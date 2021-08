Luminaţi-vă faţa! 04.08.2021

04.08.2021 Luminaţi-vă faţa! Promettre c'est noble. Ein mann, ein wort. Nothing weights lighter than a promise. Noi le avem pe ălea cu capul plecat şi hoţul neprins Pe Dinamo, dacă n-o omori, îţi ia gâtul. Voluntari şi Clinceni tocmai au aflat.



Hotelul de cinci stele Vega din Mamaia, controlat de omul de afaceri Gabriel Comănescu, a încheiat anul trecut cu o cifră de afaceri de 20,5 milioane lei, în creştere cu aproape 20% faţă de anul anterior, conform datelor Ministerului de

Cea de-a doua ediție a Ligii Națiunilor debutează azi în condiții foarte diferite față de turneul de acum doi ani când, la start, toate campionatele interne din țările participante începuseră deja. De data aceasta, doar o parte dintre

Poliţiştii au dat-o în urmărire naţională şi internaţională pe Bratosin Marina-Roxana (24 de ani). Persoanele care pot oferi informaţii despre locul în care se află tânăra sunt rugate să apeleze numărul de urgenţă 112 sau să se

Profesorul Ovidiu Băjenaru, șeful Clinicii de Neurologie de la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti (SUUB) și unul dintre cei mai apreciați neurologi din România, a murit joi, la Institutul

O femeie de 64 de ani, din Brăila, a sesizat dispariţia fiicei sale, Constantin Valentina, în vârstă 44 de ani, care a plecat de la domiciliu şi nu a mai

E o modă printre locuitorii oraşului: mulţi visează să se mute cu arme şi bagaje la ţară, fără să ştie exact ce îi aşteaptă acolo, cum vor lucra, unde îşi vor da copiii la şcoală. Un

Un jandarm din Ialomiţa este cercetat de superiori, după ce a fost surprins într-un mijloc de transport în comun fără mască de protecţie. Ancheta internă a pornit după ce mai mulţi călători l-au fotografiat pe militar şi au trimis imaginile

Agricultorii pot depune cererile de despăgubiri pentru secetă până la data de 15 septembrie, iar sumele vor fi plătite trei zile mai târziu, a declarat ministrul Agriculturii şi

Vânzările la pasta de dinţi, o piaţă de circa 70 mil. euro anual, potrivit datelor Euromonitor, sunt controlate de compa­niile internaţionale care nu au fabrici în România, iar producătorii români nu reuşesc să îşi facă loc pe rafturile

Primarul General, Gabriela Firea, critică dur Guvernul pentru măsurile impuse pentru deschiderea noului an şcolar şi susţine că sunt condiţii ”imposibil de îndeplinit” în timpul rămas până în 14 septembrie. Firea se referă şi la

Brazilianul Casemiro calcă pe urmele lui Gareth Bale și a altor staruri din fotbal. Mijlocașul galacticilor este un iubitor al jocurilor video și un susținător al fenomenului eSports. A sponsorizat echipa braziliană de CS:GO, MIBR și a tot

Serbia îşi va muta de la Tel Aviv la Ierusalim ambasada din Israel, devenind astfel "prima ţară europeană" care urmează exemplul Statelor Unite, a anunţat vineri seară premierul israelian Benjamin Netanyahu, potrivit

Sorana Cîrstea (30 de ani, 77 WTA) joacă în turul 3 de la US Open cu Karolina Muchova (24 de ani, 26 WTA). Meciul a început la ora 19:40, poate fi urmărit în format liveTEXT pe GSP.ro și în direct pe Eurosport 2. Turneul de la New York se

Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale, Adrian Oros, a anunțat vineri că fermierii pot depune cererile de despăgubiri pentru secetă până la 15 septembrie, iar banii vor începe să le intre în conturi trei zile mai târziu. ”Primul

Institutul Oncongen din Timişoara, care lucrează la dezvoltarea vaccinului împotriva coronavirusului SARS-Cov-2, a fost vizitat de ambasadorul Indiei în

Perioada de lockdown a afectat acti­­vitatea spălătoriilor auto pentru că nu­­mărul de maşini din trafic s-a redus con­­siderabil, însă şi după relaxarea mă­su­rilor de siguranţă o parte dintre pro­prietarii de maşini s-au

Atacantul Guillermo Fernandez Hierro (27 de ani) și-a dat acordul să vină la Dinamo. Dinamo îl așteaptă pe Juan Camara, extremă stânga, care va lăsa Jagellonia (Polonia) pentru a semna cu „câinii", așa cum a anunțat Gazeta

Gruparea ecologistă radicală Extinction Rebellion a blocat tipografiile mai multor ziare naţionale din Regatul Unit, care n-au mai ajuns în această dimineaţă la distribuitorii de

Oraşul Bruxelles îşi omagiază personalul sanitar din prima linie a lupte cu coronavirusul prin îmbrăcarea celebrei statui Manneken Pis într-o ţinută specifică angajaţilor din sistemul

A trecut timpul aluziilor subtile şi ameninţărilor şoptite discret. Tensiunea evoluează exponenţial între Grecia şi Turcia, cu un reflex direct şi extrem de neplăcut asupra întregii Alianţe a Atlanticului de Nord care se dovedeşte - cel