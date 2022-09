Mădălina Manole, urmărită de blesteme?! Dezvăluirile uluitoare făcute de Maria Dragomiroiu în direct, la TV 06.09.2022

06.09.2022 Mădălina Manole, urmărită de blesteme?! Dezvăluirile uluitoare făcute de Maria Dragomiroiu în direct, la TV Maria Dragomiroiu a vorbit despre blestemul abătut asupra regretatei Mădălina Manole. Interpreta de muzică populară a dezvăluit detalii uimitoare din conversațiile pe care cele două le aveau, dar și despre premoniția pe care a avut-o



Mădălina Manole, urmărită de blesteme?! Dezvăluirile uluitoare făcute de Maria Dragomiroiu în direct, la TV

Maria Dragomiroiu a vorbit despre blestemul abătut asupra regretatei Mădălina Manole. Interpreta de muzică populară a dezvăluit detalii uimitoare din conversațiile pe care cele două le aveau, dar și despre premoniția pe care a avut-o […] The post Mădălina Manole, urmărită de blesteme?! Dezvăluirile uluitoare făcute de Maria Dragomiroiu în direct, la TV appeared first on Cancan.

Mădălina Manole, urmărită de blesteme?! Dezvăluirile uluitoare făcute de Maria Dragomiroiu în direct, la TV

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un seism cu magnitudinea 5,6 a zguduit provincia indoneziană

Aproape 53.000 de persoane au fost vaccinate în ultimele 24 de ore, conform statisticii realizate de Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19. 52.815 de persoane

Noul val al pandemiei, care pune presiune pe medici și pe capacitatea spitalelor din toată lumea de a gestiona cazurile de COVID, vine în același timp cu un val de respingere a vaccinării. În spatele acestor refuzuri stă un întreg cumul de

Municipiul Drobeta Turnu Severin intră în carantină, timp de două săptămâni, după ce rata de incidență se apropie de 10 la mia de locuitori. De asemenea, sub 30 la sută dintre cetățeni sunt vaccinați împotriva […] The post Municipiul

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere a anunțat, vineri, că Transalpina a fost închisă temporar circulaţiei rutiere pe porţiunea dintre Vâlcea şi

Papa Francisc a lansat ceea ce unii descriu drept cea mai ambițioasă încercare de reformă a Bisericii Catolice din ultimii 60 de ani. Ea constă într-un proces de doi ani în care va fi consultată fiecare parohie catolică din întreaga lume cu

Un incident cumplit a avut loc, vineri, în municipiul Târgu Mureș, județul Mureș. O femeie din Topliţa, pacient al Spitalului Clinic Judeţean de Urgență Târgu Mureş, s-a aruncat de la etaj, potrivit

Președintele grupului de vaccinologie din cadrul Societății Naționale de Medicină a Familiei, Gindrovel Dumitra, a vorbit despre ”tulpina românească”. Specialiștii susțin faptul că „tulpina românească” ar putea să apară în România

România este îngenuncheată de valul 4 al pandemiei. Am ajuns pe locul doi în lume la numărul de decese cauzate de COVID-19. Numai în ultimele 24 de ore am înregistrat noi recorduri sumbre: 357 de români au murit, iar la ATI sunt în acest moment

AUR lansează un apel către membrii Camerei Deputaţilor să voteze împotriva introducerii certificatului verde pe teritoriul României, argumentând că prin intermediul acestuia, „se impune o condiţie prealabilă pentru exercitarea dreptului la

România a înregistrat peste 9.000 de noi cazuri de COVID în ultimele 24 ore, iar aproape toate județele sunt în scenariul roșu, cu excepţia judeţelor Covasna şi Harghita, care sunt colorate în galben. Aproape 1.700 de localităţi din România,

Pe primul loc în Timiş se află Dumbrăviţa, cu 54,5 la sută din populaţie vaccinată cu cel puţin o doză. De altfel, aceasta este pe primul loc şi în topul naţional în ceea ce priveşte imunizarea împotriva virusului

Odată cu mini-turneul ăsta final din Liga Națiunilor, ne-am lămurit, dacă mai era nevoie, pentru cine a fost creată competiția. Exact, pentru echipele naționale importante, doar nu credeați că pentru de-ăștia ca noi. Și pentru buzunarul tot

Ministrul Infrastructurii şi Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, a afirmat că, în cadrul discuţiilor cu reprezentanţii companiei ruse „Gazprom”, a solicitat prelungirea contractului dintre „Moldovagaz” şi „Gazprom” la formula

În urma uneia dintre cele mai slabe campanii de vaccinare împotriva COVID-19 din Europa, sistemul de sănătate al României se apropie de colaps, odată cu cel de-al patrulea val COVID-19, titrează

Naționala de fotbal a României a învins selecționata Armeniei în meciul disputat luni seară pe Stadionul Ghencea, în etapa a opta Grupei J din preliminarii Campionatului Mondial din 2022, relatează gsp.ro. Elevii lui Mirel Rădoi se află acum pe

Senatorul PSD Daniel Zamfir a anunțat cu ce propunere va merge PSD, luni, la consultările de la Cotroceni, pentru ieșirea din criza politică după căderea Guvernului Cîțu prin moțiune de cenzură. Liderul PSD a dezvăluit strategia principalului

Decretul privind desemnarea lui Dacian Cioloş în calitatea de candidat la funcţia de prim-ministru a fost publicat, luni seara, în Monitorul Oficial. Preşedintele Klaus Iohannis a semnat,

CFR Cluj a obținut două victorii categorice în amicalele de astăzi: 4-0 cu Unirea Dej și 8-1 cu Unirea Ungheni, ambele formații din cel de-al treilea eșalon. Profitând de pauza competițională, Dan Petrescu a programat astăzi două partide

După un contract de 15 ani cu Antena, Anca Lungu a plecat din televiziune, în aprilie 2018. S-a îndrăgostit cu un grec, cu care s-a mutat în Franța. Anca Lungu menține legătura cu România prin […] The post O mai ţineţi minte pe Anca