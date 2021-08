Luptătoarea Andreea Beatrice Ana s-a oprit în primul tur la Jocurile Olimpice Tokyo 2020 05.08.2021

05.08.2021 Luptătoarea Andreea Beatrice Ana s-a oprit în primul tur la Jocurile Olimpice Tokyo 2020 Luptătoarea română Andreea Beatrice Ana (20 ani) a fost învinsă joi dimineața, în primul tur al categoriei 53 kg, la lupte feminine, de la Jocurile Olimpice de Tokyo 2020, de sportiva belarusă



Luptătoarea Andreea Beatrice Ana s-a oprit în primul tur la Jocurile Olimpice Tokyo 2020

Luptătoarea română Andreea Beatrice Ana (20 ani) a fost învinsă joi dimineața, în primul tur al categoriei 53 kg, la lupte feminine, de la Jocurile Olimpice de Tokyo 2020, de sportiva belarusă Vanesa...

Luptătoarea Andreea Beatrice Ana s-a oprit în primul tur la Jocurile Olimpice Tokyo 2020

Stiri Jurnalul National

Stiri pe aceeasi tema:

Poliţiştii şi jandarmii au aplicat, în ultimele 24 de ore, 709 de sancţiuni contravenţionale, ca urmare a încălcării prevederilor Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Conform

Primarul Municipiului Târgovişte, Cristian Stan, a anunţat că a fost trecută prima etapă în vederea obţinerii finanţării europene pentru construcţia unei parcări multietajate, în zona centrală a Municipiului

Profesorul Ovidiu Băjenaru, șeful Clinicii de Neurologie de la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (SUUB) și unul dintre cei mai apreciați neurologi din România, a murit joi, la Institutul

Consiliul Judeţean Galaţi a achiziţionat un telescop performant pentru Observatorul Astronomic de la Complexul Muzeal de Ştiinţele Naturii “Răsvan Angheluţă”. Valoarea investiţiei este de 32.000 de lei, fonduri din bugetul propriu al

Primarul General, Gabriela Firea, critică dur Guvernul pentru măsurile impuse pentru deschiderea noului an şcolar şi susţine că sunt condiţii ”imposibil de îndeplinit” în timpul rămas până în 14 septembrie. Firea se referă şi la

Intrările de investiţii străine de portofoliu pe piaţa titlurilor de stat locale, în lei şi euro, s-au majorat la circa 37,5 mld. lei la sfârşitul primului semestru (S1) din 2020, ponderea deţinerilor nerezidenţilor în totalul portofoliului de

Premierul maghiar, Viktor Orban, a respins ferm criticile Comisiei Europene privind închiderea frontierelor ţării sale, în fața unui nou val de COVID-19. Executivul de la Budapesta a interzis străinilor

Un alt arlamentar a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus. Norbert Apjok, secretarul grupului parlamentar UDMR din Camera Deputaţilor a fost internat la spital. Secretarul Norbert Apjok a fost cel care a dat vestea pe contul său personal de

LG a prezentat la IFA 2020 primul televizor 8K din lume care suportă puternicele noi procesoare grafice NVIDIA GeForce RTX 30

Consumul de nuci are un rol deosebit de important pentru menținerea sănătății, dar și pentru a trata sau ameliora o serie de boli. Nucul este plin cu acizi grași esențiali. Beneficiile de sănătate includ

Filmările la cea mai recentă producție a Antenei 1, o emisiune al cărei amfitrion este nea Marin, au fost sistate pe timp nelimitat după ce vedeta de televiziune a fost depistată cu COVID-19. Nea Marin a fost testat pozitiv pe când se afla la

A trecut timpul aluziilor subtile şi ameninţărilor şoptite discret. Tensiunea evoluează exponenţial între Grecia şi Turcia, cu un reflex direct şi extrem de neplăcut asupra întregii Alianţe a Atlanticului de Nord care se dovedeşte - cel

O fabrică cu 400 de ani vechime din România şi-a închis definitiv porţile din cauza lipsei comenzilor, pe fondul pandemiei de coronavirus, toţi angajaţii săi fiind

Jucătoarea română Sorana Cîrstea a ratat dramatic calificarea în optimile de finală ale turneului de tenis US Open, după ce a avut trei mingi de meci în partida din turul 3 cu Karolina Muchova, cap de serie numărul 30, disputată sâmbătă

Valoarea unei bovine este cunoscută mai ales din producţia de lapte a acesteia. Dacă producţia zilnică de lapte este mare, este clar că avem de a face cu o rasă ce va aduce mari beneficii crescătorilor

Serviciile publice din România s-ar putea bucura de o evoluţie prin intermediul digitalizării, evoluţie ce ar fi trebuit să aibă loc cu mai bine de 10 ani în urmă, iar metoda prin care se poate ajunge în acest punct este realizarea mai multor

The International, cel mai reputat turneu din esports nu va avea loc în acest an. Fanii au încercat să pună presiune pe Valve să organizeze și în acest an The International, turneul de esports cu cele mai mari premii din istorie. Asta chiar

Gest de omenie al unei patrule de jandarmi din staţiunea Geoagiu Băi. A găsit un portofel plin cu bani şi l-a returnat

Daniel Popa (26 de ani) a fost cedat de Dinamo la Chindia Târgoviște sub formă de împrumut. Atacantul va evolua la formația dâmbovițeană timp de un sezon, fiind doar împrumutat de Dinamo. Popa nu se afla în planurile antrenorului Cosmin Contra

Lionel Messi (33 de ani) a revenit la antrenamentele Barcelonei. Argentinianul a ajuns la complexul de pregătire al Barcelonei din Sant Joan Despi cu o oră și jumătate înainte de începutul ședinței de antrenament. Este pentru prima dată când