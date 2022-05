Mănăstirea de suflet a Reginei Maria, în imagini de colecţie. Aici şi-ar fi dorit să fie înmormântată FOTO 08.05.2022

08.05.2022 Mănăstirea de suflet a Reginei Maria, în imagini de colecţie. Aici şi-ar fi dorit să fie înmormântată FOTO Pentru Maria, regina României Mari, lăcaşul de cult din Oltenia de sub munte i-a rămas în suflet încă de la prima vizită, în 1895. A îndrăgit-o atât de tare încât şi-a dorit mult timp ca acolo, la umbra unei cruci vechi de piatră, să



Mănăstirea de suflet a Reginei Maria, în imagini de colecţie. Aici şi-ar fi dorit să fie înmormântată FOTO

Pentru Maria, regina României Mari, lăcaşul de cult din Oltenia de sub munte i-a rămas în suflet încă de la prima vizită, în 1895. A îndrăgit-o atât de tare încât şi-a dorit mult timp ca acolo, la umbra unei cruci vechi de piatră, să îşi doarmă somnul de veci.

Mănăstirea de suflet a Reginei Maria, în imagini de colecţie. Aici şi-ar fi dorit să fie înmormântată FOTO

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Nu e prima dată când oamenii se confruntă cu epidemiile provocate de coronavirusuri, iar Covid-19 este doar cea mai recentă dintre ele. O echipă de cercetători din Australia și SUA arată că oamenii ar fi putut să se confrunte cu boala în urmă

Hello, festival lovers! Summer Well se întâmplă și în acest an. Conceptul acestei ediții de festival este The Limited Edition, dar abordarea festivalului va fi să ofere experiențe

La Sepsi, fiecare antrenament de dimineață e urmat de un scurt „popas” la un râu, în apropierea terenului de antrenament. Acolo, jucătorii petrec 10-15 minute, își refac musculatura în apa

Eliza Samara, 32 de ani, a câștigat la Varșovia a nouăsprezecea medalie europeană a carierei, ea clasându-se pe poziția a treia la Campionatele Europene. Cu mai puțin de o lună până la startul Jocurilor Olimpice de la Tokyo, 23 iulie-8 august,

Regele Abdullah al II-lea al Iordaniei şi preşedintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi au participat duminică la un summit tripartit la Bagdad, în cadrul unei rare vizite în Irak - prima a unui şef de stat egiptean în ultimii 30 de ani, relatează

Un centru comercial din Deva a fost evacuat luni dimineaţă din cauza unei valize suspecte abandonate în apropiere. Alarma a fost una falsă, iar valiza abandonată conținea bunuri de uz personal, a transmis Poliția. UPDATE ora 11.31. „Valiza a

Fraudă de proporții pe piața criptomonedelor. 2 frați din Africa de Sud au retras bitcoini în valoare de 3,6 miliarde de dolari de pe platforma lor de investiții și nu mai sunt de găsit. Ținând cont de creșterea spectaculoasă din ultimul an,

Coronavirus România, 28 iunie 2021. 37 de cazuri noi s-au înregistrat în ultimele 24 de ore, potrivit Grupului de Comunicare Strategică. Până astăzi, 28 iunie, pe teritoriul României, au fost confirmate 1.080.667 de cazuri de […] The post

Pe faleza Soarelui din Costineşti a fost scandal noaptea trecută. Mai multe persoane s-au certat şi s-au luat la

Un elev din Arad a fost eliminat de la Bacalaureat pentru că ieşea des la toaletă. Un aalt motiv care le-a trezit suspiciuni supraveghetorilor a fost faptul că i-a căzut telefonul în timpul examenului. Adolescentul […] The post Motivul pentru

Producătorul de panouri termoizolante Topanel din Râmnicu Vâlcea, controlat de o companie din Cipru şi condus de Sorin Boureanu, se aşteaptă la o scădere a interesului pentru produsele pe care le fabrică, în condiţiile creşterii costurilor cu

Un bărbat a ajuns la spital, sâmbătă după-amiază, după ce a fost atacat de un urs în apropierea municipiului Sfântu Gheorghe, anunţul fiind făcut de primarul Antal Arpad pe pagina sa de

Absolvenții de liceu susțin astăzi a doua a proba a examenului de Bacalaureat, cea obligatorie a profilului. Astfel, cei care au urmat un profil real dau examenul la matematică, iar cei care au urmat un profil uman dau examenul la istorie. Examenul

Bursa de Valori Bucureşti a închis în creştere pe toţi indicii şedinţa de luni, cu o valoare a tranzacţiilor de 57,373 milioane de lei (11,647 milioane de euro). Indicele principal BET s-a apreciat cu

Un român din trei plănuieşte să îşi cumpere o locuinţă în următorul an, deşi 70% dintre ei consideră că preţul actual al unei case este supraevaluat şi 77% cred că valoarea va creşte în 2022, arată un studiu Ipsos realizat pentru ING

Consilierii generali ai Capitalei se vor întruni în şedinţă marţi, de la ora 11,00, pe ordinea de zi figurând 53 de proiecte, printre care: dizolvarea a patru companii municipale, creşterea sumei

Tragedie s-a petrecut marți, 29 iunie, la intrarea în orașul Târgu Ocna, județul Bacău. Electricianul și-a pierdut viața în timpul unei intervenții la un stâlp de electricitate, care s-a suprapus cu ploaia torențială și cu vântul puternic

Caz tragic în Cernavodă, unde polițiștii au găsit o fetiță de numai doi ani moartă în casă. Alarma a fost dată de o femeie care a anunțat că nepoata sa ar lipsi de la domiciliu. […] The post Caz tragic! O fetiţă de doi a fost

Creşterea intermedierii financiare se poate realiza prin accelerarea adoptării tehnologiilor digitale în serviciile financiar bancare, educaţie financiară şi digitală pentru creşterea capacităţii consumatorilor de a luat decizii, dar şi prin

Fiica regretatului Dem Rădulescu a fost prezentă la Gala de decernare a Premiilor Gopo 2021 desfășurată pe 28 iunie la Amfiteatrul „Mihai Eminescu”, din București. Irina Rădulescu are acum 34 de ani și îi calcă pe urme părintelui