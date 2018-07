Mamaia, spulberată de o furtună violentă. VIDEO 23.07.2018

Sorana Cârstea a părăsit din primul tur turneul WTA de la Eastbourne (Anglia), dotat cu premii de 917.664 dolari. Jucătoarea română de tenis a fost eliminată, duminică, de rusoaica Anastasia Pavliucenkova cu 2-6, 7-5, 6-4. Sorana Cîrstea, 28

PROGNOZA METEO. Meteorologii anunţă că vremea va fi în continuare răcoroasă. Cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate în mai multe zone din ţară. Şi în Bucureşti, vremea va fi răcoroasă și va deveni instabilă. Cerul va avea

Un accident teribil a indoliat o familie din Ineu, judetul Arad. Cosmin Mot, un barbat de 40 de ani, tatal unui copil, a murit la Voivodeni intre fiarele contorsionate ale masinii. Pe drumul Arad-Moneasa joi s-a produs o tragedie cand masina pe care o

Scrumbia de Dunare este cel mai gras peste din lume, raportat la marimea sa, continutul de grasimi al muschilor sai fiind de peste 36%. Grasimea scrumbiei de Dunare este formata din acizi grasi polinesaturati. Citește mai

REZULTATE LOTO, LOTO 6 DIN 49, LOTO 6/49. Duminică, 24 iunie 2018, va avea loc o nouă extragere Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. REALITATEA.NET îţi va arăta numerele câştigătoare la extragerea LOTO

Frumuseţea şi senzualitatea acestei zodii sunt calităţile de care are nevoie orice femeie pentru a atrage sexul opus! Citește mai

Din ce in ce mai multe descoperiri in legatura cu boala care afecteaza din ce in ce mai multe femei din intreaga lume sunt facute si acest lucru ajuta foarte mult la combaterea acestei boli. Citește mai

Actorul și cântărețul Tudor Chirilă a criticat din nou guvernarea PSD într-un filmuleț publicat pe pagina sa de Facebook, intitulat ”Despre România fără mânie”. Citește mai

Prezentatoarea de televiziune Andreea Esca a dezvăluit că a cheltuit primii bani pe care i-a câștigat pe o pereche de

O vilă cu etaj şi mansardă, construită integral din lemn, a ars în totalitate în noaptea de sâmbătă spre duminică. Pompierii au ajuns cu dificultate la incendiu din cauza drumului greu

Fostul preşedinte Traian Băsescu afirmă că ”România, stat membru NATO şi UE, se află la mâna şi mintea unui psihopat incult, dar avid de putere” şi îşi exprima convingerea că, în intimitatea lui, Liviu Dragnea se crede ori Ceauşescu,

Salvamontiştii din Buşteni participă, duminică după-amiază, la o amplă operaţiune de salvare a unei turiste care a căzut într-o prăpastie din munţii Bucegi. Tânăra este rănită, iar salvatorii montani au solicitat şi ajutorul unui

Un accident rutier a avut loc duminică pe Autostrada Sebeş-Sibiu în zona viaductului de la Aciliu. O maşină cu numere de Alba a fost distrusă total după ce şoferul a intrat în spatele unui

Anglia a trecut de Panama cu 6-1, în Grupa G de de la Cupa Mondială, şi a obţinut calificarea în optimile de finală alături de

Duminică, 24 iunie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi Loteria Română a acordat 17.009 de câştiguri în valoare totală de 942.884,39

În contextul protestelor faţă de PSD, vicepreşedintele Comisiei de Apărare din Camera Deputaţilor, liberalul Ovidiu Raeţchi, a transmis duminică o scrisoare conducerii Jandarmeriei. Deputatul PNL le cere jandarmilor ''să reziste în faţa

Conform Barometrului de Consum Cultural pe anul 2017, 50% dintre românii intervievaţi nu au putut asocia Centenarului Marii Uniri nicio reprezentare istorică sau culturală. Bugetul alocat acestei sărbători este de 32 de milioane de euro, însă,

Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a votat duminică la scrutinul prezidenţial şi legislativ la o şcoală din cartierul Uskudar din Istanbul, informează dpa. "Turcia, ca să spun aşa, realizează

Moţiunea de cenzură "Demiterea Guvernului Dragnea-Dăncilă, o urgenţă naţională!", iniţiată de PNL va fi citită luni în plenul Parlamentului. PNL, USR şi PMP au depus, săptămâna trecută, la Parlament,

Loto 6/49 din 24 iunie 2018. Loteria Română a organizat noi trageri LOTO duminică 24 iunie 2018, fiind extrase numerele câştigătoare la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și