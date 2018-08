Manchester City a cucerit Supercupa Angliei, după ce a învins-o pe Chelsea 05.08.2018

05.08.2018 Manchester City a cucerit Supercupa Angliei, după ce a învins-o pe Chelsea Manchester City a cucerit Supercupa Angliei, după ce a învins-o pe Chelsea Londra. Manchester City a câştigat duminică Supercupa Angliei la fotbal (Community Shield), după ce a învins-o cu 2-0 pe Chelsea, pe stadionul Wembley, prin golurile



Manchester City a cucerit Supercupa Angliei, după ce a învins-o pe Chelsea

Manchester City a cucerit Supercupa Angliei, după ce a învins-o pe Chelsea Londra. Manchester City a câştigat duminică Supercupa Angliei la fotbal (Community Shield), după ce a învins-o cu 2-0 pe Chelsea, pe stadionul Wembley, prin golurile atacantului argentinian Sergio Aguero din minutele 13 şi 58. Manchester City l-a folosit pe mijlocaşul argentinian Riyad Mahrez, […] Post-ul Manchester City a cucerit Supercupa Angliei, după ce a învins-o pe Chelsea apare prima dată în Libertatea.ro.

Manchester City a cucerit Supercupa Angliei, după ce a învins-o pe Chelsea

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Imediat dupa instalarea la Casa Alba, Donald Trump a dat numarul sau personal de mobil liderilor lumii, scrie Washington Post. Interlocutorii cotidianului au relatat despre socul consilierilor prezidentiali, care

Simona Halep (26 de ani) a explicat de ce a pierdut meciul din turul 3 de la Wimbledon cu taiwaneza Su-Wei Hsieh, scor 6-3, 4-6, 5-7, deși a avut 5-2 în decisiv. Liderul mondial a spus la conferința de presă de după meci că-și reproșează

Gluma de prost gust făcută de logodnicul Arianei Grande pe marginea atacului terorist din Manchester. Comedianul Pete Davidson, a stârnit furie în timpul unui show. În urma scandalului izbucnit pe marginea comentariului făcut de Davidson, Ariana

Program Neversea, duminică, 8 iulie 2018. A mai rămas o zi de festival pe Plaja Modern din Constanţa. Ziua a 3-a l-a adus din nou în faţa publicului român pe DJ-ul olandez Armin van Burren. Programul Neversea, duminică, 8 iulie 2018 Programul

Divizia de petrochimie a Rompetrol Rafinare, membră a grupului KazMunayGas (KMG) International, împlineşte anul acesta 30 de ani de existenţă, fiind singura divizie de acest fel din România. Cu o istorie de trei decenii, petrochimia de la Midia,

NATO trebuie să organizeze o prezenţă militară pe flancul de est pentru a se apăra de o potenţială agresiune a Rusiei, conform cancelarului german, Angela Merkel, scrie

Tot în luna iulie, acum 29 de ani, şi tot lângă Feteşti, cel mai cunoscut pilot militar de pe atunci, scriitorul Doru Davidovici, şi-a găsit sfârşitul, tot într-un lan de grâu, după ce s-a părăbuşit cu avionul său, tot un Mig

Un pod plutitor poate fi construit într-un timp record folosindu-se un sistem creat de o companie franceză, extinsă la nivel internaţional, cu activităţi în domenii precum energie, mediu, apărare şi

Oamenii de ştiinţă remarcabili au lucrat în diferite ţări şi pe diferite continente şi au fost uniţi în dezideratul de a aduce ştiinţa cât mai aproape de

Româncele Irina Begu şi Mihaela Buzărnescu s-au calificat, sâmbătă, în optimile de finală ale probei feminine de dublu din cadrul turneului de tenis pe iarbă de la Wimbledon, al treilea de Mare Şlem al

Ţara europeană unde o lună pe an toate magazinele se închid. Locuitorii au mai multe arme decât

Un bărbat din Suceava a fost condamnat la 225 de ani de închisoare, sentinţa fiind una definitivă după renunţarea acestuia la calea de

Operaţiunea de salvare a celor 12 copii şi a antrenorului lor blocaţi de două săptămâni într-o peşteră din Thailanda este în curs de desfăşurare, duminică, anunţă

Patru oameni au ajuns la spital cu răni, după ce maşinile în care se aflau s-au ciocnit violent duminică dimineaţă, în Capitală, pe Şoseaua

În ultima săptămână, la nivel naţional, a fost dispusă măsura arestului la domiciliu faţă de 35 de persoane, iar cea a controlului judiciar faţă de 126 de

În ultima săptămână, poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice din cadrul Poliţiei Române au efectuat 73 de percheziţii şi au instituit măsuri asigurătorii în valoare de peste 6.500.000 de lei, în cadrul

Publicatiile The New York TImes si Washington Post se vor prabusi in urmatorii sapte ani, crede presedintele american Donald Trump. "Twitter se debaraseaza in ritm record de fake accounts. Va

HOROSCOPUL ZILEI DE 8 IULIE 2018. O zi cu stari schimbatoare. In doar cateva minute puteti trece de la o stare de somnolenta absolut enervanta la o veselie nejustificata. Cu alte cuvinte, asteptati-va la tot felul

Hidrologii au emis noi avertizări Cod galben de inundaţii pentru râuri din şase judeţe din Moldova, valabile până duminică seara. Conform Institutului Naţional de Hidrologie şi

Teodora Dinu a început să cânte la vârsta de cinci ani. A participat la sute de concursuri şi festivaluri naţionale şi internaţionale, unde a câştigat premii de fiecare dată. Pe lângă pasiunea pentru muzică, e