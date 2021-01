Lumea sportului, lovită de o nouă tragedie! Marea campioană, Marianna Pepe, a murit la doar 39 de ani 09.01.2021

09.01.2021 Lumea sportului, lovită de o nouă tragedie! Marea campioană, Marianna Pepe, a murit la doar 39 de ani Marianna Pepe, una dintre cele mari campioane la tir ale Italiei, a murit la doar 39 de ani. Anterior de deces, femeia fost bătută cu bestialitate de partenerul ei, atunci când de față era și […] The post Lumea sportului, lovită de o nouă



Lumea sportului, lovită de o nouă tragedie! Marea campioană, Marianna Pepe, a murit la doar 39 de ani

Marianna Pepe, una dintre cele mari campioane la tir ale Italiei, a murit la doar 39 de ani. Anterior de deces, femeia fost bătută cu bestialitate de partenerul ei, atunci când de față era și […] The post Lumea sportului, lovită de o nouă tragedie! Marea campioană, Marianna Pepe, a murit la doar 39 de ani appeared first on Cancan.ro.

Lumea sportului, lovită de o nouă tragedie! Marea campioană, Marianna Pepe, a murit la doar 39 de ani

Stiri mondene - Stiri Cancan

Stiri pe aceeasi tema:

CSA Steaua București a început cu dreptul seria amicalelor din această iarnă cu o victorie cu 1-0 în fața divizionarei secunde Turris-Oltul Turnu Măgurele. Singurul gol al partidei de ieri a fost marcat de tânărul Vlad Nițu (19 ani) în minutul

Rapid a plecat astăzi în cantonamentul din Antalya, iar Daniel Pancu a luat decizia să-l lase acasă pe atacantul argentinian Matias Roskopf (22 de ani). Giuleștenii s-au întărit în ofensivă în această iarnă cu Valentin Alexandru (28 de

Ministrul bulgar de Externe, Ekaterina Zaharieva, a declarat vineri că Bulgaria ar putea expulza doi oficiali ruși suspecți de spionaj. ”Am primit scrisori de la procurori cu aceste acuzații. Vom lua măsurile pe care suntem obligați să le luăm

Alina Eremia este una dintre cele mai bune și iubite cântărețe din România. De mică se află în lumina reflectoarelor și a reușit să își clădească o carieră solidă. Se pare că și în viața personală Alina excelează. Alina Eremia a

24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor e un prilej pentru Tetelu de a rememora trecutul glorios al țării și prezentul ei mai puțin încurajator. ”Țara mea de foste glorii, țara mea de zborLa trecutu-ți mare, zero viitor!”, spune

Cântărețul Matteo este un om împlinit din toate punctele de vedere. Cariera lui este în plină ascensiune, iar în ceea ce privește viața personală nu își poate dori nimic mai mult, având în vedere că a devenit tătic. Matteo și iubita lui

Un accident rutier s-a produs pe DN 41, în localitatea Băneasa, județul

Pep Guardiola (49 de ani), antrenorul lui Manchester City, cere schimbarea regulamentului din Cupa Angliei și Cupa Ligii. Meciul pe care Manchester City îl va juca duminică în Cupa Angliei, contra lui Fulham, va fi al 37 din acest sezon. Guardiola

Cel puţin 21 persoane au murit, peste o mie au fost rănite şi mai multe clădiri s-au prăbuşit vineri seară în urma unui puternic seism produs în estul Turciei, care s-a resimţit şi în unele state

Edilul Daniel Florea a păstrat tradiţia predecesorului, Marian Vanghelie, în materie de festivităţi cu fasole şi cârnaţi. Contribuţia personală a noului primar de la Sectorul 5 la aceste evenimente o reprezintă condimentele. Şi anume piperul

Circa 15 părinți ai elevilor de la Liceul German din Arad au protestat în fața școlii, după ce 13 elevi au ajuns la spital luni, la 10 zile de la efectuarea în școală a unei acțiuni de dezinsecție, dezinfecție și

SCM Râmnicu Vâlcea a învins categoric echipa slovenă RK Krim Mercator Ljubljana, cu scorul de 31-16 (14-8), în Sala Sporturilor Traian, în meciul său de debut în Grupa principală 2 a Ligii Campionilor

DINAMO // Kristian Kostrna (26 de ani), fundașul dreapta care va semna în scurt timp cu Dinamo, e îndrăgostit până peste cap de Barbora Markusova, cea care îi e iubită de mai mult timp. Kristian Kostrna și Barbora Markusova sunt aproape de

O locomotivă electrică a unui tren de marfă format din cisterne pentru transportul de produse petroliere, fără conţinut, a luat foc în cursul nopţii de sâmbătă spre duminică între localităţile

Horoscopul zilei de 27 ianuarie 2020 aduce previziuni astrale pentru zodiile Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești. Horoscopul zilnic pentru 27 ianuarie 2020 vine cu sfaturi pentru

Cel puţin 14 persoane şi-au pierdut viaţa în explozia unui camion care transporta gaz la Lima, a anunţat sâmbătă Ministerul Sănătăţii. ''Moartea unei persoane a crescut bilanţul victimelor. În

Michael Mueller, preşedintele consiliului de administraţie al Raiffeisen Bank (RBA), a demisionat în urma percepţiei publice negative privitoare la o licitaţie pentru contractarea serviciilor unei agenţii de PR, a anunţat banca, potrivit Total

Mai mult de jumătate din sălile de sport contruite prin programul finanţat de stat sunt prea puţin folosite de către elevi, fie din cauza faptului că primăriile nu le-au asigurat accesul la utilităţi, fie că sunt mult prea departe de şcoli sau

Casa de avocatură Filip & Company a asistat National Bank of Greece la vânzarea către EximBank, o bancă deţinută de statul român prin Ministerul Finanţelor, a pachetului de acţiuni deţinut la Banca Românească, reprezentând 99.28% din

Fostul baschetbalist american Kobe Bryant (41 ani), a decedat aseară alături de alte 8 persoane, printre care și fiica sa Gianna (13 ani), într-un cumplit accident de elicopter. Condițiile atmosferice ar fi cauzat accidentul în care niciunul dintre