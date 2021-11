Magazinele din malluri ale Farmaciei Tei au vânzări în scădere după introducerea certificatului verde 04.11.2021

04.11.2021 Magazinele din malluri ale Farmaciei Tei au vânzări în scădere după introducerea certificatului verde Un sfert din vânzările Farmaciei Tei din mallul Plaza şi din centrul comercial Vivo din Constanţa s-au şters odată cu introducerea certi­ficatului verde în



Magazinele din malluri ale Farmaciei Tei au vânzări în scădere după introducerea certificatului verde

Un sfert din vânzările Farmaciei Tei din mallul Plaza şi din centrul comercial Vivo din Constanţa s-au şters odată cu introducerea certi­ficatului verde în malluri.

Magazinele din malluri ale Farmaciei Tei au vânzări în scădere după introducerea certificatului verde

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Din dorința lui Klaus Werner Iohannis de a organiza cu orice preț alegeri, România s-a trezit după vot într-o complicată instabilitate politică. Dacă președintele nu se amesteca peste limita Constituției în

Producătorul de biciclete Eurosport DHS din Deva, controlat de investitori chinezi şi germani, a raportat pentru 2019 o cifră de afaceri de aproximativ 372,7 mil. lei (78,6 mil. euro), în scădere cu 4% faţă de anul anterior, potrivit calculelor

Danemarca va închide centrele comerciale în timpul sărbătorilor, ca urmare a creşterii continue a numărului de cazuri de infectare cu noul coronavirus, a anunţat miercuri premierul danez, informează Agerpres, care citează AFP. „De vineri,

Pe o hartă cu stadiul de distribuire a tabletelor pentru elevii proveniţi din familii defavorizate, judeţul Buzău figurează cu un procent de aproape 50% asigurat din totalul

Dominik Szoboszlai, 20 de ani, a fost cumpărat de RB Leipzig de la RB Salzburg. Preț: 20 de milioane de euro, plus 20% din suma următorului transfer. Calificat cu naționala Ungariei la Euro, Dominik Szoboszlai a mai făcut un pas înainte. Va juca

Autorităţile din Statele Unite au anunţat, miercuri, că vor trimite înapoi mii de doze ale vaccinului anti-COVID-19 dezvoltat de companiile Pfizer şi BioNTech, care au fost livrate în California şi Alabama. Asta după ce dozele s-au răcit cu

Preşedintele PSD Marcel Ciolacu l-a acuzat joi seară pe liderul PNL Ludovic Orban că guvernul a emis o Hotărâre de Guvern prin care primarii PNL ar primi „sume importante de bani”, cu scopul de a-i mitui şi de a-l susţine pe Orban la şefia

Jeremy Bulloch, actorul care a dat viață personajului Boba Fett din filmul “Star Wars”, a încetat din viață la vârsta de 75 de ani. Vestea morții sale a căzut ca un trăsnet în sufletele rudelor, […] The post Jeremy Bulloch a murit la

UiPath, un start-up fondat în România condus de fostul angajat al Microsoft Daniel Dines, care a ajuns unul dintre liderii globali ai industriei de roboţi software - aplicaţii care înlocuiesc oamenii în realizarea activităţilor repetitive din

Președintele Klaus Iohannis a anunțat, miercuri, că țara noastră va primi primele 10.000 de doze de vaccin anti-Covid în decembrie. Acestea vor fi utilizate pentru imunizarea a 5.000 de

Pe plajele din Năvodari şi Mamaia există aproximativ 130 de beach-baruri amplasate pe plaje, construcţii ce trebuie îndepărate pentru implementarea unui proiect în valoare totală de un miliard de

Accidentat grav acum două luni la genunchi, fundașul olandez Virgil Van Dijk (29 de ani) are oferta de a reînnoi cu doi ani contractul cu Liverpool, Jurgen Klopp considerându-l liderul campioanei. Virgil van Dijk nu va mai juca foarte probabil

Implementarea iniţiativelor legislative recente, aprobate de Parlament, ameninţă serios stabilitatea macroeconomică şi financiară a Republicii Moldova, care este deja afectată sever de pandemia COVID-19. Opinia a fost exprimată de Rodgers

Ultimul draft al textului legii privind securitatea IT din Germania limiteaza scenariul excluderii furnizorilor telecom din dezvoltarea retelelor 5G. Aceasta posibilitate este redusa practic doar la situatia in care exista portite ascunse dovedite in

Teatrul pentru Copii și Tineret „Gong” Sibiu prezintă joi, 24 decembrie, de la ora 19:00, premiera spectacolului „Albă ca Zăpada și cei șapte pitici” după Frații Grimm. Spectacolul va fi prezentat,

Smiley și-a făcut o schimbare radicală de look. Artistul le-a arătat fanilor noua frizură, iar aceștia au rămas mască când l-au văzut pe iubitul Ginei Pistol. Vineri, cântărețul a dat fuga la un salon din […] The post Smiley, schimbare

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a dezoltat simptome specifice COVID-19, acesta având febră, tuse și o stare generală de oboseală, au anunțat oficialii francezi, potrivit Euronews. În

Ricardo Zamora a fost primul mare portar din istoria fotbalului, cu o poveste fabuloasă atât pe dreptunghiul verde, cât și în afara acestuia. Dar puțină lume știe că Zamora a fost de două ori la […] The post Cum a fentat moartea Ricardo

Descoperire uluitoare făcută în Insulele Marshall! O barcă fantomă plutea în Oceanul Pacific cu o încărcătură de 700 de kilograme de cocaină. La bordul vasului de mici dimensiuni nu era nicio persoană, transmite Realitatea

Deși se părea că Ministerul Muncii va ajunge la USR Plus, se pare că partidul lui Dan Barna și Dacian Cioloș rămâne cu 6 ministere, nu cu 7, de pe lista pentru alianța celor doi lipsind ministerul condus