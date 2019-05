Mădălin Roşu, BAAR: Doar 7% din clienţii RCA şi-ar repara maşina la un service auto independent. Aproape 50% ar prefera un service partener al asigurătorului şi regia proprie 23.05.2019

Doar 7% din clienţii RCA şi-ar repara autoturismul avariat la un service auto independent, în timp ce majoritatea clienţilor ar prefera un service partener al companiei de asigurări sau repararea în regie proprie în baza unei oferte de despăgubire primite de la asigurător, potrivit lui Mădălin Roşu, preşedinte al Biroului Asigurătorilor Auto (BAAR), care a citat un studiu IRES realizat pentru UNSAR - asociaţia profesională a asigurătorilor locali.

