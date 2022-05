Mădălina Turza, consilierul premierului Ciucă, i-a prezentat lui Jill Biden strategia României la criza refugiaţilor din Ucraina 07.05.2022

07.05.2022 Mădălina Turza, consilierul premierului Ciucă, i-a prezentat lui Jill Biden strategia României la criza refugiaţilor din Ucraina În dialogul cu soția lui Joe Biden, care a avut loc sâmbătă dimineață, 7 mai, la sediul ambasadei SUA la București, Mădalina Turza a pus accent pe asistența psihologică acordată refugiaților afectați de războiul declanșat de Rusia, a



Mădălina Turza, consilierul premierului Ciucă, i-a prezentat lui Jill Biden strategia României la criza refugiaţilor din Ucraina

În dialogul cu soția lui Joe Biden, care a avut loc sâmbătă dimineață, 7 mai, la sediul ambasadei SUA la București, Mădalina Turza a pus accent pe asistența psihologică acordată refugiaților afectați de războiul declanșat de Rusia, a transmis partidul condus de premierul PNL Nicolae Ciucă. „Maria Madalina Turza, Consilier de Stat PNL în cadrul […]

Mădălina Turza, consilierul premierului Ciucă, i-a prezentat lui Jill Biden strategia României la criza refugiaţilor din Ucraina

Stiri mondene - Stiri Libertatea

Stiri pe aceeasi tema:

Administraţia pentru Medicamente şi Alimente din SUA (FDA) a adăugat vineri un avertisment în prospectul care însoţeşte vaccinurile anti-COVID Pfizer / BioNTech şi Moderna pentru a indica riscul rar

Un bărbat a fost transportat în stare gravă vineri dimineața la spital după ce a fost lovit de o autoutilitară pe DN2, în localitatea Lilieci, județul Ialomița, relatează

La începutul lunii iunie, bărbatul din Bârlad a fost condamnat la 15 ani de închisoare. În urma aflării veştii, tatăl incenstuos a decis să se spânzure în celulă, însă, în ultimul moment, a fost

Sankt Petersburg, al doilea oraş ca mărime din Rusia, gazdă a unor meciuri de fotbal de la EURO 2020, a înregistrat sâmbătă cel mai mare bilanţ zilnic al deceselor cauzate de noul coronavirus în această

Hello, festival lovers! Summer Well se întâmplă și în acest an. Conceptul acestei ediții de festival este The Limited Edition, dar abordarea festivalului va fi să ofere experiențe

Câteva zeci de vaci au rămas blocate, duminică după-amiază, pe o insulă din satul Ploieștiori, județul Prahova, după creşterea nivelului râului Teleajen, a informat Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Prahova. După aproximativ patru

Un bărbat de 50 de ani a fost atacat de un urs în zona Barajului Vidraru. Bărbatul a suferit o rană la antebraţ, provocată de ghearele animalului. Acesta a fost transportat la spital pentru îngrijiri

Aplicaţia zilei: My Cocktail Bar Nume: My Cocktail Bar Platformă soft: Google Android Preţ: gratis Dezvoltator: Roman Shuvaev Funcţionalitate: aplicaţia pune la dispoziţia utilizatorilor un număr de peste 9.000 de reţete de cocktailuri cu sau

Un număr de 245 de persoane amprentate, 141 de autoturisme controlate, 58 de sancţiuni contravenţionale aplicate şi sume de bani neînregistrate, de aproximativ 600 de lei, confiscate de

Este bine ca din când în când să ți se pună oglinda în față. Cu condiția să nu deformeze prea tare Nu îl cunosc pe Hugo Delom, dar aflu că lucrează la L’Equipe, ziarul acela francez din Paris care pentru unii dintre noi din Micul Paris a

OMV Petrom va investi aproximativ 70 de milioane de euro în înlocuirea a patru camere de cocsare din cadrul rafinăriei Petrobrazi care, la temperaturi foarte înalte, asigură etapa de transformare a componentelor grele în produse

Aproape 12%, adică circa unu din opt absolvenţi ai învă­ţământului superior din România, are o diplomă în domeniul IT sau ma­tematica şi statistică, conform datelor de la Institutul Naţional de Statistică, centra­lizate de Ziarul

Reportul la categoria I a jocului Joker, în cadrul tragerilor loto care vor avea loc joi, se ridică la peste 28,86 milioane lei (5,86 milioane euro), informează luni Loteria Română, potrivit Agerpres. La categoria a II-a a aceluiași joc, reportul

Horoscopul zilei de 29 iunie 2021, realizat de astrologul Mădălina Manole, aduce previziuni astrologice pentru toate zodiile. Nativii din semnul Taur se bucură de popularitate. Sfat! Persoanele care-și cunosc ascendentul zodiacal, sunt sfătuite

Absolvenții de liceu susțin astăzi a doua a proba a examenului de Bacalaureat, cea obligatorie a profilului. Astfel, cei care au urmat un profil real dau examenul la matematică, iar cei care au urmat un profil uman dau examenul la istorie. Examenul

Mai mulți migranți au fost salvați în timp ce încercau să treacă Dunărea cu o barcă gonflabilă și doi colaci de salvare. S-a întâmplat în județul Mehedinți. Este vorba despre patru oameni care încercau să ajungă ilegal din Serbia în

Minitrul Educaţiei, Sorin Cîmpeanu a spus că notele obţinute de elevi la Evaluarea Naţională 2021 sunt foarte bune, în raport cu condiţiile în care s-a desfăşurat anul şcolar. El a spus că s-au obţinut mai puţine note de 10 faţă de anul

Curtea Constituțională ar trebui să tranșeze, chiar astăzi, problema revocării Renatei Weber din funcția de Avocat al Poporului, după ce grupurile parlamentare ale PSD au atacat hotărârea

Un român din trei plănuieşte să îşi cumpere o locuinţă în următorul an, deşi 70% dintre ei consideră că preţul actual al unei case este supraevaluat şi 77% cred că valoarea va creşte în 2022, arată un studiu Ipsos realizat pentru ING

Invitat în cadrul unei emisiuni TV, Adi Sînă a vorbit despre schimbările majore care au loc în familia sa. Anca Serea trece printr-o perioadă mai dificilă, după ce a aflat că fiul ei a fost […] The post Adi Sînă, dezvăluiri despre