Mădălinei Pamfile, detalii neştiute despre actualul său iubit. Ce îi reproşează şatena Ioanei Filimon 11.11.2021

Mădălina Pamfile trăieşte în prezent o frumoasă poveste de dragoste alături de un afacerist originar din Albania. Cei doi nu sunt căsătoriţi, însă şatena l-a făcut tăticul unei minunăţii de fetiţe. Recent, în emisiunea în

Milioane de şomeri americani au rămas fără ajutoare de şomaj sâmbătă, din cauză că preşedintele în exerciţiu Donald Trump refuză să promulge planul relansării economiei americane, în valoare de 900 de miliarde de dolari, adoptat luni de

Un număr de 44.854 de persoa­ne fizice aveau la sfârşitul pri­melor nouă luni din 2020 de­pozite mai mari de 100.000 de euro, cu o valoare cumu­lată de circa 47,2 miliarde de lei (9,76 miliarde de euro), po­tri­vit celor mai recente statistici

Program TV de Revelion 2021, Găsiți aici, detaliat, programul special pregătit de fiecare televiziune pentru noaptea de Revelion 2021 și pentru prima zi a anului 2021. Program TV de Revelion la PRO TV PRO TV a programat un maraton de filme în Ajun,

Grupul farmaceutic AstraZeneca anunţă că a găsit - în urma unor cercetări suplimentare - ”formula câştigătoare” a vaccinului său împotriva covid-19, pe care l-a dezvoltat împreună cu Universitatea Oxford, asupra căruia autoritatea

Klaus Iohannis va merge, marţi, într-o vizită oficială la Chişinău, la invitaţia noului preşedinte al Republicii Moldova, Maia Sandu. Preşedintele României va fi primul lider de stat primit de preşedintele Maia Sandu, potrivit unui anunţ emis

O asistentă medicală în vârstă de 26 de ani, Mihaela Anghel, a devenit primul român vaccinat. Ea lucrează de patru ani la Institutul „Matei Balş” și și-a ales meseria după o operaţie de

Sistemul bancar din România implementează noile protocoale de securizare a plăţilor electronice, care ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2021, sporind astfel protecţia şi confidenţialitatea datelor financiare ale consumatorilor care

Până astăzi, 28 decembrie, pe teritoriul României, au fost confirmate 618.429 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 543.341 de pacienți au fost declarați vindecați. În urma testelor efectuate la nivel

România a demarat, ieri dimineață, odată cu celelalte state membre ale Uniunii Europene, campania de vaccinare împotriva COVID-19 cu dozele de vaccin furnizate de companiile Pfizer și BioNTech. Prima

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a anunţat, luni, 28 decembrie, prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Astfel, potrivit meteorologilor, în următoarele două săptămâni vremea va fi deosebit de caldă în anumite

Persoana care a plasat bomba care a explodat în dimineaţa de Crăciun în Nashville a fost identificată de anchetatori. Este vorba de Anthony Warner, un bărbat de 63 de ani, care a murit în explozie, au anunțat autoritățile într-o conferință

Medic anestezist pe secția ATI a Spitalului Județean de Urgență (SJU) "Sfântul Ioan cel Nou" din Suceava, Ovidiu Irimescu a murit la două săptămâni distanță după ce s-a vindecat de COVID-19. Ovidiu fusese diagnosticat cu

Cabinetul Cîțu nu a avut nevoie decât de câteva zile pentru „a-și da arama pe față: astăzi, a dat oficial startul austerității!”, scrie președintele PSD, Marcel Ciolacu. „Cabinetul Cîțu nu a avut

În spatele unui lider puternic stă o echipă echilibrată, implicată şi dornică de succes. Fiecare coleg este special în felul său, dar unul dintre cele mai mari plusuri este să ai în echipă un coleg poliglot care să poată dezvolta relaţii

Cristiano Ronaldo (36 de ani), starul lui Juventus desemnat fotbalistul secolului în cadrul Globe Soccer Awards, explică de ce resimte lipsa spectatorilor de pe stadioane. Sunt deja luni bune de când prezența spectatorilor a fost interzisă pe

Liviu Iancu, jurnalist cu experiență de peste 20 de ani în presă și autor al romanului „Xanax”, s-a stins luni, în urma unui infarct, a anunțat Profit.ro, publicația pentru care acesta lucra. Iancu avea 45 de ani, era specializat pe

Marea Britanie este răpusă de epidemie. Din cauza noii tulpini a virusului numărul de îmbolnăviri a explodat, atingând noi recorduri. Sistemul sanitar este și el supra aglomerat, iar medicii fac față cu greu valului de

Două treimi dintre germani consideră că coronavirusul va continua să le afecteze negativ viaţa tot anul viitor, în timp ce aproximativ un sfert cred că pandemia va fi în mare măsură învinsă în 2021, potrivit unui sondaj, relatează DPA,

În 2020, 50 de jurnalişti au fost ucişi, iar aproape şapte din zece au murit în ţări unde era pace şi nu în zone de război, a anunţat organizaţia de apărare a libertăţii presei Reporteri fără Frontiere (RSF) în bilanţul său anual,

În urma unei razii de amploare făcută în Marea Britanie, s-a ajuns la concluzia că prostituţia este una dintre activităţile care a prosperat în pandemie. Iar româncele ar fi cel mai bine vândute, fiind însă