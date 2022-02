Mădălina Grigore şi-a refăcut viaţa, după ce a fost înşelată de Alex Răileanu! Cu cine se iubeşte acum influenceriţa 20.02.2022

20.02.2022 Mădălina Grigore şi-a refăcut viaţa, după ce a fost înşelată de Alex Răileanu! Cu cine se iubeşte acum influenceriţa Mădălina Grigore, o cunoscută influenceriță din Iași trăieşte o frumoasă poveste de dragoste la câteva luni după ce a trecut printr-o despărţire dureroasă. Tânăra a publicat mai multe imagini pe reţelele de socializare, iar zâmbetul



Mădălina Grigore şi-a refăcut viaţa, după ce a fost înşelată de Alex Răileanu! Cu cine se iubeşte acum influenceriţa

Mădălina Grigore, o cunoscută influenceriță din Iași trăieşte o frumoasă poveste de dragoste la câteva luni după ce a trecut printr-o despărţire dureroasă. Tânăra a publicat mai multe imagini pe reţelele de socializare, iar zâmbetul […] The post Mădălina Grigore şi-a refăcut viaţa, după ce a fost înşelată de Alex Răileanu! Cu cine se iubeşte acum influenceriţa appeared first on Cancan.

Mădălina Grigore şi-a refăcut viaţa, după ce a fost înşelată de Alex Răileanu! Cu cine se iubeşte acum influenceriţa

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Bărbatul dispărut are 52 ani şi lucra la o fermă de vaci din localitatea olteană Rusăneşti. Ultima dată bărbatul a fost văzut în noaptea de marţi spre miercuri, 6/7 aprilie

Marele noroc al lui Florin Cîțu e că în România orice declarație, oricât de scandaloasă, de irațională sau stupidă ar fi, e uitată în câteva zile, maxim o săptămână sau două. O lună nu ne-ar reține atenția nici măcar un atentat

Un bărbat gol a pătruns pe teren joi, 8 aprilie, în timpul meciului Granada – Manchester United, din prima manşă a sferturilor de finală ale Ligii Europa, notează Gazeta Sporturilor. Partida din Spania s-a disputat fără spectatori, conform

Petrolierul, sub pavilion sud-coreean, a fost sechestrat în Golful Persic în luna ianuarie de către Gardienii

Situaţia dezastruoasă în care a ajuns Viitorul Constanţa, locul 11 în clasamentul Ligii 1, îl obligă pe Gică Hagi să revină alături de echipa pe care o

Miss World i-a smuls coroana lui Pushpika De Silva și i-a oferit-o concurentei de pe locul doi, pe motiv că Miss Sri Lanka era divorțată. Premiul i-a fost înapoiat lui Pushpika, după ce organizatorii concursului au spus că informația nu s-a

Nou record sumbru al pandemiei în România. 1.487 de oameni sunt internați în stare gravă la Terapie Intensivă, 175 de români au decedat, dintre care două persoane sub 20 de

În viitor, toată piaţa muncii trebuie să se readapteze şi să se repoziţioneze, iar angajatorii vor trebui să creeze noi joburi şi să găsească soluţii pentru reconvertire, crede Daniela Pandrea, general manager & CEO Benelux & Nordics în

Sâmbătă, 10 aprilie, de la ora 19:00, Sepsi OSK Sf. Gheorghe va primi vizita celor de la FCSB, în ultima etapă din sezonul regular al Ligii 1. Cu câteva zile înainte de meci, a existat îngrijorarea că suprafața de joc nu se va prezenta în

Comitetul interministerial pentru revenirea României la normalitate de la 1 iunie 2021, în contextul pandemiei de COVID-19, a fost constituit printr-o decizie a prim-ministrului Florin Cîţu publicată miercuri seara în Monitorul

Agenţia Statelor Unite pentru Medicamente (FDA) a anunţat vineri că în acest moment nu s-a stabilit o legătură de cauzalitate între formarea cheagurilor de sânge şi injectarea vaccinului anti-COVID-19 al companiei Johnson & Johnson, precizând

Guvernul ar trebui să reflecteze asupra măsurii de închidere a magazinelor de la ora 18.00 dacă rata de incidență depășește 7,5 la mie, spune președintele PNL, Ludovic Orban, care critică absența

Datele de la Banca Mondială arată că anul trecut consumatorii din România au avut de suportat peste 3 ore de întreruperi în alimentarea cu energie, „performanţă“ depăşită doar de Bulgaria, Serbia şi Croaţia pe plan

Un cutremur cu magnitudinea de 4,5 pe scara Richter a avut loc vineri seara, în zona seismică Vrancea, potrivit Institutului Național de Cercetare - Dezvoltare și pentru Fizica Pământului (INCDFP) Alte două

Grupul Telekom România, care se află sub o presiune semnificativă în con­textul operaţiunilor de spargere în două pentru ca divizia de comunicaţii fixe - fostul Romtelecom - să fie preluat de Orange, a reuşit să obţină cea mai bună

Eșecul cu Clinceni (1-3) a fost și mai dezgustător pentru "câini" cu cât s-a aflat de petrecerea organizată de ziua lui Ricardo Grigore, alături de câțiva coechipieri, printre care Paul Anton, Mihai Eșanu, Florin Bejan și Robert Moldoveanu, cu

Ordinul care reglementează mai multe măsuri şi reguli ce sunt luate în cazul decesului pacienţilor infectaţi cu SARS-CoV-2 sau cei internaţi în stare gravă în spitale a fost publicat, sâmbătă, în Monitorul Oficial , informează News.ro.

O adolescentă a fost ucisă într-o clădire abandonată din Ploiești. Fata în vârstă de 17 ani a fost dată dispărută încă de miercuri seara de către mama ei, iar poliția a demarat imediat

Prezentat ca o încleștare decisivă pentru titlu, acest El Clásico, serios persecutat de condițiile atmosferice, n-a fost totuși decât un duel între locurile doi și trei, căci liderul, cu toate semnele de sufocare oferite în ultimul timp, era

Pandemia de coronavirus nu a afectat piaţa celor superbogaţi, potrivit Deutsche