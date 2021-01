Managerii estimează scăderea activităţii din construcţii, comerţ şi servicii din ianuarie până în martie, în paralel cu creşterea preţurilor 28.01.2021

Managerii estimează pentru perioada ianuarie-martie stabilitate în industria prelucrătoare, atât din punct de vedere al activităţii, cât şi al numărului de salariaţi, în paralel cu creşterea moderată a preţurilor în industria prelucrătoare, construcţii şi comerţul cu amănuntul, arată datele publicate de INS.

