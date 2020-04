MAI a “refăcut” videoclipul noii piese a lui Smiley, “Cine-i salvează pe eroi?” 13.04.2020

Ministerul Afacerilor Interne a postat pe pagina de Facebook noua piesă a lui Smiley, în colaborare cu Cabron, cu un videoclip “refăcut”, scrie Mediafax. “Pentru cei din Linia Întâi, cu dragoste, admiraţie şi preţuire! Ei sunt Eroii zilelor noastre şi avem datoria să-i protejăm, fiind responsabili şi solidari cu eforturile lor. Împreună, reuşim! Mulţumim Smiley, […]

Apetitul pentru fuziuni şi achiziţii continuă să fie crescut în rândul investitorilor străini, pe fondul performanţelor în creştere a consumului şi a puterii de cumpărare din România, consideră Florin Vasilică, Liderul Departamentului de

IBRAHIM TANDIA. Chiar dacă Sepsi are cel mai slab parcurs dintre formaţiile din play-off, cu un singur punct în 6 runde, golgeterul Ibrahima Tandia (25 ani) are deja câteva oferte din străinătate. Jucătorul din Mali, care are 10 goluri

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a făcut publice pe site-ul ministerului situația statistică a proiectelor de acte normative trimise de principalii

Tarifele pentru reparaţiile auto practica­te de service-urile independente au înre­gistrat o creş­tere fulminantă şi nejustificată din punctul de vedere al asigurătorilor, si­tua­ţia fiind de­terminată de lacunele existente în

Horia Brenciu (46 de ani) va cânta cu Lara Fabian (49 de ani) în concertele pe care artista de origine belgiană le va susţine la Sala Palatului din Bucureşti, pe 18 şi 19

Nicoleta Voicu și Gheorghe Turda s-au iubit mai bine de un an și deși toată lumea se aștepta să ajungă la altar, în cele din urmă cei doi s-au despărțit. Artista de muzică populară susține că nu mai există cale de împăcare și a

O companie din Statele Unite se uită la Bucureşti pen­tru deschiderea unui nou centru IT, potrivit datelor com­paniei de consultanţă Knight

Costurile pentru implementarea unor reţele 5G la acelaşi nivel calitativ şi cu aceeaşi acoperire pe care o au în prezent reţelele 4G s-ar ridica la aproximativ un miliard de euro pentru fiecare operator în parte, a declarat în cadrul conferinţei

Premierul Viorica Dăncilă a transmis președintelui Klaus Iohannis că decizia de a respinge propunerile de numire a noilor miniștri pentru portofoliile Justiției, Fondurilor Europene și pentru Ministerul pentru Românii de Pretutindeni

Alessandra Stoicescu este în culmea fericirii şi are motive întemeiate, va deveni mamă în curând. La 42 de ani, vestea vine cum nu se poate mai bine pentru ea și soțul său, Sergiu

Un bărbat înarmat cu un cuţit a fost prins în Urgenţa unui spital judeţean. Individul fusese acolo şi cu o zi înainte şi avea în buzunarul de la spate un cuţit de peste 30

Un incident s-a produs marți pe Aeroportul Băneasa, după ce pe o pistă a aeroportului a aterizat un avion care a luat foc. Incidentul a avut loc în aer, la puțin timp după decolare, însă piloții au reușit să aducă în siguranță aparatul la

Un bărbat a fost prins în timp ce rupea lalele dintr-un spaţiu public din Iaşi. Acesta a fost pândit câteva ore de poliţiştii locali, care l-au reţinut după ce acesta a strâns 430 de fire pe care urma să le

Prima formă de oglindă a fost luciul apei. Atât de puternică a fost atracţia regăsirii şi conştientizarea acesteia, încât unii, cum este cazul celebrului Narcis, au ajuns să se îndrăgostească de propria

Partida dintre Watford și Southampton a oferit cel mai rapid gol din Premier League. Shane Long, de la oaspeți, este omul care a intrat definitiv în istoria campionatului englez. „Sfinții” au rezistat cu acest avantaj de un gol 90 de

Marţi, 23 aprilie, o zi cu ghinion pentru generalul (r) SRI, Florian Coldea. După ce s-a prezentat la Secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție, din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pentru a lua

♦ Românii cheltuie anual 16-17 mld. euro pe produse de larg consum (FMCG) ♦ Hipermarketurile pierd teren în faţa magazinelor mici şi a celor de tip discount, dar continuă să mănânce un sfert din piaţă, fiind principalul canal de

Mihaela Buzărnescu a fost eliminată de la Istanbul, dar reacţiile ei din timpul partidei confirmă perioada neagră prin care trece sportiva de pe locul 30 WTA. Citește mai

Un buzoian în vârstă de 45 de ani a fost găsit de pompieri decedat în apartamentul cuprins de flăcări. Locuinţa situată la etajul 8, în blocul B16 din cartierul Unirii Sud a fost cuprinsă de

Un şofer a intrat cu maşina în trecători într-o localitate din nordul Californiei, provocând rănirea a opt persoane, în ceea ce pare a fi ''un act intenţionat'', au anunţat autorităţile, relatează