Mama din Craiova care şi-a ucis copilul în somn, lăsată în libertate din greşeală 28.08.2018

28.08.2018 Mama din Craiova care şi-a ucis copilul în somn, lăsată în libertate din greşeală Mama şi-a ucis copilul în somn a fost lăsată în libertate dintr-o greşeală procedurală a instanţelor din Dolj.Ea a fost arestată preventiv după ce şi-a omorât propriul copil în vârstă de numai trei ani, Irina Pleşa (33 de ani) a fost



Mama din Craiova care şi-a ucis copilul în somn, lăsată în libertate din greşeală

Mama şi-a ucis copilul în somn a fost lăsată în libertate dintr-o greşeală procedurală a instanţelor din Dolj.Ea a fost arestată preventiv după ce şi-a omorât propriul copil în vârstă de numai trei ani, Irina Pleşa (33 de ani) a fost transferată în arestul IPJ Dolj şi ulterior într-un penitenciar.(CITEȘTE ȘI: ȘEFUL PSD I-A ”STRICAT” NUNTA […] The post Mama din Craiova care şi-a ucis copilul în somn, lăsată în libertate din greşeală appeared first on Cancan.ro.

Mama din Craiova care şi-a ucis copilul în somn, lăsată în libertate din greşeală

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Acţiunile pentru siguranţa comunităţii din ultima săptămână au avut ca rezultat prinderea în flagrant a 7 persoane, precum şi dispunerea a 22 de măsuri preventive. În trafic, pentru neregulile rutiere, 22 de conducători auto au rămas fără

Sindicaliştii din Administraţia Naţională a Penitenciarelor au anunţat luni calendarul acţiunilor de protest, ei solicitând condiţii de lucru mai bune şi plata orelor suplimentare. Acţiunile

Bărbatul de aproximativ 45 de ani, dat dispărut după ce a fost surprins duminică de o viitură pe un pârâu din Lădeşti, atunci când încerca să traverseze apa alături de o femeie şi un copil de 11 ani,

Două companii din țară și mai multe internaționale se bat pentru retehnologizarea hidrocentralei Vidraru. Procesul va dura 6 ani, va costa Hidroelectrica 80 de milioane de euro, va necesita munca a sute de

India a făcut publică o listă prin care aproximativ patru milioane de oameni din statul Assam, aflat în nord-estul Indiei, rămân fără cetăţenie, potrivit BBC. Registrul Naţional al Cetăţenilor este

Pompierii Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Neamţ au scos, luni, din râul Cracău, trupul fetiţei de trei ani care s-ar fi înecat în urmă cu o săptămână, în

Incendiile de vegetaţie din California se răspândesc, avertizează oficialii, în ciuda faptului că mii de pompieri încearcă să stăpânească flăcările, potrivit BBC. “Vândurile neregulate”

După FCSB - Dinamo 3-3, Gigi Becali, patronul FCSB, i-a dat o veste proastă antrenorului Nicolae Dică. Deși tehicianul roș-albaștrilor a cerut în repetate rânduri aducerea unui fundaș central și a unui atacant, Gigi Becali a anunțat

După doi ani la Barcelona, fundașul stânga francez, Lucas Digne, și-a anunțat plecarea de la formația catalană. Jucătorul de 25 de ani a postat un mesaj pe Instagram, prin care a dezvăluit că va pleca de la Barcelona și le-a mulțumit

GSP.RO a dezvăluit azi că Anderlecht l-a urmărit pe Dennis Man, atacantul de 19 ani de la FCSB, în meciul cu Dinamo, 3-3. Gigi Becali, patronul FCSB, a recunoscut că sunt discuții pentru transferul lui Dennis Man, dar nu vrea să-l

Taylor Mega (23 de ani) este cea mai sexy fană a celor de la Juventus Torino. Transferul lui Cristiano Ronaldo a creat isterie în Torino. Taylor nu a făcut rabat. Fotomodelului cu peste 767 de mii de urmăritori pe Instagram nu i-a venit

Secţia pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii a decis luni, 30 iulie, suspendarea din funcţie a fostului şef al DNA Ploieşti Lucian Onea (foto sus) şi a procurorului Mircea Negulescu, au precizat surse din CSM,pentru Agerpres.

Şeful poliţistei care şi-ar fi ucis copilul, mama şi apoi şi-ar fi pus capăt zilelor este consternat de cele întâmplate, în condiţiile în care tânăra era un poliţist exemplar, dedicat profesiei.

Peste patru milioane de persoane din statul Assam din estul Indiei au fost lăsate în afara unei liste provizorii de cetăţeni făcută publică luni şi riscă expulzarea dacă nu îşi vor putea dovedi cetăţenia, relatează dpa,

Președintele Iohannis a atacat la CCR modificarea legii Curții de Conturi! Este vorba despre legea adoptată de Parlament în sesiune extraordinară. Citește mai

Funcţia nouă care va fi implementată pe WAZE. Cum pot scăpa şoferii de

Un tânăr de 19 ani este cercetat pentru vătămare corporală din culpă şi părăsirea locului accidentului, după ce a acroşat o femeie de 75 de ani care se deplasa pe marginea unui

Guvernul susţine un proiect care prevede ca pagubele produse de furtuni să poată fi acoperite prin poliţa de asigurare obligatorie a locuinţelor (PAD). În prezent, poliţa acoperă doar pagube provocate locuinţelor de cutremure, alunecări de

Sistemul bolnav de la FCSB, acolo unde patronul îşi bate joc de autoritatea antrenorului, a ajuns prilej de ironie pentru cei care privesc situaţia de

Producătorul american de avioane civile şi militare Boeing a decis să ajute omologul său ucrainean Antonov, care trece printr-o criză gravă în urma pierderii importurilor ruseşti în 2014, după anexarea Peninsulei Crimeea de către Rusia şi