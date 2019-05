Madonna va cânta în finala Eurovision 2019. Artista ar putea primi un milion de dolari 16.05.2019

16.05.2019 Madonna va cânta în finala Eurovision 2019. Artista ar putea primi un milion de dolari Madonna a semnat contractul pentru susținerea unui recital în finala concursului Eurovision 2019, care va avea loc sâmbătă, la Expo Tel Aviv, în Israel, punând astfel capăt incertitudinilor privind prestația sa din competiția muzicală,



Madonna a semnat contractul pentru susținerea unui recital în finala concursului Eurovision 2019, care va avea loc sâmbătă, la Expo Tel Aviv, în Israel, punând astfel capăt incertitudinilor privind prestația sa din competiția muzicală, potrivit televiziunii publice israeliene Kan. Recitalul cântăreței americane Madonna anunțat pentru finala ediției de anul acesta a concursului Eurovision era pus

