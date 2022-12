Macron: Franţa şi SUA trebuie să menţină o alianţă strânsă / Biden: Relaţia este "esenţială" 02.12.2022

02.12.2022 Macron: Franţa şi SUA trebuie să menţină o alianţă strânsă / Biden: Relaţia este "esenţială" Franţa şi Statele Unite trebuie să menţină o alianţă foarte strânsă în contextul războiului din Ucraina şi al "multiplelor crize" internaţionale, a afirmat preşedintele Emmanuel Macron, în timp ce omologul său american, Joseph Biden, a



Franţa şi Statele Unite trebuie să menţină o alianţă foarte strânsă în contextul războiului din Ucraina şi al "multiplelor crize" internaţionale, a afirmat preşedintele Emmanuel Macron, în timp ce omologul său american, Joseph Biden, a declarat că relaţia dintre cele două naţiuni este "esenţială".

