Mai multe cutremure cu o magnitudine de până la 5,2 grade pe scara Richter s-au produs în Creta 12.10.2020

12.10.2020 Mai multe cutremure cu o magnitudine de până la 5,2 grade pe scara Richter s-au produs în Creta La primele ore ale dimineții de luni s-au produs mai multe cutremure, cu o magnitudine de până la 5,2 grade pe scara Richter, în insula Creta din Grecia. Nu au fost raportate pagube, relatează Agerpres. Institutul de Geodinamică din Atena



La primele ore ale dimineții de luni s-au produs mai multe cutremure, cu o magnitudine de până la 5,2 grade pe scara Richter, în insula Creta din Grecia. Nu au fost raportate pagube, relatează Agerpres. Institutul de Geodinamică din Atena precizează că epicentrele tuturor seismelor au fost localizate în mare. La ora 07:11 (04:11 GMT) […]

După ce au lucrat timp de un deceniu şi jumătate în sectorul bancar, soţii Angela şi Lilian Cupcea, originari din Republica Moldova, au ales să renunţe la statutul de angajat şi să pornească în Bucureşti un business cu produse

Viorel Cataramă (64 de ani), unul dintre candidații la președinția României, și-a anunțat intențiile de a cumpăra 50,1% din pachetul de acțiuni deținut de Ionuț Negoiță la Dinamo. După ce a înaintat o ofertă pe Facebook către Negoiță,

Utilizarea celui mai obișnuit tip de inhalator pentru tratarea astmului este la fel de rău pentru mediu ca și consumul de carne, arată un nou studiu al cercetătorilor de la Universitatea Cambridge,

O încetinire a economiei mondiale a afectat SUA, a declarat secretarul Trezoreriei americane Steven Mnuchin, adăugând că economia americană se bucură în continuare de o rată solidă a ocupării forţei de muncă şi de inflaţie scăzută,

Statul a avut venituri totale de 216,8 mld. lei şi cheltuieli de 255,6 mld. lei în primele 9 luni ale acestui an, rezultând un deficit nominal de 26,9 mld. lei (2,62% din

Dintre fotbaliștii convocați în actuala campanie de Contra pentru postul de fundaș dreapta, doar Vasile Mogoș joacă titular fără întrerupere, de mai bine de un sezon la Cremonese, restul având toți probleme mari în a prinde meciuri în

Despre obiectele protectoare se poate vorbi mult. O mărgică ţinută în buzunar, o cruciuliţă sfinţită, un sacou norocos etc. În vremurile mai vechi, europenii purtau în buzunare şi alte artefacte benefice. Avocaţii îşi făceau rost de-o

Pentru cunoscătorii fini ai fotbalului sud-american, numele Carla Pardo nu reprezintă o necunoscută. Declarațiile ei au stârnit un scandal mare în naționala statului Chile în urmă un an. Atunci, presa a scris despre o presupusă

Declinul dramatic de carne de porc datorat pestei porcine din China amplifică un deficit al ofertei de carne la nivel mondial, aşteptat să împingă preţurile cărnii de porc, pasăre şi vită în sus anul viitor, relatează Financial

Deţinerea societăţii la cea mai mare bancă din România a scăzut de la 7,2% la 6,9%, însă pe fondul aprecierii acţiunilor şi în contextul acordării de titluri gratuite investiţia s-a majorat cu 40 mil. lei, la 869 mil.

Ana-Maria Negrilă este una dintre puținele scriitoare de SF din România și câștigătoare a numeroase premii. A publicat cinci volume de proză, dintre care, cel mai cunoscut este romanul Împăratul

Un bărbat de 37 de ani a făcut o greşeală, care l-a costat foarte mult. O vedea foarte atrăgătoare pe verişoara soţiei sale, nu a rezistat tentaţiei şi s-a culcat cu ea. O singură dată. Aşa spune bărbatul, că nu a avut loc mai multe

O femeie din Indiana (SUA) era îndrăgostită de șerpi, dar unul dintre ei, un piton, i-a provocat moartea. Miercuri seară, Laura Hurst, în vârstă de 36 de ani, a fost găsită inconștientă, cu un piton încolăcit în jurul gâtului, a notat

Grupul rock My Chemical Romance se reuneşte după şapte ani pentru cel puţin un concert, programat să aibă loc pe 20 decembrie, la Los

Echipa feminină de baschet 3x3 a României s-a calificat la Jocurile Olimpice de vară de la Tokyo, din 2020, a anunţat, vineri, Federaţia Internaţională de Baschet (FIBA), potrivit paginii de Facebook a

Novak Djokovic, sârbul clasat pe locul 1 mondial, l-a demolat pe grecul Stefanos Tsitsipas (7 ATP, 21 de ani), 6-1, 6-2, și s-a calificat în semifinalele Mastersului de la Paris. A fost un meci incredibil făcut de jucătorul în vârstă de 32 de

Festivalul UNTOLD a intrat in 2019 in Top 10 "Top 100 Festivals Worldwide", iar acest detaliu face ca in line-up sa regasim, la fiecare editie, DJ din A-List. La editia aniversara din acest an, Martin Garrix a bifat mainstage-ul festivalului din Romania,

Premierul desemnat, Ludovic Orban, a afirmat vineri că banii pe care i-a câştigat au fost "întotdeauna" din relaţii cu firme private. "Întotdeauna, banii pe care i-am câştigat, i-am câştigat în relaţii

După ce, în copilărie, un masacru i-a răpit ambii părinţi, Lady Meriel Grahame, misterioasa moştenitoare a domeniului Warfield, îşi petrece zilele complet izolată, fără să scoată vreun cuvânt. Lordul Amworth, tutorele ei, speră că o

Armata din Mali a suferit vineri una dintre cele mai puternice lovituri din ultimii ani, după moartea a 53 de militari şi a unui civil într-un "atac terorist" asupra unei tabere militare de la Indelimane,