preşedinta Parlamentului, Zinaida Greceanîi,

La fel ca în runda precedentă, Gazeta Sporturilor v-a pregătit avancronicile etapei din Bundesliga, alegând cele mai importante și mai interesante informații despre cele 9 partide. Iată care sunt disputele programate pe 22, 23 și 24 mai.

La nivelul judeţului Călăraşi, până pe 22 mai fuseseră confirmate 78 de persoane cu infecţie COVID-19, dintre care 61 au fost declarate vindecate şi 3 persoane au decedat. 68 persoane se aflauîn carantină instituţionalizată şi alte 563 în

Toate persoanele care intră în Marea Britanie după 8 iunie vor fi carantinate pentru două săptămăni. Nerespectarea interdicției va fi sancționată cu amenda de 1000 de lire sterline. Măsura

Georgina Rodriguez (26 de ani), iubita lui Cristiano Ronaldo (35), starul lui Juventus, a făcut senzație pe Instagram. Frumoasa brunetă a profitat de timpul liber și s-a distrat împreună cu Cristiano și cei patru copii la piscina din vila