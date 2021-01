Majda a ajuns pe mâinile medicilor. Cum se simte faimoasa de la Survivor 23.01.2021

23.01.2021 Majda a ajuns pe mâinile medicilor. Cum se simte faimoasa de la Survivor Majda are parte de clipe foarte grele în Republica Dominicană. Faimoasa de la Survivor nu s-a simțit deloc bine, iar când au ajuns medicii a leșinat. Majdei i se fac mai multe investigații pentru […] The post Majda a ajuns pe mâinile



Majda a ajuns pe mâinile medicilor. Cum se simte faimoasa de la Survivor

Majda are parte de clipe foarte grele în Republica Dominicană. Faimoasa de la Survivor nu s-a simțit deloc bine, iar când au ajuns medicii a leșinat. Majdei i se fac mai multe investigații pentru […] The post Majda a ajuns pe mâinile medicilor. Cum se simte faimoasa de la Survivor appeared first on Cancan.ro.

Majda a ajuns pe mâinile medicilor. Cum se simte faimoasa de la Survivor

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

UPDATE Soldatul thailandez care a ucis cel puţin 21 de persoane şi s-a ascuns peste noapte într-un centru comercial "a fost împuşcat mortal" duminică dimineaţă, potrivit poliţiei thailandeze, care a

Acţiunile grupului siderurgic ArcelorMittal (MT) au crescut cu 0,8% la bursa de la Amsterdam în şedinţa de tranzacţionare de vineri după ce în sesiunea de joi s-au apreciat cu 11% ca urmare a anunţării unor rezultate trimestriale în scădere,

Azerii votează, duminică, în alegeri legislative anticipate denunţate de opoziţie, care le consideră o "imitaţie" ce va servi doar pentru a consolida puterea preşedintelui Ilham Aliev în această ţară

Noi detalii ies la iveală despre apariția coronavirusului, care face tot mai multe victime. Un medic din Wuhan ar fi descoperit primele cazuri ale focarului încă din luna decembrie 2019. Alarmat, a încercat să își avertizeze colegii, dar oamenii

Horoscop 10 februarie 2020 – Citește previziunile pentru toate zodiile. Horoscop 10 februarie 2020 – Berbec: Incerci să ascunzi, poate și față de tine, faptul că aștepți soluții de la altcineva. Poate că parțial, ai dreptate,

Companiile de construcţii, cele cu pierderi sau cele care fac parte dintr-un grup şi care au tranzacţii cu părţile afiliate sunt cele mai controlate de ANAF, susţine firma de consultanţă TPA România. ANAF

Compania Michelin România, parte a grupului francez Michelin, unul dintre cei mai mari producători de anvelope la nivel mondial, cu vânzări globale de peste 22 mld. euro în 2018, are în plan pentru 2020 să recruteze peste 300 de oameni pentru

Suspecţii de coronavirus din afara Chinei sunt trataţi în condiţii de cinci stele. Carantina celor care s-au aflat în contact cu persoane infectate include staţiuni de lux din Franţa sau Thailanda, scrie Digi24. Suspecţii de coronavirus din afara

Viața Oanei Roman trece în ultima perioadă prin tot felul de schimbări, care au afectat-o destul de mult. Recent s-a despărțit de soțul ei, după ce au apărut probe ale infidelității. Pe lângă acest lucru, Oana nu se poate bucura nici de

Potrivit unor documente obţinute de The Washington Post citat de Fox 2 Serviciile Secrete ar fi plătit şi 650 de dolari pe noapte cazarea la proprietăţile lui Donald Trump, deşi surse apropiate administraţiei Trump susţin că tarifele ar fi unele

Preşedintele PNL, Ludovic Orban, a fost desemnat luni şef al campaniei liberalilor pentru alegerile locale şi parlamentare de Biroul Executiv al partidului. "Biroul Executiv al PNL m-a votat în calitate de

Raluca Tănase a reintrat în atenția publicului prin participarea la emisiunea „Bravo, ai stil! Celebrities”. Concurenta pare să se descurce destul de bine, ținutele ei sunt des apreciate de jurați, iar machiajul este impecabil de fiecare dată.

Afacerile din sectorul de tehnologie din România, de la cercetare-dezvoltare în inginerie, la echipamente automatizate şi software, vor atinge în acest an nivelul de 55 de miliarde de lei, cifră mai mult

După ce a apărut informația că Raed Arafat ar putea fi propuns pentru funcția de premier, în urma căderii Guvernului Orban, directorul Departamentului pentru Situații de Urgență a

Cele mai mari 10 companii americane listate la New York în funcţie de valoarea bursieră şi-au majorat pe linie veniturile şi profitul net în T4/2019 faţă de T4/2018, arată datele agregate de Tradeville din rapoartele

Alex Ann este o mare pasionată de fitness, iar corpul ei, parcă sculptat, o confirmă. De puțin timp a decis să devină vedetă pe Instagram și, cu toate că n-are decât vreo 50 de fotografii publicate, a adunat deja 172.000 de

Premierul demis Ludovic Orban a declarat în această seară că toate cele 25 de Ordonanţe de Urgenţă adoptate de Guvern vor avea avizele necesare pentru a fi publicate în Monitorul Oficial şi că el a semnat toate

Întrebările dacă există sau nu bani pentru majorarea pensiilor sunt ciudate, în contextul în care România are deficite atât de mari, însă o soluţie ar fi împrumuturile, a declarat, marţi,

Procurorii de la Parchetul General au clasat un dosar în care familia preşedintelui Klaus Iohannis a fost reclamată de o publicaţie online pentru că ar fi refuzat să restituie statului peste 300.000 de euro,

Peste 250 de clădiri şi proiecte imobiliare din România au primit certificate verzi. Numai anul trecut au fost certificate sustenabil peste 40 de clădiri de birouri, centre comerciale, proiecte rezidenţiale şi