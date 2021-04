Mădălina Balaiban, Hello Holidays: Egiptul a luat locul Antalyei, dar la un nivel mai mare, cred că este doar un trend de pandemie 14.04.2021

14.04.2021 Mădălina Balaiban, Hello Holidays: Egiptul a luat locul Antalyei, dar la un nivel mai mare, cred că este doar un trend de pandemie Mădălina Balaiban, directorul general al agenţiei de turism Hello Holidays, parte din grupul Hello Brands, spune că cererea pentru vacanţele în Egipt a crescut considerabil, dar odată ce lucrurile vor permite, românii vor începe să



Mădălina Balaiban, Hello Holidays: Egiptul a luat locul Antalyei, dar la un nivel mai mare, cred că este doar un trend de pandemie

Mădălina Balaiban, directorul general al agenţiei de turism Hello Holidays, parte din grupul Hello Brands, spune că cererea pentru vacanţele în Egipt a crescut considerabil, dar odată ce lucrurile vor permite, românii vor începe să călătorească mai mult în Turcia.

Mădălina Balaiban, Hello Holidays: Egiptul a luat locul Antalyei, dar la un nivel mai mare, cred că este doar un trend de pandemie

Stiri economie - Stiri Ziarul Financiar

Stiri pe aceeasi tema:

Sâmbătă s-a jucat etapa a 11-a din eLiga 1, competiția de FIFA 20 organizată de LPF și cluburile din Liga 1. Cu două etape înainte de final, lupta pentru titlu este extrem de echilibrată. Viitorul a reușit scorul etapei și a învins-o pe Poli

Sezonul actual din NBA, întrerupt din cauza pandemiei de coronavirus, s-ar putea încheia în hotelurile din Las Vegas, dacă Liga Profesionistă nord-americană de Baschet va da curs unei propuneri venite din partea unui grup hotelier și de cazinouri,

Ana Birchall, fost ministru al Justiţiei, susţine că Viorica Dăncilă, „răzvrătita de azi”, era în favoarea includerii amendamentului UDMR privind limba maghiară în Codul

„Dacă erau mai mulţi oameni cumsecade în Parlament era mai uşor să discutăm, dar, din păcate, în urma alegerilor parlamentare din 2019 ne-am pomenit cu Parlamentul pe care îl cunoaştem cu toţii”, a declarat preşedinta Partidului Acţiune

ÎPS Pimen, arhiepiscopul Sucevei şi Rădăuţilor, este în stare gravă, intubat, pe secţia de ATI a unităţii sanitare, au confirmat pentru MEDIAFAX surse din cadrul Institutului de Boli Infecţioase Matei

Sectorul HoReCa este unul dintre cele mai afectate de această criză, cifrele de afaceri în acest domeniu fiind aşteptate să scadă cu peste 50% în acest an. În acest context, firmele din domeniu se vor confrunta, cu siguranţă, atât cu cereri de

Pensionarii vor putea cere telefonic încasarea pensiei pe card, fără a mai fi nevoiţi să se deplaseze la casele de pensii şi la sediul băncii, a anunţat luni una dintre cele mai cunoscute bănci din România, precizând şi care este comisionul

CANCAN.RO, SITE-UL NR. 1 ROMÂNIA, a obținut detalii exclusive ale unei telenovele nemaiauzite din lumea bună. Fotomodelul brazilian care s-a iubit cu ”playboy-ul” Horia Tecău s-a ”carantinat” în St. Barth cu un star de la PSG! Frumoasa

Două dintre proprietăţile din Los Angeles ale lui Elon Musk au fost scoase la vânzare pe site-ul Zillow, pentru 30 de milioane de dolari, respectiv 9,5 milioane de dolari, la câteva zile după ce acesta a anunţat că nu vrea să mai deţină case,

Nicolae Dică, în prezent secundul lui Mirel Rădoi la prima reprezentativă a României, crede că FCSB ar putea să joace pe noua arenă din Ghencea. Gigi Becali pare să fi renunțat la dorința de a juca pe stadionul din Ghencea, din cauza

Într-un document de evaluare care dezvăluie opinia agenţiei spaţiale americane despre partenerii săi, observăm că Blue Origin, compania lui Jeff Bezos, este considerată mai capabilă decât

Cineastul neozeelandez Taika Waititi, câștigător al unui premiu Oscar pentru filmul “Jojo Rabbit”, va regiza un lungmetraj “Star Wars”. Anunțul vine chiar de ziua mondială a “Star Wars” și confirmă zvonurile

Până astăzi, 5 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 13.837 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 5.454 au fost declarate vindecate și externate. Totodată, până

Autorităţile locale au închis primăria după ce o femeie de 35 de ani, angajată a instituţiei, a fost diagnosticată cu

Din Hall of Fame-ul celor mai longevivi și mai influenți tehnicieni fac parte Guy Roux, Alex Ferguson, Valeriy Lobanovskiy, dar și Mircea Lucescu, Ilie Oană și Florin Halagian Antrenorul de fotbal este mereu sfătuit să nu despacheteze o perioadă

Antreprenorul Radu Dumi­tres­cu, fondatorul şi acţio­narul majoritar al busi­nes­sului SHC din do­me­niul restaurantelor, spune că lucrează cu mai multe scenarii posibile acum dat fiind că nu există niciun fel de informaţie certă privind

Seceta loveşte crunt sectorul agricol din România. Cel mai grav afectate sunt culturile de cereale, estimările arătând că deja s-a compromis peste 50 la sută din producţia de grâu din acest

Presa oficială din China a respins, marţi, acuzaţiile Administraţiei Donald Trump, care suspectează că, deşi virusul este natural, ar fi putut fi răspândit accidental dintr-un laborator din Wuhan, unde

Bărbatul de 59 de ani s-a plimbat între trei țări până a fost primit de autoritățile din Fiji, potrivit The Guardian. Singaporezul a plecat cu vasul său pe mare în 2 februarie, într-o călătorie ce ar fi trebuit să dureze trei ani. După ce

Organizația civică , din Iaşi, a anunţat, într-o postare pe Facebook, că a câștigat definitiv procesul cu PSD, după ce formaţiunea a refuzat să răspundă unei cereri, pe Legea 544 privind accesul la informaţii de interes public. Potrivit