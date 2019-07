Măgăruşii din Santorini, biciuiţi ca să care turişti supraponderali VIDEO 10.07.2019

10.07.2019 Măgăruşii din Santorini, biciuiţi ca să care turişti supraponderali VIDEO Un videoclip făcut public de PETA (n.r - People for the Ethical Treatment of Animals, o organizaţie pentru drepturile animalelor, cu sediul în Norfolk, Virginia) arată la ce chinuri sunt supuşi măgarii şi catârii de pe idilica insulă grecească



Măgăruşii din Santorini, biciuiţi ca să care turişti supraponderali VIDEO

Un videoclip făcut public de PETA (n.r - People for the Ethical Treatment of Animals, o organizaţie pentru drepturile animalelor, cu sediul în Norfolk, Virginia) arată la ce chinuri sunt supuşi măgarii şi catârii de pe idilica insulă grecească Santorini

Măgăruşii din Santorini, biciuiţi ca să care turişti supraponderali VIDEO

Stiri Adevarul

Stiri pe aceeasi tema:

Tribunalul Maramureş a făcut public un extras din motivarea care a stat la baza arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile a bărbatului care a comis dubla crimă din cartierul Gării din Baia Mare. Potrivit anchetatorilor, dubla crimă a

Casa unor zălăuani a fost jefuită în miezul zilei de către persoane neidentificate. Hoţii au furat bani şi bijuterii, apoi s-au făcut

Controversatul om de afaceri care controlează Interagro, Ioan Niculae, este beneficiar al OUG 114/2018, prin faptul că sunt plafonate preţurile la gaze. Acest lucru este recunoscut chiar de Lia Olguţa Vasilescu, scrie

Atacurile la adresa reprezentanţilor societăţii civile au devenit tot mai frecvente, încercându-se intimidarea organizaţiilor non-guvernamentale şi descurajarea activităţilor pe care le desfăşoară. Reprezentanţii mai multor ONG-uri au venit

Purtătorul de cuvânt al PSD, Olguţa Vasilescu, a declarat miercuri că deputaţii social-democraţi vor vota cu siguranţă împotriva moţiunii simple pe Justiţie, subliniind că dacă PSD are ceva de reglat

Purtătorul de cuvânt al PSD, Olguţa Vasilescu, a declarat miercuri că PSD aşteaptă ca preşedintele Klaus Iohannis să fie "bărbat hotărât" şi să prezinte întrebarea pentru referendumul pe justiţie,

Camera Deputaților a votat, miercuri, moțiunea simplă împotriva ministrului Justiției, Tudorel Toader. Moțiunea simplă a picat cu 126 de voturi pentru, 146 de voturi contra. Moțiunea nu a îndeplinit

Preşedintele Klaus Iohannis face "afirmaţii care mai de care fără logică şi fără argumente" atunci când se referă la faptul că se guvernează în dispreţ faţă de economie, este de părere

Sascha Bajin (34 de ani), fostul antrenor al liderului WTA Naomi Osaka, va asista la turneul de la Miami. Presa din Franța speculează că există 4 jucătoare pe lista favoritelor pentru o colaborare, printre care și Simona Halep (27 de ani, 3

Imprumuturile rapide, cunoscute si sub denumirea de credite rapide, sunt imprumuturi pe termen scurt, de suma redusa, cu dobanda ridicata si cu rate lunare fixe. Aceste imprumuturi sunt concepute pentru a fi rapide si usoare si, in general, au cerinte

Eugen Teodorovici susține legalizarea cannabisului. Ministrul Finanțelor a declarat, miercuri, că utilizarea drogului uşor în scopuri medicinale este o practică europeană, dar nu a exclus nici ideea legalizării folosirii în

Selecționerul Cosmin Contra se confruntă cu probleme mari în banda stângă a apărării, după ce Cristi Ganea (Numancia) a suferit o accidentare și va părăsi cantonamentul de la Mogoșoaia. Citește mai

Achiziţie de marcă pentru UNPR. Europarlamentarul PSD Claudiu Ciprian Tănăsescu a anunţat că s-a înscris în partidul condus de Gabriel Oprea. Citește mai

Ministrul de interne al Italiei, Matteo Salvini, l-a dat în judecată pe Roberto Saviano după ce scriitorul a spus că politicianul italian este "un bufon" şi "un ministru al crimei" într-un mesaj publicat pe Twitter pe 19

Iniţiativa lui Ştefan Mandachi de a protesta construind un metru de autostradă a avut succes, dar putea rămâne doar o anecdotă între multele altele ale zilei de azi. Virulenţa cu care omul de afaceri sucevean a fost atacat chiar de liderul

Ordonanţa de Urgenţă 114 „afectează grav sectorul comunicaţiilor” şi ar putea avea „un impact negativ asupra preţurilor noilor servicii”, compromiţând de asemenea implementarea tehnologiei 5G

Ultimul act de la Indian Wells a fost de-a dreptul dramatic, decis după trei seturi. La un moment dat, Kerber (4 WTA) părea că are o mână pe

Bianca Andreescu (24 WTA) şi-a crescut serios cota de popularitate în ţară după ce le-a mulţumit fanilor ei în limba română la festivitatea de premiere de la Indian

Un bărbat de 62 de ani este cercetat pentru nedepunerea armei la un armurier autorizat la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă, lucru care s-a întâmplat acum mai bine de cinci

Ambasadorul României la Washington George Cristian Maior a susţinut marţi, la Institutul Hudson din Washington, o prelegere despre priorităţile preşedinţiei române a Consiliul Uniunii