Man. United castiga cu Chelsea si Roma invinge pe AC Milan - meciuri tari in week-end 24.02.2018

24.02.2018 Man. United castiga cu Chelsea si Roma invinge pe AC Milan - meciuri tari in week-end In Premier League, Man. United - Chelsea este in prim-plan in etapa cu numarul 28. Meciul de pe Old Trafford ar putea sa fie favorabil gazdelor (cota 2,05 pentru victorie), caci Chelsea are doar un succes in ultimele 6 deplasari, in toate competitiile.



Man. United castiga cu Chelsea si Roma invinge pe AC Milan - meciuri tari in week-end

In Premier League, Man. United - Chelsea este in prim-plan in etapa cu numarul 28. Meciul de pe Old Trafford ar putea sa fie favorabil gazdelor (cota 2,05 pentru victorie), caci Chelsea are doar un succes in ultimele 6 deplasari, in toate competitiile. In 3 din ultimele 4 vizite pe Old Trafford, nici macar nu a marcat! Un alt pont pentru biletul zilei: sub 2,5 goluri - cota 1,71 (in ultimele 5 meciuri directe pe Old Trafford s-au consemnat maximum 2 goluri pe tableta de marcaj). ...

Man. United castiga cu Chelsea si Roma invinge pe AC Milan - meciuri tari in week-end

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Nu cred să existe vreun fost elev aparţinând generaţiei mele căruia să nu îi persiste în memorie emoţiile încercate cu câteva zile înainte de începerea fiecărui nou an

Preoţii recomandă sfinţirea verighetelor şi realizarea unei mici slujbe de logodnă pentru cei care doresc să poartă verighetele şi înainte de

Ierarhia WTA a suferit modificări importante după cele două săptămâni de meciuri de la Australian Open 2018. Campioana de la Melbourne e şi lider

Bruno Mars a câştigat premiul Grammy la categoria Record of the Year (înregistrarea anului) cu piesa "24K Magic", duminică, în cadrul celei de-a 60-a ediţii Grammy Awards,

Un cutremur cu magnitudinea de 3,3 grade pe scara Richter a avut loc, duminică noapte, în judeţul Buzău, zona seismică Vrancea, potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP). Seismul s-a produs duminică

Vladimir Putin conduce un stat mafiot și Trump ar vrea să facă la fel, numai că nu-i permite Constituția, spune miliardarul George Soros. Citește mai

Poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Focşani au reţinut o femeie, de 39 de ani, bănuită de săvârşirea unei infracţiuni de tâlhărie

Luni au loc lucrări de asfaltare pe sensul spre Piteşti al Autostrăzii A1, şoferii fiind avertizaţi de reprezentanţii Centrului Infotrafic să reducă viteza şi să respecte semnalizarea rutieră

Sindicaliştii din Penitenciare îl contrazic pe ministrul Justiţiei,Tudorel Toader, care declara recent că recidiva ar fi scăzut în România, şi îl acuză pe demnitar că dezinformează opinia publică: Dacă ar fi adevărat, ar fi

Duminică, în şedinţa Biroului Politic al PNL, Mara Mareş, liderul organizaţiei de tineret, i-a cerut fostului premier Petre Roman să facă un pas în spate, în condiţiile în care este trimis în judecată în dosarul Mineriadei. Preşdintele

La ora actuală, la Bruxelles se discută despre o creştere a bugetului UE începând cu 2020. Comisia Europeană a început deja discuţiile despre cum va arăta acest buget. Se estimează în general că aceasta va fi cea mai importantă bătălie

Asociatia de Tenis Feminin (WTA) a anuntat, luni dimineata, primul clasament mondial, actualizat dupa rezultatele inregistrate la Australian Open, scrie ziare.com. Toate jucatoarele din

Organizatorii turneului de la Australian Open au amendat-o pe Simona Halep cu 15.000 de dolari (12.000 de euro) după gestul făcut de Darren Cahill într-un moment al

A consumat lămâie cu hrean timp de trei săptămâni, însă ce a urmat este incredibil. Mai precis, femeia a reușit să slăbească uluitor, fără să facă sport și să se abțină de

Un grup de vedete de la Hollywood vor organiza luni seara un eveniment paralel discursului privind Starea Naţiunii, pe care preşedintele SUA, Donald Trump, îl va susţine marţi, potrivit unui

Garkony Studio este o afacere de familie, fiind înfiinţată în anul 2012 de către membrii familiei Garkoniţă. Astăzi, Garkony Studio îşi vinde produsele în circa 50 de magazine din

51% dintre comenzile plasate anul trecut pe eMAG, cel mai mare retailer online de pe piaţa locală, au fost plasate de pe dispozitivele mobile, iar 49% de pe desktop, potrivit datelor raportate de

Transferat în această iarnă de la Dinamo, Steliano Filip a jucat 45 de minute pentru Hajduk Split, locul 3 din Croaţia, în meciul cu Lech Poznan, 1-0, unde l-a avut adversar pe Mihai Răduţ. Fostul căpitan al roş-albilor a făcut o

Laguardia, stoperul oaspeților, nu a uitat că "același Ignacio Iglesias i-a scos mingea din poartă lui Messi cu Valencia. Acum, arbitrul s-a revanșat. Dar hențul lui Umtiti a fost clar". VIDEO cu golurile De mult nu a mai trecut

E unul dintre numele în fulminantă ascensiune în modellingul din State. Karin Noelle are apariții de succes în shootinguri, dar e și pasionată de sporturile "pe orice teren", în special de Raliul Paris-Dakar. Nici în