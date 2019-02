Lumini şi umbre în buget după execuţia bugetară din prima lună: venituri de plus 15%, cheltuieli suplimentare de 23% 27.02.2019

27.02.2019 Lumini şi umbre în buget după execuţia bugetară din prima lună: venituri de plus 15%, cheltuieli suplimentare de 23% Bugetul general consolidat a încheiat prima lună din an cu venituri în creştere cu 15% faţă de ianuarie 2018 şi cheltuieli mai mari cu 22,7%, surplusul bugetar de 717 mil. lei find cel mai mic înregistrat într-o primă lună din an, din 2011



Bugetul general consolidat a încheiat prima lună din an cu venituri în creştere cu 15% faţă de ianuarie 2018 şi cheltuieli mai mari cu 22,7%, surplusul bugetar de 717 mil. lei find cel mai mic înregistrat într-o primă lună din an, din 2011 încoace.

