Mădălina Pamfile a slăbit 10 kg, la o lună după ce a devenit mămică 05.08.2018

05.08.2018 Mădălina Pamfile a slăbit 10 kg, la o lună după ce a devenit mămică Mădălina Pamfile (25 de ani) a slăbit foarte mult! Superba brunetă s-a retras din lumina reflectoarelor și s-a dedicat vieții de familie. Luna trecută, vedeta a devenit mămică. Incredibil este că Mădălina a reușit să dea jos kilogramele



Mădălina Pamfile a slăbit 10 kg, la o lună după ce a devenit mămică

Mădălina Pamfile (25 de ani) a slăbit foarte mult! Superba brunetă s-a retras din lumina reflectoarelor și s-a dedicat vieții de familie. Luna trecută, vedeta a devenit mămică. Incredibil este că Mădălina a reușit să dea jos kilogramele acumulate în timpul sarcinii. Mădălina Pamfile a slăbit 10 kilograme după ce a născut. Vedeta arată impecabil. […] The post Mădălina Pamfile a slăbit 10 kg, la o lună după ce a devenit mămică appeared first on Cancan.ro.

Mădălina Pamfile a slăbit 10 kg, la o lună după ce a devenit mămică

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis sâmbătă o atenţionare Cod galben de ploi torenţiale şi vijelii pentru Bucureşti, valabilă până la ora 16:00. Potrivit

Preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, se va afla marţi la Sankt-Petersburg, în Rusia, pentru a susţine echipa Franţei în semifinala cu Belgia de la Cupa Mondială de fotbal 2018, a anunţat

Simona Halep, 26 de ani, liderul WTA, joacă sâmbătă, contra taiwanezei Su-Wei Hsieh, 32 de ani, locul 48 WTA, în turul III de la Wimbledon 2018. Partida va începe la ora 15:00. Adrian Marcu, fostul antrenor al Simonei Halep, a vorbit despre meciul

Furtunile se țin lanț, multe dintre ele destul de violente cu fulgere și trăsnete care pot să pună în pericol viața celor surprinși în câmp, cum este cazul fermierilor. Citește mai

Aceasta este o întâmplare de demult, povestită acum de Adrian Vasilescu, consilierul guvernatorului Băncii Naţionale a României, Mugur

Viața nu este întotdeauna așa cum am vrea noi să fie: liniștită și plină de bunăstare. Dimpotrivă, multe evenimente nefericite au loc, fie că vrem sau

Prima rectificare bugetară din acest an va avea loc la finele lunii iulie. Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, a ţinut să precizeze că sunt resurse ca toate salariile să fie primite la zi şi instituţiile centrale şi locale să

Pagubele provocate de pesta porcină africană ar putea ajunge în ţara noastră la sute de milioane de euro, estimează Asociaţia Crescătorilor şi Exportatorilor de Bovine, Ovine, Porcine din

Primarul oraşului Bruxelles, Philippe Close, a publicat pe pagina sa de Twitter, o fotografie trucată, cu Manneken Pis, statuia simbol a capitala Belgiei, urinând pe atacantul Neymar, după ce echipa antrenată de Roberto Martinez a eliminat Brazilia,

O serie de imagini publicate sâmbătă seară pe Facebook de către Tiberius Cselenyi arată dezastrul ecologic de la Lacul Izvorul Muntelui, cunoscut şi ca Lacul

Anglia este a treia semifinalistă de la Campionatul Mondial de fotbal, după ce trecut în sferturile de finală de naţionala

In clasamentul Bloomberg al celor mai bogati oameni ai planetei, fondatorul companiei Facebook, Mark Zuckerberg, a urcat pe locul trei, detronandu-l pe renumitul investitor american Warren Buffett. Averea celui care

Nava St Elias, sub pavilion Panama, cu 22 de navigatori români la bord, a fost reţinută în portul Lorient din Franţa, pe motiv că se încalcă condiţiile convenţiei MLC 2006, privind munca în domeniul maritim,

În Uniunea Europeană, energia disponibilă provine din producţie proprie şi import, iar în 2016, continentul a produs aproximativ 46% din energia utilizată, în timp ce restul de 54% provine din import, arată un raport

După 1-1 cu FC Bruges, FCSB joacă azi al doilea amical din cantonamentul din Olanda, contra celor de la Ajax. Partida de verificare Ajax - FCSB se va disputa de la 20:00, ora României, în localitatea Hattem, aproape de Apeldoorn, unde

Vremea: Luni, vremea se va menține instabilă în cea mai mare parte a țării, pe arii extinse cu averse, ce vor mai avea și caracter torențial, însoțite de descărcări electrice. Citește mai

Campionatul Mondial de Fotbal 2018. Suedia a făcut două schimbări în echipă, faţă de meciul din optimi, pentru partida cu Anglia. Citește mai

Şapte persoane, între care trei copii, au fost rănite, sâmbătă seară, după ce două autoturisme s-au ciocnit pe DN 14, în zona localităţii sibiene Copşa Mică, drumul fiind blocat pe ambele sensuri de circulaţie. Conform poliţiştilor, unul

Trei persoane au fost rănite sâmbătă seară într-un accident rutier produs în judeţul Dolj, în evenimentul rutier fiind implicate trei autoturisme şi un TIR. Accidentul a avut loc din cauza vizibilităţii reduse cauzate de un incendiu de

Accidentul în lanţ a avut loc la ieşire din localitatea doljeană Segarcea. Au fost implicate 3 autoturisme şi un