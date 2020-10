Mădălina Dobrovolschi, dată afară de la Realitatea Plus! ”A fost ultima emisiune!” 01.10.2020

01.10.2020 Mădălina Dobrovolschi, dată afară de la Realitatea Plus! ”A fost ultima emisiune!” Mădălina Dobrovolschi, moderatoarea emisiunii ”Legile Puterii”, de la Realitatea Plus, ar fi fost data afară. Cel puțin așa reiese din mesajul scris de e ape pagina de Facebook, unde le mulțumește colegilor alături de care a lucrat jumătate



Mădălina Dobrovolschi, dată afară de la Realitatea Plus! ”A fost ultima emisiune!”

Mădălina Dobrovolschi, moderatoarea emisiunii ”Legile Puterii”, de la Realitatea Plus, ar fi fost data afară. Cel puțin așa reiese din mesajul scris de e ape pagina de Facebook, unde le mulțumește colegilor alături de care a lucrat jumătate de an. ”A fost ultima emisiune la Realitatea Plus. Vă mulțumesc mult pentru ca ați fost alături […]

Mădălina Dobrovolschi, dată afară de la Realitatea Plus! ”A fost ultima emisiune!”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Un bărbat de 32 de ani, din judeţul Argeş, este acuzat de act sexual cu un minor, după ce a abuzat sexual de o fetiţă în vârstă de 11 ani. Individul o ceruse de nevastă părinţilor, iar aceştia îşi dăduseră

Nume: MoShow - Slideshow Creator, Movie & Video Maker Platformă soft: Google Android, Apple iOS Preţ: gratis Dezvoltator: Picadelic Funcţionalitate: aplicaţia le oferă utilizatorilor posibilitatea de a crea cu uşurinţă clipuri video scurte de tip

Meteo 14 octombrie - 11 noiembrie. Vremea va fi mult mai caldă decât în mod obişnuit pentru această perioadă a anului în cea mai mare parte a ţării. Vor fi maxime de 19-27 de grade, posibile

Groupama şi Asirom, doi asigurători care se află printre primii 10 cei mai mari asigurători din România, au început o dezvoltare digitală a proceselor, în par­teneriat cu UiPath, prin care aproxi­ma­tiv 25% din timpul angajaţilor va fi

Ministerul de Finanţe a redeschis o emisiune de titluri scadentă în septembrie 2023 şi s-a împrumutat cu 158 mil. lei peste nivelul de 500 mil. lei programat, la o dobândă anuală de

PNL a hotărât componența echipeide negocieri. Anunțul a fost făcut de Ludovic Orban, într-o declarație susținută înainte de întâlnirea de la Cotroceni pentru o nouă rundă de consultări. De

♦ Brandul Softronic s-a construit cu două ingrediente de bază: intrarea pe o nişă specializată - construcţia de locomotive cu tracţiune mare - şi resursa umană ♦ „Vrem să obţinem certificare europeană totală, avem autorizaţii în

Dacă România are emoţii mari în privinţa prezenţei la Campionatul European, în schimb, pentru alte formaţii, sărbătoarea calificării a început

Liderul PSD Dolj, Lia Olguţa Vasilescu, va coordona campania electorală a Vioricăi Dăncilă la alegerile prezidenţiale, susţin surse politice pentru Adevarul. Olguţa Vasilescu l-a înlocuit pe Mihai Fifor, mazilit de liderii PSD, după ce Guvernul

Preşedintele Pro România, Victor Ponta, nu crede că liberalii se bazează pe voturile parlamentarilor formaţiunii sale pentru formarea guvernului, adăugând că va exista o colaborare la un moment

Retragerea militarilor americani din nordul Siriei i-a entuziasmat pe ruşi, care s-au grăbit să-şi facă selfiuri şi filmuleţe în bazele

Mattia Montini (27 de ani), 3 goluri marcate în actualul sezon, s-a accidentat în meciul amical câștigat de Dinamo în fața Concordiei Chiajna, scor 2-1, suferind o microleziune fibrilară, conform surselor GSP. Dinamo - Gaz Metan se joacă

FMI anticipează că economia Româ­niei va creşte cu 4% în 2019, în timp ce rata anuală a inflaţiei va ajunge la 4,2%, se arată în raportul World Eco­nomic Outlook, ediţia din

Brad Smith, preşedintele gigantului american Microsoft, va fi prezent în Bucureşti săptămâna viitoare la un eveniment organizat de companie, care este dedicat

Dezvoltatorul de soluţii IT MHP Consulting, parte a gigantului german Porsche, continuă extinderea în regiunea de vest a ţării şi inaugurează un birou în Timişoara, la cinci ani după deschiderea unităţii din Cluj-Napoca, unde lucrează peste

Site-ul auto-bild.ro publică astăzi primele imagini reale cu noul model Volkswagen, Golf 8. Pozele au fost realizate chiar la ieșirea din fabrică a primelor unități și au fost dezvăluite cu două săptămâni înaintea lansării

CS Mioveni a câștigat meciul cu Sportul Snagov din etapa a 12-a din Liga 2, scor 2-1, și a urcat pe primul loc până la meciul din această seară dintre Turris Turnu Măgurele și UTA Arad. Marian Anghelina (28 de ani) a reușit golul anului

Fondul Proprietatea (FP) a notificat bursa cu privire la înregistrarea hotărârii acţionarilor din aprilie 2019 privind aprobarea reducerii capitalului social subscris cu 773,7 mil. lei, până la 3,9 mld. lei, prin anularea unui număr de 1,4

Relaţiile Turciei cu vecinii săi europeni nu au fost niciodată mai simple, trecând de-a lungul de la inamici hotărâţi la parteneri pragmatici, scrie

Lanţul italian de cafenele C House, lansat pe piaţă acum circa 15 ani, a intrat în România în 2012 şi a deschis de atunci cinci