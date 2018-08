MALMO - CFR CLUJ 1-1// 3 jucători de la Cluj s-au făcut de râs cu Malmo » Doar un fotbalist a impresionat 02.08.2018

02.08.2018 MALMO - CFR CLUJ 1-1// 3 jucători de la Cluj s-au făcut de râs cu Malmo » Doar un fotbalist a impresionat CFR Cluj nu s-a calificat în turul III al preliminariilor Champions League, după 1-1 și cu Malmo. În tur, suedezii au câștigat cu 1-0. (Detalii aici) Billel Omrani, Ovidiu Hoban și Emanuel Culio au fost cei mai slabi



CFR Cluj nu s-a calificat în turul III al preliminariilor Champions League, după 1-1 și cu Malmo. În tur, suedezii au câștigat cu 1-0. (Detalii aici) Billel Omrani, Ovidiu Hoban și Emanuel Culio au fost cei mai slabi jucători de la CFR Cluj, fiecare fiind notați cu 4 de Gazeta Sporturilor. Arlauskis și De Luca au avut și ei evoluții dezamăgitoare, luând 5. ...

