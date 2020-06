Mai multe localităţi din Mureş, afectate de inundaţii în ultimele 24 de ore. Zeci de locuinţe sunt avariate 21.06.2020

21.06.2020 Mai multe localităţi din Mureş, afectate de inundaţii în ultimele 24 de ore. Zeci de locuinţe sunt avariate În unele zone a fost nevoie de ridicarea de diguri saci din nisip pentru a proteja gospodăriile. Cele mai frecvente intervenţii ale pompierilor au vizat pomparea apei din locuinţele inundate. Din fericire, nu au existat victime din cauza



În unele zone a fost nevoie de ridicarea de diguri saci din nisip pentru a proteja gospodăriile. Cele mai frecvente intervenţii ale pompierilor au vizat pomparea apei din locuinţele inundate. Din fericire, nu au existat victime din cauza revărsărilor de ape.

