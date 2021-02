Mădălin Ionescu se întoarce la Kanal D?! Cine l-a dat de gol că revine în televiziune. “Sper să nu se supere” 15.02.2021

15.02.2021 Mădălin Ionescu se întoarce la Kanal D?! Cine l-a dat de gol că revine în televiziune. “Sper să nu se supere” După patru ani de pauză în televiziune, îndrăgitul prezentator Mădălin Ionescu va reveni spectaculos într-un nou show TV. Nu este un zvon, ci este o știre venită chiar din gura soției prezentatorului, Cristina Sișcanu. Aflată, zilele



Mădălin Ionescu se întoarce la Kanal D?! Cine l-a dat de gol că revine în televiziune. “Sper să nu se supere”

După patru ani de pauză în televiziune, îndrăgitul prezentator Mădălin Ionescu va reveni spectaculos într-un nou show TV. Nu este un zvon, ci este o știre venită chiar din gura soției prezentatorului, Cristina Sișcanu. Aflată, zilele […] The post Mădălin Ionescu se întoarce la Kanal D?! Cine l-a dat de gol că revine în televiziune. “Sper să nu se supere” appeared first on Cancan.ro.

Mădălin Ionescu se întoarce la Kanal D?! Cine l-a dat de gol că revine în televiziune. “Sper să nu se supere”

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

Rafael Nadal a câştigat turneul ATP de la Acapulco din Mexic, pentru a treia oară în carieră, după ce s-a impus în finală în faţa jucătorului Taylor Fritz, în două seturi, scor 6-3, 6-2, după o oră şi

România va fi mai bogată cu 2.500 de păduri. Acesta este planul ministrului Mediului, Costel Alexe, pentru acest an. Invitat la Realitatea PLUS, ministrul a mai spus că încearcă să rezolve și problema celor peste 200.000 de hectare de pădure

Atalanta Bergamo face un sezon de excepție. Echipa antrenată de Gian Piero Gasperini (62 ani) a obținut un nou rezultat spectaculos în ultima etapă de Serie A: A câștigat cu 7-2 pe terenul lui Lecce! La pauză, meciul se afla la egalitate,

Noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 şi Super Noroc au avut loc duminică, 1 martie. UPDATE: Premiul cel mare la Loto 6/49 a fost câștigat. Află AICI unde s-a jucat biletul norocos. Rezultatele tragerii Loto 6/49 din 1 martie

Cristian, un copil de doar un an a fost abandonat într-un parc din Napoli, chiar de mama sa. Cel mic a fost salvat de trecători. Cazul de abandon este al doilea din Italia, în doar două zile. Băiețelul de doar un an a fost abandonat în parcul

Rezervele valutare ale Băncii Naționale a României (BNR) au crescut în februarie cu 1,37 miliarde de euro, până la 35,83 miliarde de euro, a anunțat, luni, BNR. Creșterea rezervelor BNR a rezultat

Vlad Voiculescu scrie, luni, pe Facebook, că PLUS nu a cerut ruperea alianţei cu USR, dimpotrivă a cerut funcţionarea acesteia. Voiculescu afirmă că a cerut ca orice negociere să se facă în numele Alianţei USR PLUS, nu doar de către un partid,

În cartea “Alegeri fără opţiune. Primele scrutinuri parlamentare din Centrul şi Estul Europei după cel de-al Doilea Război Mondial”, apărută în anul 2005 la editura Eikon, autorul ei, profesorul clujean Virgil Ţărău, făcea o observaţie

Bucureştiul găzduieşte doar 35 de hipermarketuri dintr-un total de 209, dar acestea atârnă greu în business, contribuind cu peste 27% la totalul de aproape 27 mld. lei cât reprezintă vânzările magazinelor pe format mare din România, arată o

În urmă cu aproximativ patruzeci de minute, Loteria Română a postat un anunț foarte important pe pagina de socializare, oferind pariorilor informații referitoare la concursul Pronosport din data de 1 martie care a fost anulat. Iată că motivul

După complexul de căsuţe din poveşti de la Valea Zânelor, în decembrie 2019 s-a deschis, la numai un kilometru distanţă, o pensiune în acelaşi stil. Dealul Verde este prima pensiune ale cărei camere

Gral Medical, al şaselea jucător din pia­ţa privată de sănătate, controlat de antre­prenorul Robert Şerban, schimbă strategia de business bazată pe deschideri de centre de la zero şi se îndreaptă spre achiziţii în piaţă, având un buget

Ți-ai dorit mereu un păr plin de volum? S-ar putea să fi admirat și tu, măcar o dată, acele doamne și domnișoare din reviste sau de pe Instagram care au părul plin de volum de parcă în fiecare zi ar trece pe la coafor. În esență, însă,

Pacientul numărul 1 din România nu mai are coronavirus. Ultimul test a ieșit negativ cu privire la

România va organiza licitaţia pentru spectrul radio necesar pentru o lansare pe scară largă a reţelelor de comunicaţii bazate pe tehnologia 5G în ultimul trimestru din

Potrivit unei statistici transmise de Inspectoratul Școlar, 8.207 cazuri de gripă la elevi şi preşcolari au fost raportate de unităţile de învăţământ din

În luna februarie, companiile active pe piaţa locală au înregistrat cu 5% mai multe aplicări la joburi comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, arată datele platformei de recrutare online

Atragerea şi păstrarea talentelor în companie, dezvoltarea angajaţilor pentru a-şi atinge potenţialul şi îmbunătăţirea modului de lucru reprezintă principalele provocări pentru liderii departamentelor de resurse umane. Pentru rezolvarea

Simona Halep (28 de ani, locul 2 WTA) are un început de sezon formidabil. După ce a câștigat recent Turneul de la Dubai, Halep domină tenisul la un capitol foarte important: este sportiva cu cel mai bun procentaj al game-urilor câștigate pe

Marile cluburi din Portugalia au fost vizitate în această dimineaţă de inspectorii de la Fisc, care derulează o anchetă pentru suspiciunea de fraudă şi spălare de bani. După cum a anunţat Correio da Manhã, preluat şi de A Bola şi Record,