Mădălin Ionescu se recăsătoreşte cu actuala soţie! 20.08.2018

20.08.2018 Mădălin Ionescu se recăsătoreşte cu actuala soţie! Au trăit spaima vieții lor în momentul în care au ajuns acasă, iar hoții săreau gardul vilei. (Super oferte la accesorii gaming) Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu Ionescu și-au găsit casa vandalizată și bunuri dispărute în valoare de



Mădălin Ionescu se recăsătoreşte cu actuala soţie!

Au trăit spaima vieții lor în momentul în care au ajuns acasă, iar hoții săreau gardul vilei. (Super oferte la accesorii gaming) Mădălin Ionescu și Cristina Șișcanu Ionescu și-au găsit casa vandalizată și bunuri dispărute în valoare de 7.500 euro. Printre care și verighetele, dar și inelul de logodnă. Acum, la șapte ani de la […] The post Mădălin Ionescu se recăsătoreşte cu actuala soţie! appeared first on Cancan.ro.

Mădălin Ionescu se recăsătoreşte cu actuala soţie!

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Cod portocaliu de inundaţii pe râuri mici din judeţul Maramureş, emis de Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA). Afectate sunt și râuri din judeţele Harghita, Covasna, Alba, Sibiu, Vâlcea, Hunedoara, Maramureş,

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, vineri, la Drăgăşani, că modificările din Codul Rutier vor fi adaptate astfel încât să respecte legea, referindu-se la scrisoarea transmisă de Grupul Poliţiştilor Rutier

Calculează online costurile unei asigurări RCA prin eMAG. Citește mai

Cel mai modern stadion din judeţul Hunedoara a fost construit la Sântamaria Orlea, un sat din Ţara Haţegului fără vreo tradiţie în fotbal. Localnicii se pot mândri că au o arenă mai primitoare ca a cluburilor din Deva şi

Cea mai lungă eclipsă de Lună din secolul XXI, cu o durată totală de 102 minute, va putea fi observată la 27 iulie şi va fi transmisă în direct din Namibia prin canalul sky-live.tv, informează

Evoluţia ascendentă a pieţei de medica­mente fără reţetă (OTC) din ultimii ani se vede şi în valoarea medie pe care un român o plăteşte pentru aces­te pro­duse, care a cres­cut de la circa 72 de lei în 2013 la aproape 100 de lei în

Yakubu Aiyegbeni, 35 de ani, fost atacant la Middlesbrough, a vorbit despre cel mai important meci al carierei sale. "Steaua era incredibilă! Steve McClaren a venit în vestiar la pauză și ne-a spus: «Nu mai avem nimic de pierdut, mergem cu

Real Madrid l-a prezentat pe Vinicius. Deținătoarea Ligii Campionilor a oficializat vineri transferul tânărului fotbalist brazilian Vinicius Junior, în vârstă de 18 ani, care a promis că va face „multe eforturi” ca să se integreze

Celulita este coşmarul femeii moderne. Multe dintre ele apelează la diverse soluţii pentru a scăpa de celulită. Dacă şi tu te-ai confruntat cu o siuatie asemănătoare iată 5 paşi prin care să scapi de enervanta celulită. Citește mai

Chiar dacă nu avem probleme de sănătate grave şi nu avem interzis la dulce, sunt semne pe care organismul ni le transmite atunci când consumăm prea mult zahăr. Citește mai

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a instituit, vineri seară, cod portocaliu pe râurile din bazinele hidrografice Botiza şi Suciu din judeţul Maramureş. Citește mai

Cea mai lungă eclipsă de Lună din secolul XXI, cu o durată totală de 102 minute, va putea fi observată la 27 iulie şi va fi transmisă în direct din Namibia prin canalul sky-live.tv, informează vineri EFE. Citește mai

CFR Cluj a debutat cu o remiză în noul campionat, după ce a încheiat la egalitate, scor 1-1, confruntarea cu FC Botoșani, disputată în

Marian Nedelcu avea 23 de ani când s-a produs catastrofa din 1977. Locuia la Zimnicea şi cum era pasionat de fotografie s-a gândit atunci să facă poze cu oraşul. Azi e pensionar şi povesteşte ce-şi mai aduce aminte despre acele

Un american pe nume Anthony Gignac s-a prefăcut că este un prinţ saudit - Sultanul Bin Khalid Al Saud - din anul

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) şi Poliţia de Frontieră vor întreprinde acţiuni în comun pentru a preveni răspândirea Pestei Porcine Africane la punctele de trecere a

Sunt cele mai dezastroase nunți la care cineva poate participa. Invitații au declarat că au râs mai mult decât trebuia, dar nu s-au putut abține din cauza

Linia de tramvai 32 ar urma să fie delimitată de traficul auto prin montarea unui gard, traficul fiind, în acest fel, fluidizat, iar timpii de parcurgere a traseului vor scădea, potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe ordinea de zi a

O tânără de 16 ani din localitatea ieşeană Hălăuceşti a fost găsită moartă în seară zilei de vineri, 20 iulie, anchetatorii luând în calcul varianta ca această să fi fost

Un accident rutier grav a avut loc pe Drumul Naţional 7, între Deva şi Ilia. Două maşini s-au ciocnit frontal, iar în urma impactului au rezultat şapte