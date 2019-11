Luptatorul Andrei Stoica a semnat cu Under Armour 27.11.2019

27.11.2019 Luptatorul Andrei Stoica a semnat cu Under Armour Anuntul a fost facut in cadrul unui evenimentul organizat in magazinul Under Armour din Mega Mall Andrei Stoica, unul dintre cei mai puternici luptatori din Romania, a participat la un eveniment organizat in magazinul Under Armour din Mega Mall



Luptatorul Andrei Stoica a semnat cu Under Armour

Anuntul a fost facut in cadrul unui evenimentul organizat in magazinul Under Armour din Mega Mall Andrei Stoica, unul dintre cei mai puternici luptatori din Romania, a participat la un eveniment organizat in magazinul Under Armour din Mega Mall pentru a anunta parteneriatul cu Kvantum Sport, distribuitorul oficial al brandului Under Armour in regiune. ...

Luptatorul Andrei Stoica a semnat cu Under Armour

Stiri sportive - Stiri Gazeta Sporturilor

Stiri pe aceeasi tema:

Penny este lanţul de supermarketuri care are propriul post de radio. Citește mai

Spitalele regionale de la Craiova și Constanța nu se mai fac pe bani europeni (co-finanțare), ci ar urma să fie construite "într-un alt sistem: Guvern-Guvern", un memorandum în acest sens aflându-se pe agenda

Aplicaţiile mobile şi sistemele de navigaţie integrate în noile automobile au dus la scăderea vânzărilor de dispozitive GPS pentru

Sorin Preda, CEO al dezvoltatorului Global Vision, crede că intrarea în Schengen vă mări chiar şi de zece ori traficul de containere din Portul Constanţa, însă deocamdată spune că judeţul este ocolit de investitori, deşi îl vede perfect ca

Alpha Bank, prezentă în top 10 al celor mai mari bănci după active pe piaţa românească, a înregistrat anul trecut un profit brut de 20,9 mil. euro, în condiţiile creşterii creditării şi a veniturilor operaţionale, şi a îmbunătăţirii

Australianca Ashleigh Barty (22 de ani, 11 WTA) a trecut de estona Anett Kontaveit (23 de ani, 19 WTA) scor 6-3, 6-3 și s-a calificat în finala turneului Premier Mandatory de la Miami. Simona Halep - Karolina Pliskova e liveTEXT AICI după

Simona Halep a fost la un pas să piardă în meciul contra Karolinei Pliskova. O calificare în finala turneului de la Miami i-ar aduce locul 1 în clasamentul WTA. Presiunea și-a spus cuvântul, însă începând cu cel de-al zecelea game al partidei.

Un nou nume s-a înscris în cursa pentru obținerea funcției de procuror general. Este vorba despre adjunctul Laurei Codruța Kovesi de pe vremea când aceasta era șefa Parchetului General. Joi este ultima zi de depunere a

Frumuseţea jocurilor de cuvinte este valorificată cel mai adesea în problemele rebusistice publicate în revistele de specialitate, dar şi în creaţiile

Uşor de cultivat şi foarte popular în ţările asiatice dar şi în România, unde se găseşte în numeroase gospodării de la ţară, Luffa sau dovlecelul-burete, este o plantă agăţătoare cu un fruct foarte fibros care, bine copt, se utilizează

Meciul Simona Halep, locul 3 WTA şi cap de serie numărul 2 - Karolina Pliskova (Cehia), locul 7 WTA şi cap de serie numărul 5, a fost întrerupt a doua oară, vineri, la scorul de 5-7,

La finalul sezonului regulat în Liga Naţională de baschet feminin au fost stabilite cele opt echipe calificate în play-off, iar clasamentul iniţial a suferit modificări, după ce echipele Rapid Bucureşti şi ACS Târgu Secuiesc au fost penalizate

Demult n-a mai avut parte Simona Halep de un meci atât de groaznic, precum cel din semifinalele turneului de la

Toate acţiunile lui Dragnea în lupta sa cu justiţia au un singur scop: să-l scape de puşcărie. Şi greşeşte amarnic crezând că populaţia nu pricepe acest lucru simplu. Toate aberaţiile privind abuzurile „inimaginabile” din justiţie,

Roger Federer a ridicat pubicul în picioare, în sferturile de finală ale turneului de la Miami, unde l-a întâlnit pe Kevin

Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a fost eliminată de cehoaica Karolina Pliskova (27 de ani, 7 WTA), scor 5-7, 1-6, în semifinalele turneului de la Miami. Prima întrerupere a partidei a venit într-un moment bun pentru Halep, la scorul de

Ligue 1 2019, etapa a 29-a. Lyon deschide runda la Rennes. PSG joacă la Toulouse. Program. Vineri, 29 martie 21.45 Rennes - Lyon Sâmbătă, 30 martie 18.00 Marseille - Angers Duminică, 31 martie 16:00 Amiens - Bordeaux 16:00 Dijon - Nice 16:00 Monaco

Supliciul şi blestemul Ultimului Templier. Pe 18 martie 1314, la Paris a fost ars pe rug Jacques de Molay, ultimul Maestru al Ordinului Templierilor. Blestemul i-a lovit cumplit pe ucigaşii

Administraţia Trump a acuzat joi Facebook că vinde publicitate ţintită care discriminează în funcţie de rasă, încălcând o lege referitoare la accesul echitabil la locuinţe, transmite

Circulaţia rutieră este restricţionată până pe 31 mai, pe sensul de mers Contanţa Bucureşti, între localităţile Dor Mărunt şi Dragoş Vodă, din judeţul Călăraşi, din cauza lucrărilor de reparaţii la sistemul