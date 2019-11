Mama Luizei Melencu, despre cel de-al doilea suspect din dosar: ”E o manipulare!” 28.11.2019

28.11.2019 Mama Luizei Melencu, despre cel de-al doilea suspect din dosar: ”E o manipulare!” Mama și bunicul Luizei Melencu nu cred că cel de-al doilea bărbat arestat în dosarul Caracal, acuzat că ar fi violat-o pe Luiza, este vinovat. „Este o manipulare”, a spus Monica Melencu. „Persoana pe care au găsit-o, am spus-o și o spun: e o



Mama Luizei Melencu, despre cel de-al doilea suspect din dosar: ”E o manipulare!”

Mama și bunicul Luizei Melencu nu cred că cel de-al doilea bărbat arestat în dosarul Caracal, acuzat că ar fi violat-o pe Luiza, este vinovat. „Este o manipulare”, a spus Monica Melencu. „Persoana pe care au găsit-o, am spus-o și o spun: e o manipulare. Să tragă de timp”, a spus Monica Melencu, aflată împreună […] The post Mama Luizei Melencu, despre cel de-al doilea suspect din dosar: ”E o manipulare!” appeared first on Cancan.ro.

Mama Luizei Melencu, despre cel de-al doilea suspect din dosar: ”E o manipulare!”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Simona Halep a fost la un pas să piardă în meciul contra Karolinei Pliskova. O calificare în finala turneului de la Miami i-ar aduce locul 1 în clasamentul WTA. Presiunea și-a spus cuvântul, însă începând cu cel de-al zecelea game al partidei.

În mod obişnuit, numim vegetarieni acele persoane care nu consumă carne şi fructe de mare. Dieta are atât beneficii, cât şi riscuri, acestea din urmă legate de lipsa anumitor nutrienţi esenţiali din

Frumuseţea jocurilor de cuvinte este valorificată cel mai adesea în problemele rebusistice publicate în revistele de specialitate, dar şi în creaţiile

O plimbare mai puţin obişnuită printre capodoperele lui Van Gogh reprezintă invitaţia administratorilor Carrières de Lumières (Carierele de lumini), un centru de artă digitală dintr-un orăşel din sudul Franţei, găzduit de o fostă

Demult n-a mai avut parte Simona Halep de un meci atât de groaznic, precum cel din semifinalele turneului de la

Suma este trecută în raportul pe 2018 al grupului petrolier austriac OMV, acţionarul majoritar al OMV

Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a fost eliminată de cehoaica Karolina Pliskova (27 de ani, 7 WTA), scor 5-7, 1-6, în semifinalele turneului de la Miami. După două game-uri consecutive pierdute de la scorul de 5-3, Halep a simțit nevoia unei

Ligue 1 2019, etapa a 29-a. Lyon deschide runda la Rennes. PSG joacă la Toulouse. Program. Vineri, 29 martie 21.45 Rennes - Lyon Sâmbătă, 30 martie 18.00 Marseille - Angers Duminică, 31 martie 16:00 Amiens - Bordeaux 16:00 Dijon - Nice 16:00 Monaco

Supliciul şi blestemul Ultimului Templier. Pe 18 martie 1314, la Paris a fost ars pe rug Jacques de Molay, ultimul Maestru al Ordinului Templierilor. Blestemul i-a lovit cumplit pe ucigaşii

Kamara, celebrul cântăreț, a dat naștere unor adevărate intrigi la „Ferma vedetelor”, după ce l-a eliminat adversarul său, Remus Boroiu, ambii fiind criticați aspru de către Cătălin

Un tânăr de 22 de ani din Şaru Dornei, judeţul Suceava, a fost trimis în judecată pentru că ar fi făcut trafic cu cannabis. Tânărul ar fi expediat din Grecia în România 200 de grame de canabis. Dosarul este instrumentat de procurorii

Premierul Viorica Dăncilă i-a cerut, vineri, ministrului Petre Daea, la începutul şedinţei de Guvern, să revină asupra ordinului prin care a decis că fermierii pot creşte cel mult de cinci porci fără înscriere în Registrul

Mandatul lui Jens Stoltenberg la conducerea NATO a fost prelungit cu doi ani, până în toamna anului 2022, au anunţat aliaţii într-un comunicat publicat

Sute de elevi ai şcolii din comuna Ştefan cel Mare au dat o mână de ajutor militarilor de la Baza 86 Aeriană Borcea, la plantarea de

Liderul PNL Ludovic Orban afirmă, după ce purtătorul de cuvânt al PNL Ionel Dancă fost dat afară din platoul emisiunii lui Mihai Gâdea de la Antena 3, că este vorba despre o "atitudine grobiană, total lipsită de cei 7 ani de acasă" şi

Scrutinul din 26 mai este al patrulea rând de alegeri europarlamentare la care participă România, iar listele electorale ale partidelor înscrise, anul acesta, în cursă, sunt complet diferite faţă de acum 12

Circulaţia feroviară este întreruptă pe Magistrala 300 Cluj-Napoca - Bucureşti, după ce locomotiva unui tren de călători, care circula pe relaţia Braşov - Bucureşti, a deraiat la intrarea în

Spaniolul Fernando Alonso, dublu campion mondial de Formula 1 (2005, 2006) şi actualul lider al Campionatului Mondial de anduranţă, va pilota din nou un monopost din categoria regină a automobilismului sportiv, la

Ciugud, comuna din Alba cu cea mai mare absorbţie de fonduri europene din România, este singura primărie din mediul rural, din ţară, în care cetăţenii îşi pot plăti taxele şi impozitele locale

Fosta şefă a DNA Laura Codruţa Kovesi a declarat vineri că este un procuror care a reuşit "să inspire teamă celor care vor să fure liniştiţi în România" şi a dovedit în activitatea sa profesională că a