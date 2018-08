MALMO - CFR CLUJ 1-1 // Ce urmează pentru CFR Cluj » Peste cine poate da campioana României în preliminariile Europa League 02.08.2018

CFR Cluj a ratat calificarea în turul III al preliminariilor Champions League, după 1-0 și cu Malmo. (Detalii aici) Campioana României nu părăsește cupele europene. CFR Cluj va juca în turul III din preliminariile Europa League, cu



CFR Cluj a ratat calificarea în turul III al preliminariilor Champions League, după 1-0 și cu Malmo. (Detalii aici) Campioana României nu părăsește cupele europene. CFR Cluj va juca în turul III din preliminariile Europa League, cu învingătoarea meciului Sutjeska (Muntenegru) - Alashkert (Armenia). În tur, Alashkert a câștigat în deplasare cu 1-0. Meciul Alashkert - Sutjeska se joacă joi, de la ora 18:00. ...

